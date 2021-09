Points à considérer lors de l’obtention d’un prêt personnel pour l’enseignement supérieur

Un itinéraire plus pratique serait d’opter plutôt pour un prêt personnel.

Avec la montée en flèche du coût de la vie, les prêts jouent désormais un rôle central dans la vie de nombreuses personnes, y compris même dans le financement de l’éducation. Ces prêts aident toute personne souhaitant poursuivre des études supérieures. En règle générale, les prêteurs n’offrent pas de prêts d’études aux étudiants uniquement. La plupart des prêteurs exigent un codemandeur, qui est généralement l’un des parents, afin qu’ils aient un recours en cas de défaillance.

Pour prendre un prêt d’études, il faut avoir une lettre confirmant l’admission à un cours. Les experts disent que sans confirmation, les prêteurs n’offriraient pas de prêt pour études. Ces prêts couvrent généralement les frais de scolarité et d’hébergement, le coût des livres et, dans de rares cas, même des ordinateurs. Certains prêteurs ont également défini des limites sur le prêt maximum qu’ils offrent pour des cours spécifiques.

En revanche, les prêts personnels sont plus souples pour les emprunteurs. Gaurav Jalan, PDG et fondateur de mPokket, déclare : « Une solution plus pratique consisterait à opter pour un prêt personnel à la place. »

Ces prêts personnels pour l’éducation peuvent être utilisés pour couvrir toutes les dépenses liées à l’éducation, y compris les frais de cours, l’hébergement, les déplacements, les frais de subsistance, le matériel de cours et même des dépenses diverses plus petites qui pourraient survenir, car les prêteurs ne demandent pas les raisons du prêt personnel. De plus, le processus de demande de prêt personnel est moins lourd, nécessite moins de documents et a des délais de décaissement plus rapides.

Il ajoute en outre: «De tels prêts personnels non garantis ne nécessitent pas de garantie et n’ont pas non plus besoin d’un codemandeur. Cependant, le montant disponible pour un prêt personnel sera généralement bien inférieur à celui d’un prêt d’études et les taux d’intérêt seront généralement plus élevés.

Les parents, au nom de leur enfant ou de leurs étudiants, peuvent bénéficier de prêts personnels à petit ou gros prix, en fonction de leurs besoins à ce moment-là. Jalan déclare : « Les prêts personnels peuvent aider à alléger le fardeau financier de l’éducation dans le monde d’aujourd’hui, sans tout le stress lié à la demande de prêt d’études.

Cela dit, les experts suggèrent à tous les emprunteurs de noter toutes les options de remboursement, la durée du prêt et le taux d’intérêt du prêt, qu’ils demandent un prêt personnel pour l’éducation ou un prêt pour l’éducation.

Jalan ajoute : « L’emprunteur doit évaluer toutes les possibilités avant de prendre une décision finale sur une option de financement spécifique. On ne devrait opter pour un prêt que s’ils sont sûrs de ne pas pouvoir financer ces dépenses de leur poche. Par conséquent, calculez soigneusement vos besoins et demandez en conséquence un montant de prêt spécifique.

