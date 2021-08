Points à garder à l’esprit lors du transfert d’argent à l’échelle mondiale

Tout en travaillant dans un autre pays, une personne a souvent besoin de transférer de l’argent à sa famille restée au pays.

Les progrès des technologies de communication et la facilité de voyager à l’échelle mondiale ont fait des gens des citoyens du monde. Tout en travaillant dans un autre pays, une personne a souvent besoin de transférer de l’argent à sa famille restée au pays.

Pour transférer de l’argent, il est important d’avoir un bon taux de change et un service bancaire efficace.

« En commençant par une visite à la banque et une liste exhaustive des tâches que la banque peut vous confier – files d’attente, temps limité disponible, et documents et signatures sans fin – le versement peut sembler être une tâche intimidante », a déclaré Mayank Goyal, Fondateur et PDG de moneyHOP.

“Ce dont vous avez besoin, c’est d’un fournisseur de transfert de fonds numérique et sans papier qui comprend ces points douloureux”, a-t-il ajouté.

De tels fournisseurs existent et vous pouvez les trouver en gardant à l’esprit les points suivants :

Taux d’échange

Tout le monde ne vous offre pas un bon taux de change. Ces tarifs continuent de fluctuer et les frais cachés affecteront certainement le montant final du transfert, alors gardez un œil sur les tarifs proposés par le fournisseur que vous choisissez.

Frais de transfert

Si vous transférez fréquemment de petites sommes d’argent à l’étranger, vous devez utiliser un service qui facture des frais en fonction du montant transféré (plus le montant est élevé, plus les frais sont élevés). Si vous ne transférez une somme importante qu’une seule fois, vous devez faire appel à une entreprise qui facture des frais fixes quel que soit le montant transféré.

Support sûr et sécurisé

Que vous utilisiez une banque ou une plateforme de versement en ligne, assurez-vous de bien vérifier qu’il s’agit d’une entité réglementée par la RBI. De cette façon, vous pouvez être certain que votre argent durement gagné est parvenu à votre famille de manière sûre et sécurisée.

En cas de problème lors du transfert d’argent, il est également important d’avoir un bon mécanisme en place pour éliminer le problème et terminer la transaction.

« Lorsque vous transférez de l’argent à l’échelle mondiale, la sécurité et l’intégrité de la transaction sont une préoccupation majeure. Par conséquent, il est conseillé d’opter pour des banques ou des prestataires de services réputés et reconnus avec de bonnes critiques. Une chose à laquelle vous devriez prêter une attention particulière est la politique de règlement des griefs de la plate-forme. Comme l’argent doit être envoyé à un destinataire étranger, il pourrait y avoir des erreurs/fraudes. C’est alors qu’une fonction de réparation rapide devient cruciale », a déclaré Pranjal Kamra, PDG de Finology.

« Selon la RBI, une personne peut remettre un maximum de 2 50 000 $ chaque année. En outre, comme il s’agit d’une transaction internationale, les taux de change et les frais de transaction s’ajouteront également. Les réglementations fiscales seront également applicables. Prenez ces facteurs en considération lors du transfert de l’argent », a ajouté Kamra.

