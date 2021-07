Point de discussion : à quelle étape du jeu avez-vous rejoué plus qu’une autre ?

Image : SEGA

La possibilité de consacrer des journées entières à rien d’autre qu’aux jeux vidéo est un luxe du passé qui ne m’est pas disponible actuellement, ou dans un avenir prévisible, malheureusement. L’ajout à ma vie de petits humains qui me ressemblent a considérablement réduit mon temps libre disponible, et j’ai récemment réalisé que cela modifiait non seulement le nombre de jeux auxquels je joue, mais aussi les types de jeux auxquels je joue.

Cela fait des mois que j’aspire à me retrouver coincé dans un RPG énorme et de haute qualité – et Dieu sait que j’en ai assez juste assis dans mon arriéré – mais malgré la facilité de Switch à suspendre le jeu et à quel point il est facile de lancer un jeu en place, suivre les personnages et les intrigues au fil des mois est trop difficile à gérer pour mon cerveau embrouillé et privé de sommeil. Ajoutez une pandémie et j’ai du mal à me souvenir des noms des membres de ma famille proche. ‘RPG Mage Dude #12’ n’a aucune chance.

J’ai récemment jeté l’éponge avec Paper Mario : The Origami King. Je l’ai fait juste après le tristement célèbre et touchant « événement malheureux » impliquant un membre du groupe, et il y a beaucoup à aimer dans le jeu, mais une écriture et des visuels de qualité n’ont finalement pas pu me soutenir à travers ses longues batailles en grande partie inutiles – pas sur le 30 heures plutôt qu’il veut apparemment de moi. Peut-être que j’attendrai un patch de non-agression qui supprime complètement les batailles. Je le finirais alors.

En fait, au cours des deux dernières semaines, la chose à laquelle j’ai le plus joué est Sonic the Hedgehog – la version Sega Ages de M2, en particulier le contre-la-montre Green Hill Zone Act 1. C’est un petit mode amusant qui ne comporte qu’un seul niveau d’ouverture et vous permet de courir du début à la fin dans le temps le plus rapide possible. Avec un record personnel de 23,38 secondes, au moment de la rédaction de cet article, je suis actuellement 484e le plus rapide en vie après avoir travaillé dur pour battre mon meilleur run précédent, capturé sous forme de vidéo ci-dessous :

Pas tout à fait la chose la plus rapide du monde, mais ça se rapproche. #SEGAAGES #Sonic #NintendoSwitch pic.twitter.com/2XqlYs7m3w— Gavin Lane (@dartmonkey) 23 juillet 2021

Oui, je sais – sauter dans ces poissons vers la fin était sous-optimal. Ce run ne m’a valu que la 1310e place.

Rejouer le même niveau encore et encore – peaufiner constamment ma stratégie et mon timing ; se demander s’il est plus rapide de bousculer ce crabe badnik et de naviguer dans les airs vers un autre Drop Dash ou simplement de l’éviter complètement; décider si monter un Spin Dash au début est en fait le moyen le plus rapide de sortir de la ligne – m’a fait penser au nombre de fois que j’ai joué à ce niveau. En tant qu’enfant Sega, la Mega Drive était ma première console et Sonic était mon deuxième jeu de plateforme (Château de l’illusion fourni avec le système). Alors que je brûlais et réessayais plusieurs fois de suite sur Switch, j’ai commencé à me demander combien de fois j’avais parcouru ce paysage exact au cours de ma vie. J’ai dû littéralement jouer cette scène des milliers de fois depuis mon enfance.

Et bien qu’il y ait plusieurs routes à explorer, je m’écarte très rarement de mon chemin préféré ces jours-ci; l’itinéraire que vous voyez dans la course ci-dessus est celui que j’emprunte depuis des années maintenant, chaque fois que je traverse le jeu pour un coup de nostalgie. J’ai exploré toutes les autres routes il y a trente ans ; de nos jours, je cherche juste à développer ma mémoire musculaire et à me rendre le plus rapidement possible à Comfort Food Gaming Zone.

Le temps le mieux classé au moment où j’écris ceci est de 19,60 secondes, l’un des six classements inférieurs à 20 secondes dans le top 10. Ce qui est bien, cependant, que chacun de ces 10 meilleurs temps est accompagné d’une rediffusion vidéo vous montrant exactement l’itinéraire emprunté par ces joueurs à travers le niveau et les boutons sur lesquels ils ont appuyé. Regarder la course de SonicKings montre qu’ils ont non seulement utilisé un Spin Dash pour sortir de la ligne plus rapidement, mais ont également emprunté un itinéraire totalement différent à travers le niveau, un itinéraire que j’ai suivi lors de mes propres courses plus rapides. Beaucoup de matière à réflexion si jamais je veux me raser encore quatre secondes.

C’est ce qu’est ma vie de joueur en ce moment : rejouer encore et encore la même courte boucle de niveau pleine de nostalgie… et c’est génial ! C’est exactement ce que je recherche en ce moment. Tom a récemment écrit sur la relecture Sonique 2, et Kate a écrit il y a quelque temps sur la façon dont les jeux en boucle temporelle ont été un réconfort au cours de la dernière année – je suppose que je viens de pousser cela à l’extrême. Je suis devenu accro à Rogue Legacy l’année dernière, mais j’ai maintenant réduit mes temps de jeu à moins de 30 secondes et ajouté une énorme cuillerée de bien-être familier.

J’ai toujours les démangeaisons du RPG tout le temps, et j’aimerais régulièrement pouvoir m’installer et me perdre dans un combat au tour par tour épique ou nouille-y, rempli de nombres (un où les batailles sont plus qu’un simple remplissage de barrages routiers) . Peut-être que je devrai attendre Breath of the Wild 2 pour ça. Les enfants seront alors un peu plus âgés, donc je devrais avoir un peu plus de temps libre d’ici 2022. Ils seront encore plus âgés d’ici la sortie du jeu en 2024 également. /blagues

Jusque-là, ne pouvoir traverser Green Hill Zone Act 1 qu’une douzaine de fois par jour n’est pas un mauvais moyen de rester dans le jeu.

