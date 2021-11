Point lumineux des élections au pays de Boebert

Eh bien, on dirait que j’ai gagné mon élection. Je serai le prochain membre non rémunéré du conseil scolaire du comté de Delta, au Colorado. J’ai commencé ma campagne au milieu, en essayant de contourner le CRT, les problèmes LGBTQ et les mandats de masque (nous n’en avons aucun), mais j’ai dû être franc et soutenir tous ces problèmes à la fin. Et j’ai quand même gagné.

Oui, j’ai eu un peu d’aide d’un Q-anoner, d’une dame du GOP et de très belles côtelettes de mouton qui ont divisé le vote anti-tout enragé, mais une victoire est une victoire. Je suis sûr que je ferais bien au tableau et que je m’entendrai bien avec tout le monde.

C’est aussi très bien pour notre groupe débutant, les Delta Dems, d’avoir une victoire. Habituellement, si nous pouvons même mettre quelqu’un sur le bulletin de vote, nous sommes ravis. Chaque course est une montée. Pensez au Pike’s Peak Marathon où vous commencez tout excité et finissez par parcourir les 22 derniers kilomètres. Nous nous retrouvons avec un quart des voix, quelle que soit la campagne que nous menons. J’ai reçu 32,2%, surpassant en fait cette fois-ci.

Cela signifie qu’un démocrate modéré est assis dans l’une des salles pendant quatre ans, nous assurant une certaine surveillance. C’est une très bonne chose. Nous pourrons peut-être prendre de l’élan et voir plus de progrès de cette façon.

