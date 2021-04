Point doux-amer pour Chelsea

Brighton montre la voie à Zidane. Chelsea est resté au sec devant les mouettes et a ajouté un point qui, malgré le jeu gris, leur permet d’atteindre la quatrième place, zone Champions. Point doux-amer qui, en plus, était sur le point de disparaître dans une seconde moitié où les hommes de Graham Potter se sont précipités dans le bois. Cravate et merci.

La première partie de Stamford Bridge était à l’opposé de celle autour de Stamford Bridge. L’affrontement a dû retarder son début de 15 minutes en raison des manifestations qui ont eu lieu dans les environs du stade “ bleu ” contre la Super League européenne.

Plus de 1000 fans de Chelsea se sont rassemblés à la périphérie du terrain pour demander le retrait de l’équipe anglaise de la Super League, une nouvelle qui a été divulguée quelques minutes plus tard, sachant l’intention de Chelsea de quitter la compétition. De l’indignation à la célébration.

Déjà dans le sport, il a fallu des horreurs de Chelsea pour générer en première mi-temps. Tuchel a tenté de retarder la position de Mason Mount qui a lié les fonctions d’un Kovacic blessé. L’invention n’a pas fini de sortir et Brighton a peu ou très peu souffert. En fait, il était possible de prendre de l’avance au tableau de bord cinq minutes avant la pause grâce à un tir de Bissouma qui est parti près du but de Kepa, aujourd’hui partant.

Le tonique à Londres n’a pas changé avec l’arrivée de la seconde mi-temps et malgré le fait que Chelsea ait marché sur plus de terrain opposé et même de surface que dans les 45 premières minutes, les chances ne sont toujours pas arrivées. La ruée est apparue et ils ne sont jamais bons. La nervosité de chercher la victoire s’est soldée par des erreurs de sortie de balle par l’équipe de Tuchel qui ont failli faire des ravages.

Lallana a raté un de ces coups impardonnables et Welbeck a couru dans le bois. Brighton a eu un problème de tir toute la saison. À Stamford Bridge, la dynamique n’a pas changé. Giroud entra désespérément et le Français eut le triomphe dans ses bottes. Il n’a pas frappé la vente aux enchères. Chelsea a perdu l’occasion de grimper à la troisième place. Mais ils sont déjà en Ligue des champions.