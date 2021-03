Points de récompense des cartes de crédit: valeur d’échange, expiration, mode d’utilisation, surveillance – expliqué

Les cartes de crédit premium offrent généralement des points de récompense plus élevés pour les repas, les voyages, les dépenses à l’étranger, etc. que les cartes de crédit ordinaires.

Les points de récompense des cartes de crédit ont toujours été un bien précieux pour de nombreux titulaires de carte. Les points gagnés peuvent être utilisés pour acheter des biens, des marchandises, des services ou même être convertis en espèces. Les points de récompense sont gagnés par les titulaires de carte sur la base de la valeur de la transaction, mais il existe de nombreuses manières différentes dans ses gains, son échange et son utilisation.

Avant de voir comment les points de récompense peuvent être gagnés sur les dépenses par carte de crédit et leur valeur, n’oubliez pas d’effectuer le paiement impayé complet à la date d’échéance sans avoir à renouveler le crédit au prochain cycle de facturation.

Comment gagner des points de récompense

Chaque fois que vous utilisez la carte, vous ne gagnez pas de points car cela dépendra également du montant de la transaction. Sur certaines cartes, 1 point de récompense est gagné sur les dépenses par multiples de 150 Rs tandis que d’autres peuvent offrir 2 points ou même plus sur des dépenses de 150 Rs ou 200 Rs ou plus.

Pour chaque roupie dépensée, les gains en points de récompense varient selon les cartes et les émetteurs. «Les points de récompense gagnés varient d’un émetteur de carte à l’autre et dépendent du type de carte, des types de dépenses, du mode de transaction par carte, en ligne ou hors ligne, etc.», déclare Sahil Arora, directeur et chef du groupe, Investissements, Paisabazaar.com

Par rapport aux cartes gratuites sans frais annuels ou pour lesquelles les frais sont annulés la première année, les cartes premium fournissent généralement plus de points pour chaque roupie dépensée. «Les cartes de crédit premium offrent généralement des points de récompense plus élevés pour les repas, les voyages, les dépenses à l’étranger, etc. que les cartes de crédit ordinaires. Par exemple, la carte de crédit HDFC Moneyback fournit 2 points de récompense sur chaque Rs 150 dépensé et 4 points de récompense pour chaque Rs 150 dépensé sur les transactions en ligne. Cependant, HDFC Infinia, une carte de crédit haut de gamme, offre 5 points de récompense sur toutes les dépenses de détail de 150 Rs et jusqu’à 50 points de récompense sur les dépenses de voyage et de magasinage effectuées sur HDFC Smartbuy, tandis que 10 points de récompense sur les dépenses de restauration dans les restaurants autonomes », déclare Sahil .

Points de récompense bonus

Certains émetteurs peuvent transmettre des points bonus supplémentaires si le titulaire de la carte dépense un certain montant dans un an. Sahil déclare: «Les émetteurs de cartes de crédit peuvent également offrir des points de récompense bonus à leurs titulaires de carte pour les dépenses au-delà d’un seuil. Par exemple, la carte de crédit HDFC Regalia offre 10 000 points de récompense pour des dépenses annuelles de 5 lakh de Rs et 5 000 points de récompense supplémentaires pour des dépenses annuelles de 8 lakh de Rs. »

Toutes les cartes ne donnent pas de points de récompense

Les points de récompense peuvent ne pas être disponibles sur toutes les cartes de crédit, donc vérifiez avant de les obtenir. Il peut y avoir des cartes de remise en argent sur lesquelles le titulaire de la carte obtient une remise en argent sur les transactions effectuées, mais pas sur les points. «Les émetteurs de cartes de crédit offrent des points de récompense sur presque tous les types de cartes, sauf dans le cas de certaines cartes de crédit spécifiques au cashback et à la remise. Par exemple, HSBC Cashback est une carte spécifique au cashback qui offre 1,5% de cashback sur toutes les dépenses en ligne et 1% sur les autres dépenses, tandis que Standard Chartered DigiSmart est une carte de remise spécifique offrant des remises et des remises en argent sur les dépenses sur des portails sélectifs », ajoute Sahil.

Valeur d’échange des points de récompense

Bien que plus de points sur des dépenses moindres soit un bon signe, il est tout aussi important pour le titulaire de la carte de voir si la valeur d’échange du point est compétitive. Dans certaines cartes, 1 point peut être équivalent à 20 paisa tandis que dans d’autres, il pourrait être 33 paisa ou même plus. Cela sera connu par la valeur de la marchandise que vous souhaitez échanger contre les points. «La valeur d’échange dans le cas d’autres catégories de cartes dépendra principalement du prix du marché de la marchandise, du service ou des bons de réduction que vous recevez au lieu d’échanger vos points de récompense. Par exemple, le programme de points de récompense de HSBC donne un bon électronique de Rs 500 Flying Machine au lieu de 2000 points de récompense alors qu’un bon de cadeau électronique de Rs 500 Lifestyle Stores coûterait 2500 points de récompense », informe Sahil.

Les points de récompense expirent-ils?

Gardez un œil sur le relevé de carte de crédit. Vos points de récompense peuvent expirer après une certaine période. «Les points de récompense de la plupart des cartes de crédit expirent dans les 2-3 ans suivant la date de leur crédit. Ceux qui n’échangeraient pas leurs points de récompense de carte de crédit avant la date d’expiration finiraient par perdre leurs points de récompense accumulés. Les points de récompense des émetteurs de cartes comme Citibank et les cartes de crédit Millennia, Select, Wealth et Classic d’IDFC First n’expirent jamais », déclare Sahil.

Meilleure façon d’utiliser les points de récompense

Lorsque vous échangez des points, ne soyez pas pressé, explorez également d’autres options. «Avant d’échanger les points de récompense, les titulaires de carte doivent également comparer le coût du service / produit dans le catalogue de récompenses de l’émetteur avec le coût proposé en ligne et hors ligne. Les titulaires de carte devraient également prendre en compte les frais de rachat car certains émetteurs facturent des frais de rachat au moment du rachat », prévient Sahil.

Si l’émetteur de la carte permet d’ajuster des points sur la facture d’essence ou de régler la facture de la carte, rien de tel. «Certaines cartes de crédit permettent à leurs titulaires d’ajuster leurs impayés de carte de crédit en fonction de leurs points de récompense accumulés. Ces titulaires de carte devraient continuer à utiliser ces cartes de crédit accumulées pour rembourser leurs factures de crédit si le catalogue de récompenses de l’émetteur de leur carte n’offre pas de bonnes affaires », déclare Sahil. Dans les cartes qui permettent d’acheter de l’essence ou de convertir des points en espèces pour le paiement d’une facture de carte de crédit, la valeur de remboursement est la plus élevée.