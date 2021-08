Pointage de la volatilité du Bitcoin (BTC) par périodes de temps pour évaluer le marché ⋆ Crypto new media

Message d’invité HodlX Soumettez votre message

Bitcoin (BTC) est la crypto-monnaie la plus populaire et la plus volatile. Le pionnier des jetons numériques a capitalisé sur sa popularité pour dominer le marché. Essentiellement, il semble y avoir une demande de Bitcoin 24h/24 et 7j/7, et selon les sites qui se concentrent sur la fourniture de prédictions Bitcoin, l’actif ne s’affaiblira pas de sitôt, bien au contraire.

Lorsque Bitcoin est le plus volatil, son prix évolue de manière significative. Cela signifie que certains commerçants ont potentiellement une chance de réaliser d’énormes profits.

Voici maintenant la grande question.

Quand Bitcoin est-il le plus volatil ?

L’équipe Forbes Digital Asset a mené une étude pour déterminer quand Bitcoin est le plus volatil. Ils ont examiné l’évolution des prix sur quatre principaux échanges cryptographiques – Binance, Gemini, Coinbase et Kraken – à l’aide de données et d’analyses exclusives. Forbes a examiné plus de 1,6 million de points de données sur 24 mois. Pour les paires de trading, Forbes s’est concentré sur l’USD, l’Ethereum et le Tether comme paires de base principales.

Selon les résultats de la recherche, la période la plus volatile était 16h00 UTC un mercredi. Forbes a constaté que cette période était environ 36% plus volatile que la moyenne de toutes les périodes. C’est le moment où les traders devraient avoir les yeux rivés sur le marché.

La période la moins volatile était entre 8h00 et 10h00 UTC lundi, selon Forbes.

Notez que ces heures représentent les heures exactes où le marché Bitcoin est le moins volatil et le plus volatil comme l’indique l’étude. Il ne faut pas confondre ces horaires avec les jours les moins volatils et les plus volatils. Selon l’étude, le jour le plus volatile est le vendredi, tandis que le jour le moins volatile est le samedi.

Effet des sorties BitMEX

Qu’est-ce qui pourrait bien contribuer à cette volatilité incroyablement élevée des prix du Bitcoin ? Eh bien, de nombreux facteurs affectent le mouvement des prix Bitcoin. Les expirations sur BitMEX et le CME pourraient entraîner une volatilité supplémentaire du prix du Bitcoin. Par exemple, les retraits BitMEX ont lieu à 13h00 UTC.

De plus, BitMEX et le CME expirent le dernier vendredi du mois du contrat. BitMEX expire à midi UTC, et l’heure d’expiration pour CME est 16h00, heure de Londres (16h00 ou 15h00 UTC selon le respect de l’heure d’été). Les deux fenêtres peuvent potentiellement ajouter une volatilité supplémentaire, ce qui confirme l’observation de Forbes selon laquelle vendredi enregistre la volatilité la plus élevée.

Temps le moins volatile

L’étude affirme que la volatilité du Bitcoin est la plus faible lundi entre 8h00 et 10h00 UTC. Il n’y a pas de surprises ici, car la plupart des gens reprennent le travail en début de semaine. En fait, les recherches menées par Forbes indiquent que la volatilité était de 35% inférieure à la moyenne pendant cette période. Encore une fois, pas de surprise. Ce qui est peut-être plus intéressant, c’est que la volatilité du Bitcoin enregistrée à ce moment-là est inférieure à la volatilité enregistrée le week-end.

Entrez les baleines

Maintenant, la grande question est : qu’est-ce qui a causé ces changements sur le marché ? L’entrée de gros investisseurs tels que les fonds spéculatifs utilisant des algorithmes de trading pourrait avoir provoqué une volatilité massive le week-end. Bien que les petits investisseurs utilisent également des algorithmes, cela ne provoque probablement pas une augmentation du marché comme lorsque les grands investisseurs le font.

Par exemple, la plate-forme d’échange de crypto Coinbase prétend avoir utilisé des algorithmes avancés pour aider MicroStrategy, une société de logiciels américaine, à acheter pour 425 millions de dollars de Bitcoin. Cette technique peut potentiellement provoquer une énorme volatilité le week-end lorsque la liquidité est faible. La volatilité pourrait être encore amplifiée par les traders manuels.

Bitcoin ne se repose pas le week-end

Bien que la volatilité soit censée être plus faible le samedi, cela ne signifie pas que vous devez ignorer les week-ends. Par exemple, le premier samedi de l’année (2 janvier), alors que les gens célébraient encore la nouvelle année, le prix du Bitcoin passait un moment inoubliable. Le prix a grimpé de 10 % et a dépassé les 30 000 $ pour atteindre un nouveau sommet historique.

Ce fut l’un des nombreux cas où le prix du Bitcoin a augmenté un jour férié ou un week-end pour aider la monnaie numérique à battre ses précédents sommets. Pendant les vacances de Noël, l’écart entre l’offre et la demande était assez large, indiquant une faible liquidité. Pendant ce temps, la volatilité a également proliféré.

Selon ., entre décembre et début janvier, Bitcoin a enregistré un volume de transactions 10 % plus élevé le week-end qu’en semaine sur six bourses de crypto-monnaie. Il s’agit d’un changement majeur par rapport à il y a un an, lorsque les week-ends enregistraient 13% de volume en moins que pendant les heures de négociation conventionnelles.

