poignarder Barnet man man critique

in

UNE

l’homme se bat pour sa vie après avoir été poignardé lors d’une attaque qui a laissé sa famille “désemparée”, a déclaré la police.

Les officiers ont été précipités à Whetstone High Street, Barnet, après des informations faisant état d’une bagarre.

Ils ont trouvé une victime, 29 ans, souffrant de blessures au couteau et ont été transportées à l’hôpital où il reste dans un état critique.

Quatre hommes âgés de 27 à 55 ans ont été arrêtés pour tentative de meurtre et restent en détention

en rapport avec l’incident qui s’est produit jeudi à 22h24.

LIRE LA SUITE

Cinq autres hommes, trois âgés de 29 ans et un de 27 et 28 ans, ont été arrêtés parce qu’ils étaient soupçonnés de bagarre et ont été libérés sous caution.

L’inspecteur-détective Jonathan Newell enquête. Il a déclaré : « La victime de cet incident est gravement malade à l’hôpital avec sa famille désemparée à son chevet. Nous mettons tout en œuvre pour les soutenir et leur apporter les réponses aux questions qu’ils se posent.

«Notre enquête est rapide et progresse rapidement. Nous avons procédé à un nombre important d’arrestations, mais il reste encore beaucoup de travail à faire. Le public peut nous aider. Je crois qu’au moins une personne a filmé cet incident sur son téléphone portable. J’ai besoin que ces personnes nous contactent – il est impératif que nous sachions tout sur les événements qui y ont conduit.

Quiconque a été témoin de cet incident ou a des images de caméra de tableau de bord doit appeler la police au 101 ou tweeter @MetCC en citant 8736/17JUN.

Pour rester anonyme à 100%, contactez l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111 ou visitez Crimestoppers_uk.org