Point de basculement : L’art d’apprécier en temps de pandémie

Habituellement, un pourboire est une façon de dire « merci » aux personnes qui fournissent un service. Mais il existe un lien étroit entre le pourboire et la qualité du service, et cela semble être très subjectif. Certains peuvent aimer le service et ne pas payer, ou peuvent ne pas aimer le service et donner un pourboire, si on s’y attend.

Par exemple, chaque fois que la professionnelle des communications basée à Bengaluru, Iwin Valli prend un service – restaurant ou taxi – elle aime donner un pourboire au récepteur. C’est parce qu’ils font un effort supplémentaire pour la comprendre, la faire appel et l’aider. « Le pourboire est destiné à l’appréciation. J’ai rarement vu du personnel grossier. Plusieurs fois, ils sont extrêmement gentils. Mais une bonne attitude est toujours admirée. Comme le personnel du restaurant pose des questions sur la préférence de nourriture, la palette, les allergies et suggère quelques plats pour lesquels le restaurant est bon… donc cela ne se limite pas à un service ou à une personne, le service est jugé dans son ensemble », dit-elle.

Qu’attendons-nous?

Pendant la pandémie, les sentiments du public envers les héros de Covid, les chauffeurs, les fournisseurs de services essentiels comme le personnel du restaurant ou le personnel de livraison de nourriture ou de services ont atteint un sommet moyen. La livraison à domicile est difficile et dans des conditions météorologiques extrêmes, et il est nécessaire d’améliorer la motivation des cyclistes sans nuire à l’expérience du consommateur. Zomato et Swiggy offrent une option incroyable de pouvoir choisir un pourboire à l’avance qui va directement au cavalier.

La motivation constante des partenaires de livraison a incité Zomato à ajouter des vues de gratitude (pourboire) en temps réel pour les partenaires de livraison en 2019, et cela contribue à motiver la flotte. « Nous les tenons informés de leurs performances en temps réel. Dans une génération consumée par l’impatience, la gratification instantanée est un moyen magique de motiver quelqu’un, que ce soit par des mots ou des avantages réels que nous recevons de tout type de service ou de transaction », déclare un blog de 2019 sur le site Web de Zomato. Lorsque les utilisateurs donnent un pourboire aux partenaires de livraison, cela se reflète sur le paiement à la fin de chaque semaine. La nouvelle mise à jour sur Zomato informe désormais le partenaire au moment du pourboire.

Le comportement des consommateurs après la pandémie a changé la façon dont nous donnons des pourboires. Si l’on est époustouflé par l’expérience, on peut donner un pourboire. Surtout, dans une configuration gastronomique ou un restaurant décontracté haut de gamme, où les niveaux de service sont élevés, il existe une bonne collection de pourboires.

Cependant, parfois, il devient injuste pour certaines personnes de donner un pourboire en fonction de la livraison, du style, du temps. Des frais de service dans les restaurants et les hôtels de 5% à 10% au lieu des pourboires, en plus de la taxe de service ou de la TPS sur la nourriture et le service, sont une offre volontaire pour certains points de vente F&B.

« En Inde, les pourboires ont toujours été à l’extrémité inférieure du spectre par rapport à d’autres pays, en particulier à l’ouest », explique Zorawar Kalra, fondateur et directeur général de Massive Restaurants, qui trouve que les pourboires sont une chose très culturelle. «Les gens deviennent plus empathiques envers le personnel après le verrouillage. Beaucoup plus patient avec le personnel de service qui les traite comme du personnel de première ligne et est maintenant prêt à attendre sans perdre son sang-froid. La culture du pourboire subit une refonte pour le mieux et les gens ont vraiment commencé à comprendre les épreuves et les tribulations qui font partie de l’industrie », explique Kalra.

Alors que toutes les industries de services sont parmi les plus touchées par la pandémie, le personnel des restaurants est aux prises avec une charge de travail et est exposé à des risques plus élevés. « Le conseil des clients aide non seulement à restaurer l’optimisme du serveur, mais est un petit signe de reconnaissance pour un travail bien fait », a déclaré Ankit Mehrotra, PDG et co-fondateur de Dineout, une plate-forme de solutions technologiques pour les restaurants et les restaurants. .

Mehrotra s’attend à voir un mécanisme de régularisation du système de pourboire comme des frais de service obligatoires pour chaque table afin de garantir un revenu régulier aux restaurants pour bien payer leurs employés et couvrir leurs frais d’assurance. « Être payé plus signifie plus de confort et de stabilité pour ces hommes et ces femmes qui travaillent dur et contribuera grandement à aider les employés de la restauration financièrement et émotionnellement. Le pourboire sur les services de plats à emporter est devenu la nouvelle norme », ajoute Mehrotra.

D’autres services aux consommateurs comme Uber en février de l’année dernière ont introduit le pourboire en Inde, permettant aux conducteurs de montrer leur appréciation aux conducteurs lorsqu’un avis 5 étoiles ou un compliment ne suffit pas. Les pourboires vont directement au chauffeur et Uber ne perçoit aucun frais de service. De petits gestes comme jouer la chanson parfaite ou donner un coup de main avec un lourd bagage font une grande différence. « Ces mises à jour font partie de l’engagement à rendre la conduite plus flexible, moins stressante, avec des revenus et une assistance sur lesquels les conducteurs peuvent compter », comme indiqué sur le site Web de la marque.

Cela inclut également l’industrie des salons de coiffure où les pourboires des travailleurs de première ligne sont une partie cruciale des revenus totaux. Ce n’est plus une partie de l’étiquette de base mais un geste pour les remercier et apprécier leur travail. « C’est une norme pour les gens de donner un pourboire uniquement à la fin d’un service et si l’on n’est pas satisfait de la qualité du service rendu, il appartient entièrement au destinataire de décider s’il doit ou non donner un pourboire. Cependant, vu l’époque, c’est un geste attentionné. La satisfaction du client joue ici un rôle très crucial et du point de vue d’un fournisseur de services, les marques doivent toujours s’efforcer d’assurer une satisfaction client à 100 % », déclare un directeur principal d’Enrich, dont les salons se trouvent à Mumbai, Pune, Ahmedabad, Vadodara, Surat et Bengaluru.

