Points clés à garder à l’esprit lors de l’achat de régimes d’assurance maladie pour les enfants à différentes étapes de la vie

La naissance d’un enfant est probablement l’événement le plus important dans la vie des parents. Outre le coût de base pour élever un enfant et fournir une éducation de qualité, les parents doivent fournir des soins de santé appropriés à l’enfant. En effet, dès la naissance et jusqu’à la pré-adolescence, les enfants ont besoin de soins particuliers. L’immunité est faible pour les nouveau-nés, c’est pourquoi une surveillance médicale appropriée et une vaccination en temps opportun sont nécessaires pour une vie en bonne santé. Par conséquent, les experts en assurance suggèrent que l’on devrait rechercher des polices d’assurance maladie qui couvrent les nouveau-nés.

Vivek Narain, spécialiste de l’assurance maladie chez SANA.Insure, a déclaré à FE Online qu’« un élément essentiel de la planification financière pour l’avenir de vos enfants consiste à avoir un programme complet de santé et de bien-être. Il devrait être conçu pour prendre soin de la mère dès la conception jusqu’à ce que l’enfant grandisse et dise : « Je suis bon de prendre soin de moi ».

« Un élément essentiel de la planification est d’avoir une police d’assurance maladie très tôt. En Inde, il existe une grande variété d’assurances santé très complètes, disponibles avec des augmentations facultatives, pour couvrir votre enfant », a-t-il déclaré.

Selon Narain, la bonne approche pour choisir la meilleure police d’assurance maladie pour les enfants serait en fonction des étapes clés du cycle de vie, telles que :

Couverture prénatale : Les futurs parents devraient rechercher des prestations de maternité dans leurs polices d’assurance maladie qui couvrent les hospitalisations liées à la grossesse et à l’accouchement, les diagnostics et les frais médicaux prénatals, à la fois pour la mère et le bébé. Une période d’attente plus courte pour bénéficier de ces avantages serait optimale. Il est également impératif de vérifier les termes et conditions de la police pour une liste de maladies congénitales qui peuvent être exclues. Les traitements de procréation assistée (tels que la FIV) ne sont normalement pas couverts par défaut, mais certains assureurs étendent cette couverture en tant qu’avenant complémentaire pour une prime supplémentaire, souvent jusqu’à une sous-limite spécifiée. Ce serait une bonne option pour les couples qui recherchent un soutien médical pour concevoir.À la naissance: Il serait judicieux d’opter pour des régimes d’assurance maladie qui offrent une couverture automatique pour bébé juste né, afin que l’assurance maladie de l’enfant soit sécurisée dès la naissance elle-même. Ici aussi, plusieurs conditions sont attachées, telles qu’un plafond sur le capital assuré, jusqu’à un certain nombre de jours à compter de la naissance, et/ou seulement si la mère est couverte par les prestations de maternité. De plus, recherchez une couverture pour nouveau-né qui est généralement applicable après 90 jours à compter de la naissance lors de la notification à l’assureur et pour une prime supplémentaire – ne supposez pas que le nouveau-né est couvert automatiquement ou par défaut. Assurez-vous que le plan prend en charge les vaccinations et les inoculations du nouveau-né pour protéger la santé du bébé à la naissance.De l’enfance à l’adolescence : Ce sont les années les plus précaires de la croissance des enfants, car ils ont tendance à être la proie de maladies transmissibles et sont sujets aux accidents lorsqu’ils jouent. Avoir une police d’assurance maladie qui couvre votre enfant pour de telles exigences médicales jusqu’à la somme totale assurée sera un soulagement pour les parents car cela signifierait moins de soucis pour organiser les fonds. Au lieu de cela, ils peuvent se concentrer sur le fait que leur enfant reçoive le meilleur traitement et qu’il retrouve sa santé en toute sécurité. Ici, un âge minimum d’entrée pour les personnes à charge serait optimal, car il vous permet d’inclure vos enfants dès le début dans votre plan familial flottant. Si vous souhaitez souscrire une police d’assurance maladie individuelle distincte pour votre enfant, un âge d’entrée précoce serait également un bon choix.Jeunes adultes: Au fur et à mesure que les enfants deviennent adultes et commencent leur carrière, ce serait le meilleur moment pour envisager de convertir leur plan flottant familial en une police individuelle afin de leur garantir une couverture d’assurance maladie suffisante. Ici, recherchez un plan qui permet un âge maximal à la sortie pour les personnes à charge, afin que votre famille ait suffisamment de temps pour examiner divers plans et sélectionner la meilleure option individuelle pour le jeune adulte.

Selon Aatur Thakkar, co-fondateur et directeur d’Alliance Insurance Brokers, il est toujours conseillé de choisir une police d’assurance maladie dès le plus jeune âge de votre enfant. Il existe des régimes qui couvrent un enfant dès son plus jeune âge. Les polices flottantes familiales ou ce qu’on appelle un plan de soins de santé complet offrent de multiples avantages en termes de santé de votre enfant. Dans le cadre de telles polices, vous trouverez probablement des avantages à valeur ajoutée tels que des évaluations des risques pour la santé, en plus des couvertures de base, les maladies graves sont également couvertes par ces polices complètes.

« Il faut choisir une police qui couvre les vaccinations et les examens réguliers. La plupart des polices d’assurance maladie disponibles sur le marché couvrent chaque étape de leur croissance, avec un plan sur mesure pour une étape particulière. Le régime d’assurance maladie de votre enfant devrait également couvrir le régime contre les maladies graves, car il évite le risque financier en couvrant les frais médicaux élevés pour traiter les maladies graves de votre enfant », a déclaré Thakkar à FE Online.

Subrata Mondal, vice-présidente exécutive (souscription santé), IFFCO Tokio General Insurance Company Limited, a déclaré que les régimes d’assurance maladie proposés par les compagnies d’assurance générale s’accompagnent d’un large éventail d’avantages et de couvertures. Selon Mondal, lors du choix d’un régime d’assurance maladie, certaines des règles de base que vous devez suivre sont :

– Consultez la liste des hôpitaux du réseau qui ont des liens avec l’assurance maladie afin de pouvoir bénéficier d’un traitement sans numéraire.

– Vérifiez si l’hôpital dispose de pédiatres et de spécialistes de l’enfance expérimentés pour assurer le meilleur traitement en cas d’urgence.

– Choisissez un capital assuré adéquat. Si vous avez une police d’assurance maladie flottante familiale avec une somme assurée plus élevée, elle peut couvrir des frais d’hospitalisation plus élevés

