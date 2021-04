Points d’inflexion: briser le piège du “ maximum négocié, minimum livré ” du financement climatique

Le financement climatique sera un thème central tout au long de 2021, y compris cette semaine lorsque le président américain Joe Biden organise un sommet des dirigeants sur le climat.

Par Arunabha Ghosh

Lorsque le pire des dégâts économiques de la pandémie sera passé, les pays et les entreprises seront confrontés à une plus grande question financière: comment trouver l’argent pour se défendre contre un risque existentiel plus grand – la crise climatique? Le financement climatique sera un thème central tout au long de 2021, y compris cette semaine lorsque le président américain Joe Biden organise un sommet des dirigeants sur le climat. Mais comment payer les promesses climatiques?

La conversation sur le financement climatique est coincée entre un maximum négocié et un minimum livré. En 2009, les pays développés ont promis aux pays en développement 100 milliards de dollars d’ici 2020 en financement climatique. Ce nombre a été tout sauf simple dans son interprétation ou sa comptabilité.

Les estimations varient énormément. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a estimé que 78,9 milliards de dollars de financement climatique ont été fournis en 2018. L’Inde a appelé cela «l’écoblanchiment du financement», arguant que le financement nouveau et supplémentaire n’était que de 2,2 milliards de dollars. Il a affirmé que l’aide au développement précédemment engagée avait été détournée d’autres fins vers des activités climatiques, de sorte que les fonds supplémentaires étaient bien inférieurs. Oxfam a signalé qu’en 2017-2018, seuls 19 à 22,5 milliards de dollars avaient été payés (un tiers seulement pour l’adaptation), après réduction des remboursements de prêts, des intérêts et des frais administratifs. Même si les chiffres de l’OCDE étaient acceptés, ils contrastent fortement avec d’autres estimations qui fixaient le financement climatique mondial à plus de 530 milliards de dollars en 2017. Ainsi, les pays en développement affirment qu’ils ne reçoivent pas à peu près ce qui a été promis; et les revendications des pays développés ne représentent qu’une fraction du total des investissements climatiques mondiaux.

Comment sortir de ce piège? Pour que 2021 soit une année record pour le financement climatique, quatre changements sont nécessaires: échelle, équilibre, risque et réglementation.

Premièrement, des capitaux sont nécessaires à une échelle beaucoup plus grande que ce qui a été négocié. Selon une estimation, les pays en développement ont besoin de 3,5 billions de dollars pour mettre en œuvre leurs promesses climatiques jusqu’en 2030 (la Banque de réserve affirme que l’Inde a besoin à elle seule de 2,5 billions de dollars). Pour une décarbonation en profondeur du secteur de l’énergie, l’exigence de capital pourrait être de deux à trois fois cette valeur.

Considérez alors que seulement 21 milliards de dollars ont été investis dans la finance verte en Inde en 2018, selon Climate Policy Initiative. Il s’agissait essentiellement de capitaux nationaux, avec des investissements directs étrangers à seulement 5% et des sources bilatérales et multilatérales à seulement 11%. Plus précisément pour les énergies renouvelables, le Centre for Energy Finance du CEEW et l’Agence internationale de l’énergie constatent que 18 milliards de dollars ont été investis en 2019. Bien que plus élevés que les investissements dans l’énergie thermique au cours de la dernière demi-décennie, il reste bien en deçà de plus de 30 milliards de dollars nécessaires par an. La dette institutionnelle intérieure domine mais les promoteurs de projets recherchent davantage de financement obligataire international.

Deuxièmement, il doit y avoir un équilibre entre les sources publiques et privées. Les fonds publics ne peuvent pas suffisamment payer pour une transition bas carbone. Selon les estimations de l’OCDE, les financements publics pour le climat s’élèvent à 64,3 milliards de dollars (flux bilatéraux et multilatéraux et crédits à l’exportation) contre seulement 14,6 milliards de dollars de capitaux privés mobilisés. Les ratios doivent s’inverser: le capital public doit être mis à profit pour attirer l’investissement privé. Mais les plus grands fonds souverains, fonds de pension et investisseurs institutionnels du monde hésitent à se tourner vers les pays en développement, les considérant comme des destinations risquées.

L’atténuation et l’adaptation doivent également être équilibrées. Il est de plus en plus évident que l’investissement peut servir les deux fins simultanément (par exemple, dans une agriculture intelligente face au climat pour résister au stress thermique, augmenter la résilience à la sécheresse et stimuler la rétention de carbone du sol). Les assurances contre les chocs climatiques sont encore très limitées. Selon le géant de la réassurance Swiss Re, sur 146 milliards de dollars de dommages causés par des catastrophes naturelles en 2019, seuls 60 milliards de dollars étaient assurés. La moyenne sur dix ans est beaucoup plus élevée avec 212 milliards de dollars de pertes par an. Un rééquilibrage du financement climatique signifierait plus de capital mixte, plus de ressources pour l’atténuation et l’adaptation, et plus d’assurance pour les infrastructures résilientes au changement climatique.