Ces changements ont créé des défis pour les acteurs du marché. Par exemple, les investisseurs sont obligés d’ajuster leurs heures de bureau et leur gestion des risques pour éviter de rater des opportunités rentables.

Étant donné que Bitcoin fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, cela provoque d’étranges fluctuations vers des prix imprévisibles. Initialement, le prix était déterminé par les commerçants de détail. L’entrée des hedge funds pourrait être à l’origine de la volatilité le week-end. L’année dernière, le prix a presque décuplé.

L’utilisation de technologies de pointe pour trader le Bitcoin est également un facteur qui pourrait entraîner une augmentation de la volatilité le week-end. Le prix moyen pondéré dans le temps est une autre méthode susceptible de provoquer un mouvement de prix inhabituel. Idéalement, cette stratégie permet aux traders d’acheter du Bitcoin à un prix spécifique, en fonction du volume du marché.

Parfois, les transactions Bitcoin atteignent le volume défini le week-end. Par conséquent, les traders manuels sont obligés d’attendre le week-end pour attraper le mouvement massif des prix. En effet, les fonds peuvent rechercher de la volatilité et des opportunités de trading lorsque la liquidité est faible.

Heures de négociation

Les heures de négociation des actions et des devises (forex) offrent également potentiellement un bon moment pour échanger des cryptos. En effet, la volatilité du marché est fortement corrélée à l’ouverture du marché américain.

N’oubliez pas que Bitcoin est basé sur le dollar américain. De plus, la plupart des bourses de trading forex proposent du Bitcoin et d’autres instruments comme instruments de trading. Par conséquent, la demande en dollars affecte la volatilité du Bitcoin. Cependant, les sessions de bourse de Londres et d’Asie peuvent avoir un impact plus faible sur Bitcoin que les sessions de New York.

Bitcoin enregistre une période de trading intéressante vers 16h00 UTC. Par exemple, selon Cointelegraph, les investisseurs ont échangé un volume moyen de Bitcoin d’une valeur de 6,5 millions de dollars entre 15h00 et 16h00 UTC sur une période de 30 jours. De l’autre côté de l’échelle, le marché a enregistré le plus petit volume de transactions moyen, 2 millions de dollars, à 9h00 UTC au cours de cette période. Ce temps correspond à environ deux heures après l’ouverture des marchés américains.

Cependant, il est impératif de noter que les événements et les nouvelles économiques peuvent affecter la volatilité. Bien que vous ne puissiez pas prédire le prix et la volatilité futurs du BTC avec une certitude totale, certains mouvements de prix sont prévisibles.

Par exemple, la volatilité d’avril était peut-être due à la décision de Tesla de cesser d’accepter Bitcoin comme mode de paiement. De même, l’action du gouvernement chinois visant à sévir contre les banques gérant les transactions Bitcoin pourrait avoir exacerbé la situation. Néanmoins, le marché devait subir une correction et de nombreux analystes restent positifs en ce qui concerne les prévisions Bitcoin.

Quelles sont les causes de la volatilité drastique du Bitcoin

Des courses de taureaux massives et une chute drastique sont assez courantes sur le marché des crypto-monnaies. Bien qu’un retracement massif soit assez effrayant, il peut offrir d’énormes opportunités de trading aux investisseurs chevronnés.

De nombreux facteurs peuvent provoquer la volatilité massive du Bitcoin. Premièrement, le marché du Bitcoin se déroule sur un réseau informatique décentralisé. Cela signifie que le marché fonctionne 24h/24 et 7j/7. Contrairement à d’autres actifs, Bitcoin n’a pas de temps d’arrêt. Par conséquent, les investisseurs peuvent capitaliser sur le mouvement des prix pendant les week-ends ou les jours fériés.

De plus, la volatilité du Bitcoin est causée par une offre limitée. Actuellement, il y a environ 18,7 millions de Bitcoin en circulation sur la limite de 21 millions. De plus, la crypto-monnaie n’est pas réglementée par la banque centrale. Au lieu de cela, il tire de la valeur d’un réseau décentralisé. En conséquence, il n’existe actuellement aucune institution ou autorité financière pouvant intervenir sur le marché du Bitcoin.

Il convient de noter que la volatilité du Bitcoin peut avoir un effet considérable sur les entreprises fortement exposées à la crypto-monnaie. Par exemple, la valeur marchande de Tesla a chuté de 2,5% après la chute des prix du Bitcoin. Tesla a investi 1,5 milliard de dollars dans Bitcoin. Les autres entreprises concernées sont Coinbase et MicroStrategy.

Conclusion

Bitcoin est très volatile. Une forte volatilité est une arme à double tranchant. Cela signifie qu’un trader peut potentiellement engranger des profits énormes en peu de temps. Cependant, un commerçant peut perdre massivement s’il est pris du mauvais côté du commerce. Par conséquent, il est utile de savoir quand le prix est le plus susceptible de présenter des mouvements sismiques.

Michael Kuchar est un trader de change et de crypto-monnaie et un passionné de blockchain. Il est spécialisé dans les échanges intrajournaliers des devises du G20. Pour anticiper les mouvements potentiels du marché, il utilise une fusion d’analyses fondamentales et techniques. Michael est le fondateur du site Web éducatif de trading TradingBeasts et écrit également pour CoinSpeaker, FX Empire, Equities, DailyForex et TalkMarkets.

