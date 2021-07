Point de discussion : à quoi jouez-vous ce week-end ? (24 juillet)

Image : Nintendo

Nous avons tous sept jours de plus et la semaine dernière, nous avons vu (entre autres choses) un tas de premiers designs divulgués pour la Wiimote, peut-être la carte e-Reader la plus rare qui existe, vendue pour une somme à cinq chiffres, Nintendo annonce trois autres jeux pour sa bibliothèque SNES en ligne Nintendo Switch, et Square se demande apparemment si les joueurs seraient vraiment intéressés par Final Fantasy Pixel Remaster sur console.

Il est maintenant temps de se détendre un peu et de discuter de nos plans de jeu du week-end. C’est exactement ce que quelques membres de l’équipe Nintendo Life ont fait ci-dessous, alors n’hésitez pas à lire nos entrées, puis à rejoindre les vôtres via notre section de commentaires. Prendre plaisir!

Thomas Whitehead, rédacteur en chef adjoint

Du côté de Nintendo, je continuerai mon voyage à travers The Legend of Zelda : Skyward Sword HD ; Je suis encore assez tôt dans le jeu mais je l’adore jusqu’à présent, c’est agréable de le revoir après toutes ces années. Je passe également à Metroid: Samus Returns sur 3DS dans mon parcours de lore Metroid; Je ne l’ai jamais vraiment terminé lors de son lancement, mais je vais rectifier cela.

Sur d’autres systèmes, je vais sauter dans MLB The Show 21 comme toujours, et j’ai également choisi Death’s Door; très hâte d’essayer ça.

Gonçalo Lopes, critique

Au moment d’écrire ces lignes, j’essaie toujours de gratter une démangeaison que je n’arrive pas à atteindre : où est notre DLC Streets of Rage 4 ?

Cette semaine, l’eShop a offert de superbes petits joyaux comme MouseBot: Escape from CatLab, mon tout premier MOBA, Pokémon Unite et même des ceintures Konami vintage d’Arcade Archives Vendetta. Pourtant, je dois trouver une sorte d’équilibre travail/temps de jeu car je ne fais pas autant de progrès que je devrais l’être dans Monster Hunter Stories 2.

Le jeu de la semaine est l’ancien favori Wrestling Empire. La plus grande mise à jour gratuite de MDickie est maintenant en ligne, apportant un «mode de réservation» d’une profondeur impressionnante à ce qui était déjà le package de grappler le plus accompli de la Switch. Le nouveau mode de difficulté « Games Journalist » est également très apprécié.

Kate Gray, rédactrice en chef

Cette semaine, j’ai joué à un looooot de Minecraft avec des amis. J’ai eu une phase Minecraft massive au début de 2020, et elle s’est en quelque sorte arrêtée lorsque nous avons manqué de choses à faire; maintenant je suis de retour avec un énorme serveur de copains et cela a donné une nouvelle vie au jeu pour moi. C’est fantastique!

Ollie Reynolds, critique

J’essaie, les gars. Je suis vraiment. Je suis de retour sur Skyward Sword ce week-end, mais honnêtement, j’ai vraiment du mal avec ça jusqu’à présent. Je pensais que cela semblait très limité à l’époque, mais avec le lancement ultérieur de Breath of the Wild, cela n’a fait qu’exacerber mon opinion initiale sur le jeu. Je vais aller jusqu’au bout, je vais le faire, alors je peux au moins dire que j’ai donné un bon coup.

Ailleurs, j’ai replongé dans l’incomparable Dead Space de la Série X. Je ne saurais vous dire combien de fois j’ai joué à ce chef-d’œuvre, mais avec l’annonce d’un remake (enfin !), il me fallait juste reviens encore une fois !

Gavin Lane, rédacteur en chef

J’espère replonger dans Skyward Sword HD ce week-end. J’ai passé une soirée glorieuse à refaire connaissance avec Faron Woods dimanche dernier, mais je n’ai pas pu y replonger. J’aimerais aussi retourner dans Streets of Rage 4 après avoir lu l’article pratique de Tom sur Mr. X Nightmare. DLC. Quel jeu fantastique c’est.

A défaut, je suis accro au contre-la-montre de la zone de Green Hill dans Sega Ages Sonic the Hedgehog depuis un certain temps maintenant (en fait, vous trouverez un article à ce sujet de la vôtre si vous les gardez pelés), alors je Je vais probablement passer toutes les minutes que je peux récupérer à essayer de réduire les millisecondes de ma course et de grimper dans les classements mondiaux.

Comme toujours, merci d’avoir lu! Assurez-vous de nous laisser un commentaire ci-dessous avec vos choix de jeux au cours des prochains jours…