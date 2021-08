Points à garder à l’esprit lorsque vous investissez dans des fonds communs de placement d’actions

in

C’est un processus très simple pour construire un corpus et un portefeuille de retraite avec des fonds communs de placement d’actions et il est fortement recommandé de commencer au plus tôt.

Les fonds communs de placement ont récemment acclamé l’étiquette des classes d’actifs émergentes pour constituer des fonds pour plusieurs objectifs ou buts financiers, l’un d’eux étant la retraite. De plus en plus de personnes choisissent d’investir dans des fonds communs de placement, que ce soit pour leurs objectifs à court ou à long terme.

Ankit Agarwal, directeur général d’Alankit, déclare : « Une planification réfléchie associée à un investissement prévoyant dans des fonds communs de placement peut aider un investisseur à se constituer un corpus important, que ce soit pour des objectifs financiers proches ou pour la retraite ».

Lors de l’investissement dans des fonds communs de placement, plusieurs facteurs entrent en jeu, tels que la capacité de risque de l’investisseur, l’horizon d’investissement, les besoins en liquidités, les implications fiscales, l’évaluation des actifs et des passifs existants, etc.

Voici certaines choses qu’il faut garder à l’esprit lorsqu’on investit dans des fonds communs de placement d’actions.

Objectif d’investissement – Selon les experts, le choix d’un investisseur d’investir dans un fonds commun de placement en particulier doit être pris en compte en examinant la pertinence du système en fonction des besoins de la personne qui l’a choisi. L’objectif d’investissement devient le facteur décisif pour le niveau et le type de rendement du fonds ainsi que le risque encouru.

Unités – Les parts dérivées du montant investi en OPCVM représentent la détention individuelle de l’investisseur. Lors de la liquidation du fonds, en fonction du nombre de parts détenues par l’investisseur et de la valeur liquidative actuelle, la valeur totale est calculée.

Actif net – L’actif d’un organisme de placement collectif désigne la valeur actuelle du portefeuille de titres qu’il détient. Il peut y avoir peu d’actifs à court terme tels que les liquidités et les créances qui forment ensemble l’actif total du régime.

Valeur nette d’inventaire (VNI) – La VNI est la méthode ou le processus par lequel l’actif net par part d’un régime est calculé en tant qu’actif net/nombre de parts en circulation du régime est la VNI. La valeur liquidative du régime est considérée comme changeant à chaque changement de l’actif net du régime.

Marquer sur le marché – La valeur actuelle du portefeuille constitue la base de l’actif net du régime et donc de la VNI. Par exemple, si le portefeuille devait être liquidé, ce serait la valeur réalisée et distribuée aux investisseurs.

Agarwal, d’Alankit, déclare : « Créer un corpus et un portefeuille de retraite avec des fonds communs de placement en actions est un processus très simple et il est fortement recommandé de commencer au plus tôt. Cela donnera à un investisseur suffisamment de temps pour que son argent s’enracine et grandisse, tout en l’aidant à trouver la bonne voie à suivre financièrement au cas où il aurait besoin de modifier ou de changer des choses dans les fonds communs de placement.

Il ajoute en outre, « il est important d’avoir des fonds uniquement pour la période maximale de 3-4 ans pour surveiller son portefeuille tout en se concentrant sur les rendements.

