Point de vue du WGC: la demande d’or pourrait fortement augmenter une fois la situation de Covid normalisée

La demande d’or pourrait connaître une forte augmentation en Inde une fois la normalité rétablie sur le front de Covid, selon le World Gold Council (WGC). L’Inde est le deuxième plus gros consommateur d’or au monde après la Chine.

L’organisation de développement du marché de l’industrie aurifère a déclaré que Dhanteras et la saison à venir, qui a des jours de mariage plus propices par rapport à l’année précédente, semblent positives pour la demande. Pour le segment de l’investissement dans l’or, cependant, des marchés boursiers attrayants et des prix de l’or volatils constituent de puissants obstacles.

Selon le dernier rapport “Gold Demand Trends”, la demande en Inde entre avril et juin 2021 était de 76,1 tonnes, soit une augmentation de 19,2% par rapport à la période de l’année précédente. En termes de valeur, il s’élevait à Rs 32 810 crore, soit une augmentation de 23% par rapport à Rs 26 600 crore. Les importations totales d’or en Inde au deuxième trimestre 2021 étaient de 120,4 tonnes, contre 10,9 tonnes au deuxième trimestre 2020.

« Le deuxième trimestre 2021 a été marqué par des blocages régionaux généralisés suite à une augmentation des infections à Covid. Contrairement à l’année précédente où un verrouillage national avait surpris les entreprises, ce trimestre a été relativement meilleur car les entreprises étaient mieux préparées. La demande au T2 2021 a montré une augmentation de 19,2% en glissement annuel sur une base très faible du T2 2020. L’impact a cependant été sévère car il a atténué la demande pendant Akshaya Tritiya et la saison des mariages au T2 », Somasundaram PR, PDG régional (Inde) de WGC , mentionné.

Il a déclaré que les perspectives pour le second semestre 2021 sont encore incertaines, car la confiance des consommateurs et la réponse des entreprises sont soumises à l’impact d’une menace imminente de la troisième vague de Covid et du rythme de la reprise économique. « L’un des points de vue est qu’étant donné le rythme de la vaccination et les résultats de l’enquête sérologique, en tant que société, nous pouvons apprendre à vivre avec Covid et ses variantes, garantissant que les entreprises et les ventes deviennent plus résilientes », a-t-il déclaré.

À l’échelle mondiale, les investissements des consommateurs dans l’or ont augmenté au deuxième trimestre 2021, mais certains investisseurs étaient moins optimistes, selon le rapport. La demande mondiale totale a été estimée à 955,1 tonnes, contre 960,5 tonnes au cours de la même période de 2020 et 1 132 tonnes au deuxième trimestre de 2019.