Troisièmement, le risque d’investissement nécessite une attention particulière, faute de quoi la finance verte reste limitée et coûteuse. Ce n’est pas seulement un problème de dette. Les taux de rendement internes attendus des fonds propres pour les projets solaires photovoltaïques en Inde étaient d’environ 15% en 2019-2020. Les inquiétudes concernant le risque «offtaker» et les incertitudes réglementaires étaient ancrées dans ces attentes. Sans instruments de réduction des risques, les exigences de capital pour les transitions dans les énergies propres, la mobilité durable et l’industrie à faible émission de carbone seraient impossibles à satisfaire.

Les pays en développement ont besoin de trois catégories de financement mixte, utilisant des fonds publics limités pour couvrir les risques liés aux investissements institutionnels. L’une consiste à réduire les risques liés aux énergies renouvelables à l’échelle des services publics dans les marchés émergents, en ciblant les risques non liés aux projets (fluctuations des taux de change, politiques et politiques, offtaker). Une autre consiste à réduire le coût du financement des solutions énergétiques distribuées pour les petites entreprises, à assainir leur mix énergétique et à moderniser les processus de production. Une troisième catégorie est le capital-risque pour les investissements en R&D dans les technologies de rupture (comme l’hydrogène vert ou les biocarburants avancés). La part du financement public dans chacun d’entre eux varierait, mais tous ont besoin de partenariats entre les gouvernements, les institutions financières multilatérales et les investisseurs institutionnels et assureurs privés.

Quatrièmement, la réglementation dans les pays en développement doit créer un écosystème pour la finance verte. La RBI n’a pris que des mesures provisoires, accordant le statut de prêt sectoriel prioritaire aux petites énergies renouvelables en 2015 et, plus récemment, appelant à des marchés obligataires verts profonds. Le Securities and Exchange Board of India a publié des lignes directrices sur les obligations vertes en 2017. Depuis 2011, l’Unité de financement du changement climatique du ministère des Finances s’est principalement concentrée sur les représentations dans les forums internationaux. L’Agence indienne de développement des énergies renouvelables a passé plus d’une demi-décennie à délibérer sur l’opportunité de se convertir en une banque verte ou d’établir une fenêtre verte avec des instruments financiers catalytiques.

Ces étapes provisoires ont besoin d’une secousse. Premièrement, la réglementation doit exiger des rapports sur les expositions aux risques climatiques pour les infrastructures existantes et planifiées afin de donner la priorité aux projets résilients ou de déprécier les actifs échoués. Deuxièmement, une taxonomie verte aiderait à éliminer les véritables investissements écologisés.

Le marquage vert augmente la visibilité des actifs et de leurs impacts climatiques pour les investisseurs potentiels. Troisièmement, des incitations fiscales pourraient encourager les émissions d’obligations vertes. Quatrièmement, la réduction des asymétries d’information (sur les opportunités d’investissement, les risques, les évolutions du marché) pourrait créer des portefeuilles d’investissement plus importants pour les marchés émergents. Le CEEW et le Center for American Progress ont recommandé des programmes d’accélération indo-américains pour présenter des technologies éprouvées au capital-risque et aux investisseurs en démarrage via un marché. Cinquièmement, les fonds publics devraient créer des pipelines de projets verts titrisés et à faible risque (en tirant parti des flux de trésorerie attendus tout en les garantissant avec un fonds de garantie). En soutenant ces garanties, les pays développés pourraient réduire le coût du capital sur les marchés en développement et émergents. Enfin, il doit y avoir une meilleure coordination dans les forums de réglementation, tels que le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire ou le Réseau pour l’écologisation du système financier, pour fixer des normes mais aussi renforcer les capacités des régulateurs financiers des pays en développement.

Les pays en développement doivent tenir les pays riches pour responsables de ne pas honorer leurs engagements en matière de financement climatique. Au-delà d’un certain point, cependant, cela peut détourner l’attention d’une conversation plus riche qui est urgente et nécessaire sur l’échelle de la finance totale, l’équilibre via la finance mixte, la garantie de risques différenciés et la régulation d’une architecture de finance verte. L’argent pour la planète ne pousse pas sur les arbres.

L’auteur est PDG du Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau

Twitter: @GhoshArunabha @CEEWIndia

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.