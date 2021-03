Point de discussion: le problème avec le bouton X

Depuis un bon bout de temps maintenant, Nintendo utilise la disposition des boutons standard qu’elle a lancée sur le système de divertissement Super Nintendo: A à droite, B en bas, X en haut et Y à gauche. Des systèmes comme le N64, le GameCube et très certainement la Wii ont essayé d’autres configurations, mais il est surprenant de voir à quel point les bodkins de R&D étaient en avance lorsqu’ils ont mis au point la disposition SNES.

Depuis des décennies maintenant, le bouton A a été utilisé pour progresser dans les menus et accepter les options, et le bouton B a été utilisé pour naviguer en arrière ou refuser des choses. Simple.

Cependant, tout le monde ne voulait pas suivre les traces de Nintendo; Sony a décidé d’utiliser la même disposition de base, mais a opté pour des symboles plus universels plutôt que des lettres de l’alphabet latin. Ces symboles n’étaient pas non plus entièrement arbitraires; les exemples les plus évidents étant les boutons « cercle » et « croix », le bouton cercle étant utilisé de la même manière que le bouton A de Nintendo et le bouton croix pour le bouton B, et ils étaient logés aux mêmes endroits. Comme c’est gentil!

Vie de Nintendo

Et puis SEGA est venu avec le Dreamcast. Quatre boutons principaux comme Nintendo, mais qu’est-ce que c’est? Il est commuté A et B avec X et Y, donc maintenant A est en bas, B est à droite, et ainsi de suite. Désormais, tout fan chevronné de Nintendo sera plus qu’un peu décontenancé lorsque toute sa mémoire musculaire pour les invites à l’écran sera soudainement et massivement incorrect, menant à ce qui est probablement trop de décès en Aventure sonique. Ce système sera plus tard adopté dans la série de consoles Xbox de Microsoft, juste pour nous trouver plus loin.

De plus, la division nord-américaine de Sony a décidé, pour une raison quelconque, que le cercle étant « accepter » était tout simplement trop barbare pour les mots, alors a déclaré à la place que toutes les PlayStations occidentales devraient avoir « croiser » comme « confirmer » et « cercle » comme « annuler ». Avec l’arrivée de la PS5, cela est également devenu le cas au Japon (qui avait auparavant la configuration opposée) et de nombreux coups de poing irrités se sont ensuivis.

Vie de Nintendo

Les effets de ces décisions se font clairement encore sentir aujourd’hui, alors, aggravés le plus douloureusement par le bouton X, qui (si vous comptez le bouton croix de la PlayStation comme un bouton X, ce que font beaucoup de gens) apparaît dans pas moins de Trois différents emplacements sur trois systèmes différents. Si vous possédez plus d’une console, vous êtes sans aucun doute conscient de la frustration qu’il peut être de devoir recâbler votre réflexion chaque fois que vous prenez une autre manette dès qu’un jeu vous dit d’appuyer sur « X ».

Nous allons beaucoup plus en détail dans la vidéo ci-dessus, alors pourquoi ne pas l’écouter? Nous promettons que c’est au moins un peu divertissant au moins (et peut-être au plus).

