Points à retenir avant de renouveler votre police d’assurance-maladie

Si le preneur d’assurance ne renouvelle pas la police dans le délai de grâce accordé par l’assureur, la police devient caduque.

À l’heure actuelle, nous avons tous pris conscience de l’importance de la santé. Surtout après la pandémie, les gens ont commencé à prendre l’assurance plus au sérieux et comprennent maintenant pourquoi il est essentiel d’inclure une police d’assurance maladie dans la planification financière.

Avec l’augmentation constante des dépenses médicales et l’augmentation constante des maladies, l’assurance maladie offre aux personnes une sauvegarde financière en cas d’urgence médicale imprévue.

Shreeraj Deshpande, COO, Future Generali India Insurance, déclare : « En plus d’acheter une police d’assurance maladie, il faut continuer à la renouveler en conséquence. Normalement, une police d’assurance-maladie est offerte pour un an; et il est important de s’assurer que la politique est renouvelée chaque année.

Il ne faut cependant pas être impulsif en renouvelant sa politique de santé et vérifier quelques faits significatifs.

Voici quelques éléments à garder à l’esprit lors du renouvellement d’une politique de santé;

Renouvelez votre police à temps : Deshpande dit: “Si le preneur d’assurance ne renouvelle pas la police dans le délai de grâce accordé par l’assureur, la police devient caduque.”

Dans de tels cas, vous devez acheter une nouvelle police et recommencer toute la période d’attente. Par conséquent, pour éviter de telles situations, gardez toujours une trace des renouvellements.

Augmentation de la somme assurée : La plupart des assureurs peuvent augmenter la somme assurée lors du renouvellement de la police. Les experts disent qu’il faut évaluer leur état de santé et leurs frais médicaux et améliorer la police en ajoutant un super complément à leur police de base ou en augmentant la somme totale assurée.

Analysez toujours vos besoins et les risques encourus : Les risques pour la santé et les besoins de couverture varient d’une personne à l’autre en fonction de paramètres tels que l’âge, le sexe, les antécédents familiaux de maladie, la vie professionnelle et même le lieu de résidence. Deshpande déclare : « Il serait préférable d’analyser les risques spécifiques et de déclarer les détails avant de faire le bon choix.

Il ajoute en outre : « Tout changement d’état de santé doit être signalé à l’assureur tout en augmentant la somme assurée lors du renouvellement de la police ; cela peut sembler un changement mineur, mais cela peut créer plusieurs obstacles tout en le réclamant, surtout lorsque cela est le plus nécessaire.

Portage de la police : Si vous n’êtes pas satisfait de votre assureur, vous pouvez passer à un nouveau fournisseur de services de police sans perdre les prestations de maintien de la police. La personne devra en informer l’assureur un mois à l’avance.

Cela dit, gardez à l’esprit que le portage d’une police ne peut être effectué qu’entre des types de régimes d’assurance-maladie similaires. Même si la période d’attente et la prime d’assurance sont reportées sur la nouvelle police lors du transfert, les autres caractéristiques et avantages seront conformes au nouveau régime d’assurance et au nouvel assureur, indépendamment de ce que la police précédente offrait.

