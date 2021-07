Point de discussion : chaque Zelda pré-BOTW 3D a maintenant un remake, mais lequel est le meilleur ?

Comme Disney refaisant tous ses anciens films d’animation en versions d’action réelle, Nintendo a lentement remasterisé tous ses anciens jeux Zelda pour les amener à un nouveau public – et pour rappeler à l’ancien public pourquoi ils aimaient tant les jeux.

Contrairement aux films d’action réelle de Disney, cependant, les remakes de Zelda sont fantastiques, et maintenant que Skyward Sword HD est sorti sur Switch, nous avons enfin une maison complète de remakes 3D de Zelda (à l’exception de Breath of the Wild, bien sûr).

Regardez tous ces polygones de chevaux !!

Personnellement, je suis assez partisan du remake de Wind Waker sur Wii U, même si je ne serais pas surpris si presque personne ne lisant ceci maintenant l’a joué – pouvoir naviguer sur les mers d’Hyrule inondée sur le GamePad au lit était un moyen fantastique faire l’expérience de The Wind Waker pour la première fois, car je ne l’avais pas sur GameCube.

Mais pour ceux qui l’ont fait, c’était quand même une mise à niveau qui en valait la peine. Le magazine officiel Nintendo, pour lequel je travaillais à l’époque, a déclaré : quand il est apparu pour la première fois en 2002″ et avec un 90% sur Metacritic, il semble que le consensus général soit que le jeu est Pretty Dang Good.

“De beaux visuels, des commandes améliorées, un rythme exceptionnel et un gameplay captivant sont tous présents et corrects. La version N64 est un classique du jeu de tous les temps, mais c’est vraiment la meilleure édition d’Ocarina of Time. Est-ce absolument parfait d’un point de vue technique ? Pas tout à fait, mais c’est proche de la perfection du jeu, un classique qui a été raffiné et poli avec grand soin.”

— Notre avis sur Ocarina of Time 3D

De même, Ocarina of Time et Majora’s Mask sur la 3DS n’étaient pas seulement des améliorations graphiques – ils ont changé la façon dont je pouvais jouer à ces jeux. Au lieu d’être limité à une console câblée à un téléviseur et de devoir partager avec mon frère, j’ai pu m’aventurer dans le temps et l’espace partout où je voulais. Les couleurs étaient également plus vives et plus vives, et certaines bizarreries des jeux avaient été corrigées. Ce n’était peut-être pas la “bonne” façon de jouer ces classiques, mais c’était la seule façon que beaucoup d’entre nous pouvaient, et pour moi, c’était mon jeu canonique pour les deux.

Je vais être honnête, cependant : je n’ai pas joué à Twilight Princess HD, et je ne sais pas quand (ou si) j’aurai le temps de jouer à Skyward Sword HD. Je ne doute pas que les deux soient des versions fantastiques, en particulier avec leurs changements esthétiques, et j’aime vraiment Skyward Sword – mais, comme j’ai vu pas mal de gens se plaindre, le prix total peut être un peu rebutant si vous possédez déjà techniquement les jeux.

Mais comme je l’ai déjà dit, les remakes, ou remasters, ou peu importe comment vous voulez les appeler, ne sont pas que des antiquités polies ; ce sont de nouvelles façons de jouer. Ils offrent une version plus fluide et haute définition de vos souvenirs flous, vous permettant de les rafraîchir et de les réévaluer à la lumière de l’âge adulte. Et, pour la plupart, ils se tiennent incroyablement bien.

“The Legend of Zelda: Skyward Sword HD introduit une série d’améliorations techniques et de mises à jour de la qualité de vie qui revigorent et revitalisent ce jeu vieux de dix ans. Avec des commandes de mouvement plus précises que jamais, un schéma de commande de bouton alternatif qui fonctionne totalement, des graphismes HD nets, un gameplay fluide à 60 images par seconde et un acolyte gênant qui a été rationalisé en quelque chose de tout à fait plus utile, cela ressemble vraiment à Skyward Sword comme il était censé être expérimenté.”

— Notre avis sur Skyward Sword HD

Ce ne sont pas tous des sentiments flous et chaleureux qui rendent ces remasters géniaux. Pour être un peu plus technique sur tous ces jeux, chaque remasterisation HD a ajouté de nouvelles fonctionnalités de qualité de vie au jeu en plus de l’apporter à de nouvelles consoles et à de nouveaux publics.

Ocarina of Time 3D a amélioré l’utilisation des bottes de fer, de sorte qu’elles n’étaient pas aussi difficiles à mettre et à enlever, ce qui a rendu le temple de l’eau beaucoup plus supportable, ainsi qu’un système d’indices.

Majora’s Mask 3D a ajouté The Song of Double Time et amélioré le cahier des bombardiers, facilitant ainsi la maîtrise des horaires compliqués de tous les personnages de l’histoire.

Le Swift Sail dans Wind Waker HD a simplifié les parties de navigation parfois fastidieuses du jeu, et la terriblement longue Triforce Quest a été beaucoup plus courte.

Twilight Princess HD a largement réorganisé les commandes pour qu’elles fonctionnent avec le Wii U GamePad, mais a également rendu la commutation entre les formes humaine et de loup de Link beaucoup plus rapide.

Link ne bougera plus ses bras car votre barre de capteur infrarouge est légèrement bloquée

Et, bien sûr, Skyward Sword HD ajoute la possibilité de jouer au jeu avec des boutons au lieu de commandes de mouvement, ainsi qu’une sauvegarde automatique, beaucoup moins de didacticiels et des descriptions d’objets n’apparaissant qu’une seule fois.

Dans l’ensemble, les fonctionnalités de qualité de vie rendent chaque jeu plus accessible, moins fastidieux et généralement plus amusant à jouer en aplanissant de nombreux problèmes de conception et obstacles qui ont frustré les joueurs en premier lieu. C’est un moyen fantastique pour Nintendo de gagner de l’argent tout en se faisant passer pour les gentils pour avoir résolu de nombreux problèmes.

Bien que le point d’entrée de ce Talking Point soit assez élevé – vous aurez dû posséder au moins quelques-uns de ces dix jeux (cinq originaux, cinq remakes) – c’est aussi un site Web Nintendo pour les fans de Nintendo, donc je ne ‘ Je ne doute pas qu’au moins quelques-uns d’entre vous aient atteint ce noble objectif. Alors, avec toutes les informations dont vous disposez, basées à la fois sur des faits objectifs et des sentiments subjectifs, dites-nous : quel remake HD est le meilleur ?

D’accord, mais selon vous, lequel a apporté les plus gros changements à l’original ?

Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires !