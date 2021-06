Points clés que vous devez vous assurer dans Windows 10 pour réduire les risques contre d’éventuelles attaques | La technologie

Avant d’embaucher un antivirus pour votre ordinateur, il est important que vous connaissiez toutes les fonctions et astuces de sécurité que Windows 10 vous offre totalement gratuitement contre d’éventuelles attaques.

Avoir un bon antivirus sur son ordinateur est essentiel pour protéger les fichiers et les données personnelles, pour se protéger des nombreuses attaques auxquelles nous sommes confrontés sur internet. Cependant, avant de passer par cette étape essentielle et d’allouer de l’argent pour louer un bon système de sécurité, vous devez également connaître les options gratuites que Windows 10 cache.

Les deux options sont compatibles et nécessaires, plus nous mettons de murs entre nous et les cybercriminels, mieux c’est. C’est pourquoi il est important de savoir les principales applications que Windows 10 a développées au fil des ans pour transformer votre ordinateur et tous les autres en forteresse contre tout malware, ransomware ou cheval de Troie qui essaie d’y accéder.

Ce ne sont pas des fonctions ou des astuces avec lesquelles la sécurité est complète à 100%, c’est impossible, mais elles le font renforcer dans une certaine mesure la confidentialité de vos données et fichiers personnels. Nous allons passer en revue les étapes les plus importantes afin que vous puissiez activer ces systèmes de sécurité gratuits avec nous.

L’hameçonnage est l’une des techniques les plus utilisées par les cybercriminels pour obtenir les informations d’identification des utilisateurs. Voici quelques astuces utilisées par le phishing pour amener les utilisateurs à voler leurs données personnelles en leur faisant croire qu’ils se trouvent sur une page légitime.

En plus de renforcer la sécurité de notre ordinateur avec les fonctions développées par Windows, nous pouvons ajouter de la logique et de la responsabilité lors de l’utilisation d’Internet ou de toute technologie. Ne téléchargez pas de fichiers douteux et ne visitez pas de sites Web dangereux. Voici une autre série de conseils pour une utilisation responsable qui ne met pas en danger votre sécurité.

Fonctionnalités et astuces pour protéger votre ordinateur Windows 10 :

Protège les fichiers contre les attaques de ransomware

Les ransomwares sont actuellement l’une des menaces numériques les plus puissantes. Un code malveillant qui peut entrer dans notre ordinateur à l’aide de multiples astuces pour crypter plus tard tous nos fichiers et nous demander une rançon si nous ne voulons pas les perdre ou nous retrouver sur le Dark Web.

Tout comme les principaux navigateurs Internet créent des formules pour nous protéger des attaques de phishing et des escroqueries en ligne, Windows conçoit des fonctions pour réduire les chances d’être victime d’un ransomware tel que le système de contrôle d’accès aux dossiers.

Avec ce programme, tout code, application ou document qui entre dans l’ordinateur et a l’intention de modifier les fichiers que vous y enregistrez ne pourra pas le faire sans votre permission. Cela permet de vérifier plus facilement si une application ou un système a l’intention d’effectuer plus de tâches qu’il ne le devrait. Le contrôle d’accès aux dossiers est activé comme ceci :

Ouvrir le programme Réglage (Windows + I). Entrez dans la rubrique Mise à jour et sécurité

Cliquez maintenant sur la rubrique Sécurité Windows et puis dans Protection contre les virus et les menaces Trouver la rubrique Protection contre les ransomwares et cliquez sur Gérer la protection contre les ransomwares La première chose que vous verrez est Contrôler l’accès au dossier, active cette fonction.

Toutes les applications ou programmes que vous n’autorisez pas à manipuler vos fichiers seront enregistrés dans le historique des accidents au cas où vous changeriez d’avis pour pouvoir inverser cet ordre. Vous pouvez également sélectionner un série de dossiers importants à protéger par défaut.

Activer le chiffrement de périphérique ou BitLocker

D’un type de protection à l’autre, il est aussi utile de protéger les dossiers et fichiers que le reste des données du système et de l’ordinateur de tout intrus. La fonction de cryptage de Windows permet de protéger les données privées et de n’autoriser que les personnes autorisées à y accéder.

Cependant, bien qu’il soit disponible dans toutes les versions de Windows 10, il n’est pas accessible à tous les ordinateurs. Sur la page de support de Windows 10, il vous indique étape par étape comment vérifier si votre ordinateur prend en charge ce cryptage. Vous pouvez également le vérifier, en suivant le même processus pour l’activer :

Ouvrir le programme Réglage et entrez dans la rubrique Mise à jour et sécurité. Là, vous verrez rapidement l’option Cryptage de l’appareil et il vous dira si vous l’avez déjà activé ou non. Si Device Encryption n’est pas répertorié, il n’est pas disponible. Dans ce cas, vous pourrez peut-être vous rabattre sur le chiffrement BitLocker.

Une autre option un peu plus avancée que le cryptage de l’appareil est le Cryptage Bitlocker. Cette solution de sécurité intégrée à Windows est un peu plus sécurisée que la précédente mais elle n’est pas disponible pour tous les utilisateurs, seules les éditions Windows 10 Pro et Enterprise peuvent l’utiliser. Vous pouvez y accéder en suivant les mêmes étapes que nous avons indiquées précédemment, cela vous mènera au Panneau de configuration dans la section Système et sécurité.

Avez-vous accidentellement supprimé des fichiers de votre ordinateur ou regrettez-vous d’avoir supprimé certains documents dont vous avez maintenant besoin ? Windows a un nouvel outil pour récupérer les fichiers perdus.

Gardez votre ordinateur propre

Nous ne parlons pas de faire couler du gel désinfectant sur le clavier. Pour garder un appareil en bon état, il est important de nettoyer périodiquement l’extérieur et l’intérieur. N’y accumulez pas de fichiers, programmes, applications et toutes sortes d’anciens codes que vous n’utilisez pas et qui ne sont pas à jour.

Les programmes qui ne sont pas utilisés ou mis à jour au fil du temps sont une source de virus. Son code n’est plus à jour dans la protection contre les nouvelles attaques qui ont été créées et peut devenir une porte facile vers l’intérieur de l’ordinateur tout entier.

Supprimez ce que vous n’utilisez plus et il est devenu obsolète avec le panneau de contrôle :

Ouvrez le Panneau de commande et entrez dans la section de Programmes Il ouvrira une liste avec tous les programmes et applications que vous avez installés. Vérifiez attentivement et cliquez sur le bouton de droite au-dessus de ceux que vous souhaitez supprimer, appuyez sur Désinstaller.

Gardez Windows 10 à jour

Si les programmes doivent être à jour, il en va de même pour le reste du système. Les cybercriminels profitent de la plus petite faille pour attaquer et lorsque ces nouvelles attaques ou violations sont découvertes, les développeurs s’efforcent de créer des systèmes plus sécurisés.

Ne pas mettre à jour régulièrement son système informatique, c’est comme conduire une voiture pendant des années qui n’a jamais passé l’ITV ou une mise au point en atelier, c’est prendre un risque trop élevé. Windows vous alerte généralement avec des notifications chaque fois qu’une mise à jour est disponible, mais pour le moment, vous pouvez suivre ces étapes pour vérifier que tout est à jour ou, sinon, installer la dernière version disponible.

Il est d’abord conseillé faire une sauvegarde En cas d’échec, enregistrez tout sur un disque dur externe. Entrez ensuite Réglage et en Mise à jour et sécurité

Allez maintenant dans Windows Update et appuyez sur le bouton Rechercher des mises à jour. Si une nouvelle mise à jour est disponible, elle vous le dira et vous pourrez indiquer ce que vous souhaitez l’installer.

Il est vrai que les mises à jour de Windows ont tendance à poser des problèmes au début, il est donc conseillé de prévoir une semaine ou deux pour que les erreurs ou les bogues soient détectés et corrigés, mais n’attendez pas plus d’un mois sans mettre à jour.

Dans cette section, vous pouvez consulter l’historique des mises à jour, les programmer pour que l’ordinateur se mette à jour lorsque vous n’êtes pas occupé à travailler ou accéder à des fonctions plus avancées et contrôler autant que possible le système de mise à jour de Windows.

Par exemple, vous pouvez désactiver ou activer les notifications afin que le système vous avertisse lorsqu’il y a une nouvelle mise à jour, ou vous pouvez gérer le nombre de jours pendant lesquels vous souhaitez suspendre la mise à jour, jusqu’à 35 jours dont vous disposez.

Il est très important de garder notre PC optimisé, en bonne condition physique, mais en même temps c’est une opération délicate qui peut complètement le ruiner.

Évitez les programmes d’origine douteuse

Les magasins d’applications tels que Google Play Store ou Microsoft Store exercent un certain contrôle sur les applications et les programmes proposés sur leurs plateformes. Il y a toujours la possibilité d’en trouver un dangereux ou avec une faille de sécurité qui met le système en danger, mais c’est moins que si nous les obtenons d’autres endroits.

Lors de l’installation de nouvelles applications ou programmes, nous devons nous assurer que leur origine est aussi fiable que possible. C’est pourquoi Microsoft a une fonction d’avertissement. Un message d’alerte qui nous rappellera que ce que nous allons installer ne vient pas du Microsoft Store.

Ouvrez le Réglage Windows et entrez Applications. En haut, vous pouvez lire “Choisissez d’où vous voulez obtenir des applications“. Clique sur le le menu déroulant.

Il vous donnera quatre options, nous recommandons la troisième. Avec lui, vous pouvez installer ce que vous voulez, sans restrictions, mais il vous avertira tant qu’il ne s’agit pas d’une application Microsoft Store. Cet avis nous oblige à nous arrêter une minute et à nous demander si la source du téléchargement est sûre. C’est également une bonne option pour rechercher d’abord une alternative similaire disponible dans le magasin Microsoft.

Créer un point de restauration

On se retrouve avec une fonction très méconnue mais vraiment utile. Avec les points de restauration, Windows vous permet d’inverser le système si une erreur s’est produite ou si vous avez modifié quelque chose que vous n’auriez pas dû. Face à un éventuel virus, cela peut aussi être d’une grande aide.

Les points de restauration sont des sauvegardes qui sont généralement effectuées automatiquement de temps en temps afin qu’il y ait toujours un « endroit » pour restaurer l’appareil en cas de panne et qu’il n’y ait pas trop d’informations perdues.

Tapez point de restauration dans le menu Démarrer et ouvrez le programme Créer un point de restauration. Une fenêtre s’ouvrira Propriétés du système.

Dans l’onglet Protection du système ouvert, cliquez sur le bouton Créer en bas. Plus tard écrire une brève description du point de restauration. Windows ajoutera la date et l’heure, vous n’avez donc pas à les spécifier.Cliquez sur Créer et frappe les fenêtres pour créer un nouveau point de restauration.

Ce processus peut être effectué chaque fois que vous allez apporter des modifications importantes au système, si vous allez installer une nouvelle application et que vous allez lui donner la permission de manipuler les fichiers. Si quelque chose ne va pas, vous pouvez toujours essayer de « remonter le temps ».