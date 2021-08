Julia Stiles (Dexter), Jordan Gavaris (Orphan Black) et Madison Shamoun (Black-ish) devraient jouer dans The Lake, la première série canadienne scénarisée d’Amazon Original à venir sur Prime Video en 2022. La série comique d’une demi-heure suit Justin (Gavaris), qui rentre chez lui après avoir rompu avec son partenaire de longue date dans l’espoir de renouer […] More