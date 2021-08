Points clés à retenir pour Watford après la victoire de la journée d’ouverture

Les Hornets ont piqué les Villains avec brio lors de leur premier match après un an d’absence de la Premier League. Même avec Aston Villa entrant dans le match en tant que grand favori, Watford est reparti avec trois points mérités grâce aux buts d’Emmanuel Dennis, Ismaila Sarr et Cucho Hernandez. Les buts de John McGinn et Danny Ings n’ont été que des consolations. Même après un match, il y a beaucoup de points positifs pour les fans de Watford à retenir du match pour le reste de la saison.

Beaucoup de points positifs pour Watford après avoir battu Aston Villa

L’équipe devrait avoir suffisamment de talent pour marquer des buts

Sarr étant le seul joueur à avoir marqué des buts à deux chiffres pour Watford la saison dernière, on se demandait d’où viendraient les buts des Hornets dans le saut vers l’élite. Dennis a rejoint le Club de Bruges pour un prix réduit, tandis que Hernandez, 22 ans, a finalement fait ses débuts sur Vicarage Road après de nombreuses saisons prêtées à des équipes espagnoles.

Dennis a calmement inscrit le premier but des Hornets avant de préparer Sarr pour le deuxième de l’équipe. Il a continué à faire des ravages sur la ligne de fond d’Aston Villa tout au long de son temps sur le terrain, son rythme s’avérant être un atout dangereux. Cucho Hernandez a marqué un but merveilleux au curling (qui s’est avéré être le vainqueur du match) la minute après son entrée sur le terrain. Les deux continueront probablement à jouer un rôle énorme pour les Hornets au fur et à mesure que la saison avance.

Sarr n’a pas tardé à se réadapter au football de Premier League comme prévu. De plus, les Hornets étaient toujours sans Joshua King et Joao Pedro, deux joueurs capables d’injecter encore plus de buts dans l’attaque. Au cours des prochains matchs, il sera déterminé si la performance de trois buts était indicative des choses à venir.

Milieu solide malgré les différends contractuels

Avec Nathaniel Chalobah et Will Hughes dans des situations étranges en raison de maladies (pour le premier) et de problèmes de contrat, les Hornets ont dû jouer sans deux de leurs milieux de terrain clés de leur campagne de promotion. Tom Cleverley a fourni un visage familier au milieu de terrain et a obtenu une passe décisive pour ses efforts. Cependant, les nouvelles recrues Peter Etebo et Juraj Kucka se sont particulièrement démarquées.

Etebo s’est avéré être un rocher devant la ligne de fond tandis que Kucka était une force physique au centre du terrain, empêchant l’opposition de prendre le contrôle du cœur du terrain tout en aidant à stimuler les opportunités d’attaque.

Étant donné que le très apprécié Imran Louza n’a même pas joué, les Hornets sont toujours potentiellement à la recherche d’un autre milieu de terrain, et avec Chalobah toujours potentiellement de retour dans l’équipe à son retour de maladie, les Hornets semblent en avoir plus qu’assez quand il s’agit de assurant une stabilité suffisante au milieu du parc.

Des leçons doivent encore être apprises par Watford

Les Hornets savent qu’obtenir des résultats cette saison sera beaucoup plus difficile que lors de la dernière campagne. Watford doit utiliser les 20 dernières minutes du match comme une leçon pour montrer qu’enlever le pied du gaz pendant le moindre instant sera puni. Heureusement, à cette occasion, les Hornets ont pu encaisser deux buts sans sacrifier de points.

De plus, malgré la bonne performance de la plupart des joueurs, quelques noms ont eu des moments douteux. Le penalty accordé par Adam Masina dans la dernière minute était médiocre et paresseux. Dan Gosling n’a pas pu avoir le même effet que Kucka qu’il a remplacé sur le terrain, se faisant battre à plusieurs reprises.

Néanmoins, Xisco Munoz a un solide résultat sur lequel bâtir le reste de la saison. Comme Kiko Femenia, Francisco Sierralta, Louza, Pedro, King, Domingos Quina et bien d’autres sont jetés dans le mix de départ, qui sait jusqu’où les Hornets peuvent aller. Peut-être que Watford vient d’avoir une performance d’ouverture phénoménale et ne sera pas en mesure de reproduire de telles normes chaque semaine et continuera d’être le favori de la relégation. Cependant, ils ont sans aucun doute montré les premiers signes qu’ils devraient, au minimum, pouvoir se sentir à l’aise dans les difficultés de la Premier League.

Photo principale

Intégrer à partir de .