Points à retenir de l’ère du joueur de remplacement et des grandes lignes de l’histoire de la nouvelle année

Alors que les joueurs commencent à revenir des protocoles de santé et de sécurité, Justin, Rob et Wos parlent des dernières semaines de basket-ball et si quelque chose peut être retiré de ces jeux avec autant de joueurs (1:45). Ensuite, ils discutent de quatre scénarios majeurs au cours de la nouvelle année, notamment si les Bulls sont des prétendants sérieux, qui est la quatrième meilleure équipe de l’Ouest, et plus encore (18:25).

Hôtes : Justin Verrier, Rob Mahoney et Wosny Lambre

Assistant de production : Isaiah Blakely

