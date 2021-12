Points de rupture pour plus de gains | Invezz

Le rallye du prix du Bitcoin (BTC / USD) s’est arrêté au cours de la séance du jour au lendemain alors que le sentiment sur le marché se poursuivait. La paire a dépassé les 51 000 $, soit environ 22,50 % au-dessus du plus bas niveau de décembre. Il a ensuite pris sa retraite et se négocie actuellement à environ 49 500 $. Pourtant, le prix est environ 25 % inférieur à son plus haut historique.

Améliorer la sensation

Bitcoin a connu quelques mois difficiles. Après avoir approché le niveau de résistance clé à 70 000 $ en novembre, le prix a plongé à un creux de plusieurs mois d’environ 42 000 $. Récemment, cependant, le prix est revenu et a dépassé le plus bas niveau de décembre.

Le rallye en cours est principalement dû à l’amélioration du sentiment du marché, les investisseurs minimisant les chocs de la Réserve fédérale et de la variante Omicron. En fait, les actions ont augmenté et l’indice S&P 500 a atteint un niveau record. Le prix du pétrole brut et des autres crypto-monnaies a suivi une tendance à la hausse.

Des rapports récents ont souligné le fait que la variante Omicron présente des symptômes bénins et que la plupart des patients n’ont pas besoin d’être hospitalisés. En Afrique du Sud, le nombre de cas de Covid-19 a même commencé à baisser. Par conséquent, cette nouvelle a amené davantage de personnes à croire que la reprise économique se poursuivra à mesure que davantage de personnes acquièrent une immunité naturelle.

Pendant ce temps, la paire BTC/USD a rebondi alors que les investisseurs observent l’amélioration continue des mesures financières. Les données récentes de la chaîne montrent que le nombre de transactions n’a cessé d’augmenter ces derniers mois.

Dans le même temps, la difficulté d’extraction de Bitcoin a continué d’augmenter, indiquant qu’il existe toujours une demande pour les pièces. Un autre catalyseur est que les investisseurs qui ont vendu du Bitcoin à des fins de recouvrement de pertes fiscales ont commencé à le racheter.

Pour l’avenir, il n’y aura pas d’actualité majeure liée au Bitcoin aujourd’hui, car la plupart des investisseurs ont pris une semaine de congé pour se préparer pour l’année prochaine.

BTC / USD Prévision

Le graphique sur quatre heures montre que la paire BTC/USD a formé un support solide à environ 46 000 en décembre. Un examen plus attentif de cette tendance montre qu’elle est similaire à ce qui s’est passé en juillet lorsque la devise a touché le fond. Il s’est également déplacé au-dessus de l’encolure du petit motif tête et épaules inversé qui s’est formé en décembre. Plus important encore, il a retesté ce niveau, dans ce que l’on appelle un modèle d’évasion et de retest.

Par conséquent, il est possible que le prix du Bitcoin continue d’augmenter alors que les taureaux ciblent le niveau de résistance clé à 53 000.

