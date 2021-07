Points clés à retenir pour Watford du match amical contre West Bromwich Albion

Watford a accueilli les fans à Vicarage Road pour leur match amical contre West Bromwich Albion samedi. Les deux clubs ont récemment changé de rang, les Hornets ayant terminé deuxièmes du championnat tandis que les Baggies terminaient 19e en Premier League. Même s’il y a toujours des astérisques à côté des matchs amicaux et qu’ils ne doivent pas être analysés trop en profondeur, il y a néanmoins quelques points importants à retenir pour Watford.

Leçons importantes montrées à Watford

Comment le match s’est déroulé

Les deux équipes ont aligné des équipes relativement fortes, même si Watford était sans quelques joueurs clés, soit en raison d’une blessure ou d’une participation à un match amical à huis clos quelques heures avant contre Brentford.

Adam Masina a été remplacé par James Morris à l’essai au début du match en raison d’un problème de blessure. Les deux équipes ont testé les gardiens adverses, alors que Ben Foster affrontait son ancienne équipe, bien que les deux gardiens aient toujours été à la hauteur. Troy Deeney et Ismaila Sarr se sont bien liés au début de la seconde moitié avant que Sarr ne soit éliminé dans la surface. Aucune pénalité n’a été infligée, cependant, après un examen plus approfondi, si le VAR avait été utilisé, cela l’aurait probablement été.

Au fur et à mesure que la seconde mi-temps avançait, les jeunes et les joueurs marginaux sont entrés dans la mêlée des deux bancs. Le match s’est terminé 0-0, bien que Watford ait beaucoup de points d’optimisme (et d’inquiétude) à en retirer.

Cucho Hernandez prêt pour le succès

Cucho Hernandez a enfin pu faire une apparition devant les supporters des Hornets pour la première fois depuis son arrivée en Angleterre en 2017. Ses quatre prêts à l’Espagne ont été couronnés de succès, et le joueur de 22 ans a désormais l’opportunité d’exercer son métier. au niveau de la Premier League.

L’excitation entourant son nom était tangible tout au long de son passage sur le terrain. Il a offert le rythme de la gauche et a fait une livraison dangereuse à Sarr en première mi-temps. Ses deux tentatives acrobatiques n’étaient pas non plus des pires efforts. Il y a un flair dans le jeu d’Hernandez qui s’avérera être une menace en Premier League, qu’il soit déployé au centre ou à l’extérieur. Il est tombé dans un rôle de milieu de terrain avancé pour le début de la seconde mi-temps, et même dans sa courte apparition hors de position, il a injecté de la qualité, du rythme et de la créativité dans l’équipe. Après avoir passé si longtemps dans l’élite à l’étranger, il semble plus prêt que jamais à prospérer en Premier League.

Le dilemme du milieu de terrain persiste

Watford a récemment signé avec Peter Etebo un prêt d’une saison de Stoke City avec une clause d’option d’achat. Il s’est aligné dans le rôle de milieu défensif du milieu de terrain trois de Xisco Munoz. Il a été calme tout au long du match et s’est retrouvé assez fréquemment sur le ballon. Se détourner des tacles n’était pas dans son esprit, ce qui en faisait une solide introduction aux supporters. Après avoir déjà fait ses preuves dans le deuxième niveau d’Angleterre et bien performé pour Galatasaray, il semble prêt pour la Premier League.

Cependant, Tom Cleverley et Dan Gosling n’ont pas fourni la même domination au milieu de terrain qu’Etebo. Pendant la majeure partie du match, les Baggies ont contrôlé le milieu du terrain, attirant davantage l’attention sur la situation actuelle entourant Nathaniel Chalobah et Will Hughes. Avec à la fois des ruptures de contrat la saison prochaine et des départs potentiels sur les cartes, un autre renfort au milieu de terrain pourrait être nécessaire pour garantir que les Hornets soient capables de tenir le coup au milieu de terrain lorsque la saison commence.

Là encore, Imran Louza et Domingos Quina n’étaient pas disponibles pour le match amical à portes ouvertes, Louza jouant 70 minutes contre Brentford. Pourtant, si Hughes et/ou Chalobah partent, une autre signature au milieu de terrain est probable.

Un avenir radieux affiché au milieu des inquiétudes concernant les blessures à Watford

Dapo Mebude est susceptible de passer la saison prochaine en prêt avant de pouvoir avoir un véritable impact sur Vicarage Road. Cependant, le jeune récemment signé a été très impressionné lors de son apparition samedi, tirant un coup de feu à quelques centimètres du poteau. Morris a proposé un remplaçant impressionnant à Masina et un contrat complet pour l’ancien joueur de Southampton est attendu, comme l’a rapporté Adam Leventhal de .. La nouvelle recrue Danny Rose n’était pas disponible car il était impliqué contre Brentford.

Au milieu du succès de Morris, la question de la profondeur défensive des Hornets est soulevée. Si la blessure de Masina est à long terme, alors Rose, dont le retour à la forme physique n’est pas une garantie, est le seul arrière gauche à part entière dans les livres de Watford. Même avec Morris impressionnant lors de son procès, le jeter au cœur de l’action de la Premier League serait loin d’être idéal.

Dans l’ensemble, le match amical a été positif pour les deux parties pour avoir une idée de ce qui doit être peaufiné avant le début de la saison. Les Hornets ont encore trois matchs amicaux avant le match d’ouverture contre Aston Villa. Néanmoins, le besoin de Watford d’au moins un nouveau visage est évident.

