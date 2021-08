Points clés pour la formulation d’un plan financier réussi

La gestion des fonds en fonction des ressources disponibles et des besoins personnels est vitale.

Des dépenses imprévues peuvent parfois engendrer de mauvaises surprises. Mais des investissements et une épargne réguliers pourraient contribuer grandement à assurer la stabilité financière.

Par conséquent, il est impératif d’avoir un plan financier pour faire face à des circonstances imprévues. Que l’on vienne de commencer à travailler ou que l’on soit à mi-carrière, un plan financier solide est nécessaire pour tout le monde.

Un plan financier est crucial car il aide à :

Maintenir un équilibre optimal entre les revenus et les dépensesGérer les flux de trésorerie et limiter les dépenses inutilesÉviter toute obligation fiscale potentielleChoisissez le meilleur investissement et obtenez le meilleur rendement possibleFacilitez une meilleure gestion de patrimoineSécurisez financièrement votre vie de retraitéSolidifiez la planification de l’assurance pour répondre adéquatement aux besoins des personnes à charge

Le mode opératoire

Avant de formuler un plan financier, comprenez bien votre situation financière. Pour cela, scrutez les entrées et sorties de trésorerie mensuelles et annuelles. Ignorez les dépenses d’urgence ponctuelles et telles que celles-ci ne représentent pas la norme. Concentrez-vous sur les éléments réguliers et essentiels tels que les revenus, le loyer, l’épicerie, les paiements d’assurance et les voyages, entre autres. Cela donnera une bonne idée du revenu disponible net qui peut être utilisé pour les investissements.

Ensuite, évaluez tous les actifs, y compris tout terrain ou propriété possédée ainsi que l’or et les investissements existants comme les fonds communs de placement et les dépôts à terme. Pour arriver à une évaluation plus réaliste, soustrayez la valeur de l’or et de votre résidence.

Une fois ce qui précède fait, vous êtes prêt à formuler un plan financier. Jetez maintenant un œil à vos objectifs, qui doivent être présélectionnés et priorisés. Considérez les fonds nécessaires pour répondre à leur composante financière. Par exemple, vous souhaiterez peut-être posséder une maison plus tard. Mais notez qu’au moment où vous êtes en mesure de le faire, le prix peut être considérablement plus élevé.

Par la suite, déterminez si vous êtes bien couvert. Une couverture d’assurance médicale adéquate est essentielle pour votre famille et vous. Dans le cas des personnes à charge, assurez-vous que tout le monde a la couverture d’assurance-vie temporaire requise.

Lorsque vous investissez, ne le faites qu’en fonction de vos besoins, car une approche unique ne fonctionnera pas. Associez vos investissements à vos objectifs. Les risques doivent être mis en balance avec la récompense, le taux de rendement, la liquidité et d’autres facteurs pertinents.

Surveiller et réviser

Une fois que vous atteignez ce stade, détendez-vous puisque votre plan financier est maintenant en place. Bien sûr, l’histoire ne s’arrête pas là ! La deuxième phase consiste à faire preuve de discipline pour éviter tout changement drastique du plan à moins qu’un besoin urgent ne se fasse sentir.

Pendant ce temps, travaillez toujours à des économies d’impôt optimales en vertu des lois informatiques. Essayez d’investir dans des actifs qui offrent des taux d’imposition plus bas. Cependant, la fiscalité ne doit jamais être le critère principal de sélection d’un investissement. Il peut y avoir un piège, notamment des risques plus élevés et une liquidité plus faible. En conséquence, lisez les petits caractères pour maintenir un juste équilibre entre le risque et la récompense.

Suivez également tous vos actifs et consolidez-les si nécessaire. Tous les comptes d’épargne/Demat, cartes de crédit/débit, casiers, etc. qui ne sont plus utilisés doivent être fermés car des normes spécifiques telles que le solde minimum, le renouvellement automatique et les frais annuels pourraient entraîner des dépenses inutiles.

De plus, surveillez les prêts existants et apurez-les au plus tôt. Sinon, les taux d’intérêt élevés sur les prêts annuleront le rendement de vos investissements.

Enfin, faites le point périodiquement. Des examens en temps opportun des investissements aideront à déterminer si la performance des instruments financiers reste en phase avec vos objectifs à long terme. Sinon, décidez s’il est sage de conserver ou de vendre et de réinvestir dans un autre instrument ou actif financier.

par, Gaurav Jalan, PDG et fondateur – mPokket

