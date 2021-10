Point de repère de la vaccination contre le Covid ! L’Inde franchit la barre du milliard de jabs, le Premier ministre Modi l’appelle « historique »

Un vaccin record de 2,5 crores a été administré en une seule journée le 17 septembre. À ce jour, le gouvernement a fourni 103,5 crores de vaccins aux États et aux territoires de l’Union et ils disposent d’un stock de 10 crores de vaccins inutilisés.

L’Inde a franchi jeudi le cap du milliard de vaccins, que le Premier ministre Narendra Modi a qualifié de « … le triomphe de la science indienne, de l’entreprise et de l’esprit collectif de 130 millions d’Indiens ». Ce point de repère a été atteint en neuf mois ou 279 jours.

L’Inde a vacciné 75 % de sa population adulte avec la première dose du vaccin Covid-19 et 30 % de tous les adultes ont été complètement vaccinés. Le pays a vacciné 50% de la population totale avec une seule dose. Le nombre total de cas de Covid-19 signalés dans le pays depuis le début de l’épidémie en janvier 2020 a atteint 3,14 crore avec un total de décès à 4,52 844.

Le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que l’Inde « écrivait l’histoire ». Le pays dispose désormais d’un bouclier protecteur de 100 crores de vaccins contre la pandémie centenaire, a-t-il déclaré. Le Premier ministre a félicité le pays d’avoir franchi le cap des 100 crores de vaccination et a exprimé sa gratitude aux médecins, aux infirmières, aux fabricants de vaccins, aux acteurs de la chaîne d’approvisionnement en vaccins et à tous les agents de santé qui ont travaillé pour réaliser cet exploit.

L’Inde est le deuxième pays à franchir le cap du milliard de doses du Covid-19. La Chine a franchi la barre des deux milliards de doses.

Le pays a administré 100,58,15,054 vaccins jusqu’à jeudi soir. Sur ce total, 71,02 crores étaient des premières doses et 29,45 étaient des deuxièmes doses. Le vaccin Covishield du Serum Institute of India a représenté 88,50 crores de doses, tandis que 11,54 crores étaient le Covaxin de Bharat Biotech et les autres étaient des vaccins Spoutnik.

L’Inde a commencé son programme de vaccination Covid-19 le 16 janvier 2021, avec des vaccins pour les travailleurs de la santé, puis tous les travailleurs de première ligne à partir du 1er février. La vaccination a été ouverte à tous les citoyens de plus de 60 ans le 1er mars et à ceux de plus de 18 ans à partir du 1er mai. , 2021. Le 21 juin, la nouvelle campagne de vaccination a été lancée, le gouvernement central fournissant gratuitement des vaccins aux États et aux territoires de l’Union.

De 11,97 crores de vaccins administrés en juin, le gouvernement l’a doublé pour atteindre 23,6 doses de base en septembre, le taux de vaccination quotidien moyen atteignant 78,69 lakhs en septembre. Un vaccin record de 2,5 crores a été administré en une seule journée le 17 septembre. À ce jour, le gouvernement a fourni 103,5 crores de vaccins aux États et aux territoires de l’Union et ils disposent d’un stock de 10 crores de vaccins inutilisés.

Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a salué les guerriers de Covid, les travailleurs de la santé et de première ligne qui avaient travaillé jour et nuit et aidé le pays à atteindre le point de repère de la vaccination des 100 crores. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, a félicité le Premier ministre Modi, les scientifiques, les agents de santé et la population indienne pour les efforts déployés pour protéger la population vulnérable de Covid-19 et atteindre les objectifs d’équité vaccinale.

TV Narendran, président de la Confédération de l’industrie indienne, a déclaré qu’il s’agissait d’une réalisation vraiment inspirante et a salué les efforts inlassables et les sacrifices consentis par les chercheurs, les médecins, le personnel de santé, les équipes administratives et le personnel policier du pays. « Cette mission historique aidera à placer l’économie sur une trajectoire de forte croissance et à renforcer le rôle de leader mondial de l’Inde », a déclaré Narendran.

Le pays a signalé 18 454 cas jeudi et avait une charge de travail active de 1 78 831 cas. Le taux de positivité quotidien était de 1,48 % tandis que le taux de positivité hebdomadaire était de 1,34 %.

