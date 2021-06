Points chauds de Covid MAPPED: Les zones avec des variantes se propageant comme une traînée de poudre | Royaume-Uni | Nouvelles

Selon l’Office for National Statistics (ONS), les cas de coronavirus communautaires ont monté en flèche de 76,5% en seulement une semaine en Angleterre. On estime que quelque 85 600 personnes ont été infectées par COVID-19 au cours de la semaine précédant le 29 mai, le niveau le plus élevé depuis la semaine précédant le 16 avril, alors que la variante Delta (anciennement appelée indienne) continue de se propager comme une traînée de poudre.

Ces chiffres marquent une augmentation drastique du nombre de cas, avec 48 500 personnes estimées infectées au cours de la semaine précédente, ce qui représente une augmentation de 76,5%.

Les zones qui semblent être les plus durement touchées sont le Nord-Ouest, les East Midlands et le Sud-Ouest.

Il y a aussi des signes d’une possible augmentation dans les West Midlands et à Londres. La tendance est incertaine pour les autres régions, a déclaré l’ONS.

Le Nord-Ouest avait la plus forte proportion de personnes de toutes les régions d’Angleterre susceptibles d’être testées positives pour le coronavirus au cours de la semaine précédant le 29 mai – environ une personne sur 280.

Le sud-est de l’Angleterre avait l’estimation la plus basse – environ un sur 1 490.

Des données distinctes suggèrent que le nombre R de l’Angleterre a légèrement augmenté entre 1 et 1,2, contre entre 1 et 1,1 la semaine dernière.

L’augmentation des cas est largement attribuée à de nouvelles variantes hautement contagieuses, la variante Delta étant actuellement la plus préoccupante.

Cependant, de nouvelles preuves montrent que, même si les cas sont en augmentation, le nombre de personnes gravement malades avec la nouvelle variante est faible grâce à la forte utilisation du vaccin.

À Bolton, qui a l’un des taux de cas les plus élevés du pays pour la variante Delta, les patrons du NHS ont déclaré que le vaccin semble avoir “brisé la chaîne” entre le virus et la maladie grave.

Chris Hopson, directeur général de NHS Providers, a déclaré à la BBC que beaucoup de personnes hospitalisées à Bolton sont plus jeunes que lors des vagues précédentes de la pandémie, indiquant que les personnes qui ont été vaccinées sont protégées.

Il a déclaré: “Les personnes qui sont venues cette fois-ci étaient en fait beaucoup plus jeunes et risquaient beaucoup moins de complications très graves, moins de risque de décès, et cela signifie qu’elles étaient moins sollicitées en soins intensifs.

“Ce que nous pensons pouvoir commencer à dire maintenant, sur la base de cette expérience, c’est qu’il semble que les vaccins aient rompu la chaîne entre la capture de COVID-19 et le fait d’être potentiellement très, très gravement malade et potentiellement mourant.

“Il y avait très, très peu de gens qui ont eu ces doubles jabs et qui ont pu avoir cette accumulation de protection après ces jabs.”

Cependant, il a averti que les admissions à l’hôpital COVID sont en augmentation, mais pas aussi significativement qu’en janvier.

Il a déclaré: “Les taux d’infection ont augmenté dans un certain nombre d’endroits différents.

“Nous savons que les hospitalisations augmentent, le taux de personnes hospitalisées dans ces régions augmente.

“Mais ils n’augmentent pas de manière très significative.”

Le Royaume-Uni a administré un total de 66,7 millions de doses de vaccin, avec 26,8 millions de personnes complètement vaccinées, soit plus de 40 % de la population.

Malgré le succès du déploiement du vaccin, toutes les données seront prises en compte par le Premier ministre lorsqu’il décidera d’abandonner ou non les dernières restrictions de verrouillage des coronavirus le 21 juin.

La semaine dernière, Boris Johnson a déclaré qu’il n’y avait encore “rien dans les données pour le moment qui signifie que nous ne pouvons pas aller de l’avant avec l’étape 4” de levée des restrictions le 21 juin, mais a ajouté: “nous devons être si prudents”.

Il a déclaré: “Ce que nous devons déterminer, c’est dans quelle mesure le programme de vaccination a protégé suffisamment d’entre nous, en particulier les personnes âgées et vulnérables, contre une nouvelle vague, et là, je crains que les données ne soient toujours ambiguës.

« Le mieux que les scientifiques puissent dire pour le moment est que nous devons simplement lui donner un peu plus de temps.

“Je suis désolé que ce soit frustrant pour les gens, je sais que les gens veulent une réponse claire sur la voie à suivre pour le 21 juin.

“Mais pour le moment, nous devons juste attendre un peu plus longtemps.”