Malgré leur piètre bilan en matière d’action climatique, le monde développé continue de façonner le récit. (Image représentative)

Par Arunabha Ghosh

L’Inde a besoin d’emplois, de croissance et de durabilité. Cependant, il poursuit les trois objectifs à travers différentes politiques, ministères et initiatives. En conséquence, il peut s’agir de l’un des plus grands marchés d’énergie propre au monde et avoir encore certaines des villes les plus polluées. Il peut avoir certaines des usines les plus écoénergétiques dans certains secteurs tandis que d’autres languissent avec des coûts énergétiques élevés et une compétitivité en déclin. Il peut accueillir des institutions mondiales comme l’Alliance solaire internationale, mais se sent toujours coincé dans les négociations internationales sur le climat. Il est temps d’abandonner l’approche cloisonnée et de reconnaître que la résilience environnementale et la compétitivité commerciale de l’Inde vont toutes deux être mises à rude épreuve dans les années à venir. Si elle n’aligne pas ses politiques climatiques sur ses plans de transformation économique, l’Inde deviendra non seulement plus vulnérable aux chocs climatiques, mais manquera également de nouvelles technologies, d’investissements et d’accès au marché dans une économie mondiale en rapide mutation. Les signes sont tous là.

Premièrement, il y a des signes de gouvernements. Plus de 100 pays se sont engagés à émettre zéro émission nette de gaz à effet de serre au cours des 30 à 40 prochaines années. Les membres du G-7 ont déclaré qu’ils arrêteraient le financement international du charbon d’ici l’année prochaine pour les projets non équipés de la technologie de capture et de stockage du carbone. Ceux-ci sont, bien sûr, hypocrites car les objectifs net-zéro ne sont pas ambitieux. Au cours de la période 2008-20, les pays développés ont émis 18,1 milliards de tonnes de CO2 en plus de leurs engagements. Cela représente sept ans d’émissions de l’Inde. Moins ils en ont fait dans le passé, plus le fardeau que les autres auront à porter à l’avenir sera lourd. C’est aussi hypocrite parce que le G-7 n’a pas pu convenir d’une date pour mettre fin à sa propre utilisation du charbon. Ils ont également peu d’influence sur le plus gros pollueur actuel, la Chine, qui prévoit d’augmenter la consommation de charbon à 4,2 milliards de tonnes d’ici 2025 (plus que le reste du monde réuni). Mais les doubles standards ne s’opposent pas aux récits dominants. Malgré leur piètre bilan en matière d’action climatique, le monde développé continue de façonner le récit.

Deuxièmement, il y a des signes provenant des marchés. Le 26 mai, un tribunal de district de La Haye a décidé que Shell devait réduire ses émissions nettes de carbone de 45 % d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019. Un petit investisseur, Engine No. 1, a mené la charge (avec le soutien d’investisseurs plus importants comme BlackRock) d’installer trois candidats au conseil d’administration d’Exxon, composé de 12 membres, l’obligeant à prendre au sérieux les risques du changement climatique pour la rentabilité à long terme des entreprises. Et les actionnaires de Chevron ont adopté une résolution l’obligeant à réduire ses émissions de scope 3, les gaz libérés par l’utilisation de ses produits pétroliers et gaziers. Il ne s’agit pas simplement d’attaques de guérilla par de petits acteurs. Il existe une multitude de grands investisseurs institutionnels et de gestionnaires d’actifs qui demandent des normes environnementales, sociales et de gouvernance plus strictes ou qui sont eux-mêmes ciblés pour ne pas exiger suffisamment d’action climatique. Le jour des comptes pour les entreprises indiennes dépendantes des énergies fossiles n’est pas loin.

Troisièmement, il y a des signes de la frontière. Après des mois de consultations, le 14 juillet, la Commission européenne devrait proposer des tarifs carbone aux frontières. L’objectif est de mettre les entreprises de l’UE sur un pied d’égalité avec les concurrents des pays où, selon la CE, les politiques climatiques sont plus faibles. La période de transition commencerait en 2023 avec une application complète à partir de 2026, ciblant l’aluminium, le ciment, les engrais, le fer et l’acier et l’énergie. Le projet de politique propose que les importateurs achètent des certificats numériques, chacun représentant une tonne d’émissions de CO2 intégrées. Le prix des certificats serait basé sur le prix hebdomadaire moyen des permis mis aux enchères sur le marché du carbone de l’UE. Les coûts pourraient être inférieurs si les pays exportateurs ont un prix du CO2. Le Royaume-Uni réfléchit également aux taxes sur le carbone aux frontières et aux États-Unis, de plus en plus d’appels sont lancés pour que le président Joe Biden envisage la même chose. Mais qui jugera les politiques des autres pays ?

La réponse de l’Inde devrait être un mélange de tactique et de stratégique. Tactiquement, l’Inde doit souligner avec force l’échec des plus gros pollueurs à atteindre leurs objectifs (pour la réduction des émissions et pour le financement climatique). Il devrait également cibler la proposition de tarifs douaniers sur le carbone de l’UE, constituer une coalition d’autres grandes économies opposées à la décision unilatérale et préparer une contestation judiciaire à l’OMC. L’égalité signifie que tout le monde suit les mêmes règles. L’équité signifie que les règles du jeu sont intentionnellement inclinées pour tenir compte des responsabilités historiques. Si l’Inde attend pour réagir sur l’un ou l’autre front, il sera trop tard.

La réponse stratégique est nationale. Marquer des points dans les négociations ne remplace pas une réflexion sérieuse sur les défis à long terme pour la compétitivité industrielle de l’Inde. Les mouvements tactiques ne changeraient pas la direction dans laquelle les vents soufflent. L’Inde doit se poser une question stratégique : attendrons-nous pour décarboner que l’économie soit secouée par des chocs climatiques (plusieurs fois pires que la pandémie) ou par des investisseurs institutionnels insistant sur des références plus vertes ou par des tarifs carbone sur nos principaux marchés d’exportation ? Ou allons-nous agir de manière proactive pour devenir un leader industriel de l’économie verte ?

Les réformes économiques lancées en juillet 1991 n’ont pas été conçues ce mois-là. À la fin des années 1980, des appels à la réforme ont été lancés. Les gouvernements précédents avaient préparé des projets de réforme. Le moment politique est venu lorsque l’Inde a été confrontée à une crise de change. En juin 2021, au souvenir des événements d’il y a trente ans, ne faut-il pas se demander où nous serons dans trente ans ? Il est temps de commencer à rédiger un « plan vert » pour convertir l’économie indienne en une centrale électrique durable.

L’auteur est PDG, Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau

