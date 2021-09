Point de vue de l’industrie : les modifications circulaires de la tokenisation donnent aux banques plus de contrôle sur les données des cartes

La possibilité de tokenisation ne sera offerte par les FST que pour les cartes émises par eux, et la possibilité de tokeniser et de détokeniser les données de carte sera avec le même FST.

Les modifications apportées mardi aux lignes directrices sur la tokenisation des transactions par carte permettent aux banques un meilleur contrôle sur les données de leurs clients, ont déclaré les acteurs du secteur.

La Reserve Bank of India (RBI) a publié mardi une série d’assouplissements concernant son mandat antérieur de tokenisation des transactions par carte. Le régulateur a autorisé les émetteurs de cartes à proposer des services de tokenisation et à devenir des fournisseurs de services de tokens (TSP). La facilité de tokenisation ne sera offerte par les FST que pour les cartes émises par eux, et la possibilité de tokeniser et de détokeniser les données de carte sera avec le même FST.

La tokenisation ou le cryptage des données de la carte sera effectué avec le consentement explicite du client avec un facteur d’authentification supplémentaire (AFA) validé par l’émetteur de la carte.

Cela signifie que si les utilisateurs de cartes peuvent toujours choisir de stocker les détails de leur carte avec un agrégateur de paiement s’ils le souhaitent, ils ne pourront pas le faire en cochant une case, comme c’était le cas jusqu’à présent. Au lieu de cela, ils devront fournir leur consentement explicite par le biais d’un OTP ou d’un instrument similaire. Les nouvelles règles entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Madhusudanan P, co-fondateur et PDG de YAP by M2P Solutions, a déclaré qu’avec le dernier assouplissement, la RBI a donné un nouveau souffle à la tokenisation par les agrégateurs de paiements. « L’essentiel consiste à permettre aux banques de contrôler l’ensemble du service de tokenisation, qui était auparavant limité aux intermédiaires tiers. Désormais, si une grande banque veut contrôler les données de ses clients parce qu’elle les considère comme une fonction importante, elle peut procéder elle-même à la tokenisation », a-t-il déclaré.

Sanjeev Moghe, vice-président exécutif et responsable des cartes et des paiements, Axis Bank, a déclaré que le règlement aidera à prévenir les cas d’utilisation non autorisée des données des clients, le vol et l’utilisation abusive des cartes. « Avec la tokenisation, un token spécifique à la carte est généré. À l’avenir, ce jeton pourra être utilisé pour toutes les transactions en ligne. Cela garantira une sécurité renforcée. En cas de violation de données ou de tentative de piratage de la part du commerçant, les détails de la carte du client seront toujours protégés », a déclaré Moghe.

Le mandat de tokeniser toutes les informations de carte lors de l’exécution des transactions était devenu un point délicat pour le secteur des paiements, car ils considéraient que les nouvelles directives étaient préjudiciables à l’expérience de caisses fluides. Le mois dernier, l’organisme industriel Payments Council of India avait déclaré que l’industrie travaillait en alignement avec la RBI sur d’éventuelles solutions sécurisées de tokenisation de carte sur fichier (CoFT) pour assurer une expérience client fluide pour les achats en ligne tout en améliorant la sécurité du stockage de identifiants de la carte.

“On peut noter que l’introduction de CoFT, tout en améliorant la sécurité des données des clients, offrira aux clients le même degré de commodité qu’aujourd’hui”, a déclaré mardi la RBI, ajoutant: “Contrairement à certaines préoccupations exprimées dans certaines sections des médias, il ne serait pas obligatoire de saisir les détails de la carte pour chaque transaction dans le cadre de l’accord de tokenisation. »

«Le régulateur a élargi la portée de la tokenisation pour inclure des éléments tels que les appareils portables et d’autres appareils. À terme, nous pourrions même voir des règles de tokenisation appliquées aux paiements pour les systèmes de transit », a déclaré un expert sous couvert d’anonymat.

