Points d’inflexion : L’agriculture durable au service de l’économie

Avec la croissance de l’Inde, le prélèvement total d’eau passera de 949 BCM en 2010 à 1 058 BCM en 2050. La part de l’agriculture passera de 77% en 2010 à 81% en 2050.

Par Arunabha Ghosh

Pendant le ralentissement économique de l’année dernière, la performance de l’agriculture a été une grâce salvatrice. Mais la croissance continue ne peut pas être considérée comme acquise. Les moussons erratiques, le stress des eaux souterraines, la dégradation des sols et les demandes nutritionnelles non satisfaites exercent un stress. Si la pandémie nous a appris quelque chose, nous devons profiter des bons moments pour nous préparer au pire. La maxime est également vraie pour l’utilisation judicieuse des ressources en agriculture.

Lorsque l’économie s’est contractée de 24,4% en juin 2020, l’agriculture a augmenté de 3,4%. Au troisième trimestre, contre une reprise économique rudimentaire (0,4%), l’agriculture a progressé de 3,9%. La tendance, cependant, est à une croissance agricole lente, à moitié (ou moins) que la moyenne de l’économie. L’objectif de production de céréales vivrières de cette année est de 307 millions de tonnes (MT) contre 301,92 MT l’année dernière. La propagation du Covid dans les zones rurales pourrait encore peser sur les perspectives. La question fondamentale est de savoir quels sont les moteurs de la croissance agricole. La réponse – chance, eau et engrais – n’inspire pas confiance.

Les fortunes de l’agriculture oscillent périodiquement en fonction des moussons. Cette année, le Met a prévu une mousson normale (98 %) (juin-septembre). Avec 60% de la superficie ensemencée nette étant pluviale, les bonnes moussons ont une importance critique. Lorsque les pluies manquent, la pression monte sur les petits agriculteurs marginaux.

Sur 1 123 milliards de mètres cubes (BCM) de ressources en eau utilisables, 690 BCM sont des eaux de surface. La capacité du réservoir de l’Inde pour les ressources en eau de surface n’est que de 258 BCM. Avec un accès limité à l’irrigation de surface pour la plupart des agriculteurs, la valeur par défaut consiste à pomper les eaux souterraines, grâce à des coûts d’électricité faibles / nuls. L’Inde est devenue une économie d’eau souterraine, utilisant plus que la Chine et les États-Unis réunis. La surexploitation de cette ressource critique menace gravement la production agricole. L’agriculture en Inde est notoirement inefficace en eau. La consommation peut aller de 2 719 mètres cubes par hectare (m3/ha) pour les oléagineux à 4 581 m3/ha pour le riz à 8 957 m3/ha pour la canne à sucre. Pour réduire l’empreinte hydrique et améliorer les régimes alimentaires nutritifs, les incitations et les préférences alimentaires des agriculteurs doivent évoluer vers les céréales grossières (jowar, bajra, ragi). Même pour les cultures gourmandes en eau, il existe un énorme potentiel d’amélioration de l’efficacité de l’eau sans compromettre la production ou la sécurité alimentaire. Une étude récente de huit cultures a comparé la consommation des agriculteurs les plus efficaces et les moins efficaces. Pour le riz, par exemple, le passage des pratiques agricoles aux plus efficaces pourrait réduire la consommation d’eau de 25 % dans le Maharashtra et de 73 % dans l’Andhra Pradesh. Dans l’ensemble, 20 à 47% de l’eau d’irrigation pourraient être économisés entre 2030 et 2050 – et réaffectés à d’autres secteurs – si les agriculteurs adoptaient des pratiques d’irrigation économes en eau.

À mesure que l’Inde se développe, le prélèvement total d’eau passera de 949 BCM en 2010 à 1 058 BCM en 2050. La part de l’agriculture passera de 77% en 2010 à 81% en 2050. Des économies de seulement 1 BCM dans l’agriculture pourraient fournir de l’eau à 4,2 millions de ménages urbains annuellement. Les programmes Har Ghar Jal et Make In India nécessiteraient respectivement 82 BCM et 117 BCM supplémentaires. L’utilisation inefficace de l’eau dans l’agriculture créera des tensions avec d’autres secteurs. Dans l’ensemble de l’économie, il y a un coût énorme à ne pas améliorer l’efficacité de l’eau agricole et à ne pas réaffecter les économies à des secteurs plus productifs. Les chercheurs du CEEW estiment cela à près de 48 tn (869 milliards de dollars) en 2030 et à 138 tn (2 520 milliards de dollars) en 2050.

L’agriculture ne concerne pas seulement l’eau, mais aussi les semences et le sol. L’utilisation intensive d’engrais a conduit à la Révolution verte. Cette demande d’engrais de la saison kharif s’élèvera à 35 MT. Comme pour l’eau, il existe des limites au-delà desquelles l’application d’intrants (chimiques) donne des rendements décroissants.

La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des substituts à l’agriculture intensive en intrants. Une autre étude a identifié 16 systèmes et pratiques agricoles durables les plus prometteurs en Inde. La mauvaise nouvelle est qu’ils restent marginaux. Cinq seulement—la rotation des cultures, l’agroforesterie, la récupération des eaux de pluie, le paillage et l’agriculture de précision—ont atteint plus de 5 % de la superficie nette ensemencée. La rotation des cultures couvre 30 millions d’hectares (Mha) et l’agroforesterie environ 25 Mha. Bien que l’Inde compte le plus grand nombre d’agriculteurs pratiquant l’agriculture naturelle (800 000), ils ne représentent que 0,7% des agriculteurs. L’agriculture biologique ne couvre que 2% de la superficie nette ensemencée. Qu’est-ce qui freine l’agriculture durable ? Premièrement, nous n’en savons pas assez. Nous avons besoin de plus d’études non seulement sur le rendement et les revenus, mais aussi sur les avantages potentiels pour la biodiversité, la santé publique (à partir d’une utilisation réduite d’engrais) et la dynamique de genre. Deuxièmement, nous ne dépensons pas assez. La Mission nationale pour l’agriculture durable ne reçoit que 0,8% du budget du ministère de l’Agriculture (encore plus petit si 71 309 crores INR pour les subventions aux engrais ont été comptés).

Troisièmement, nous n’expérimentons pas suffisamment les stratégies alternatives de tarification de l’eau et les subventions aux intrants restructurées pour accroître l’efficacité. Nous devons tester les avantages macroéconomiques, au niveau d’un bassin ou d’un sous-bassin, de la réallocation de l’eau vers des secteurs plus productifs sans diminuer la production agricole. Quatrièmement, nous ne commercialisons pas suffisamment. Les produits issus de l’agriculture durable pourraient avoir une prime sur les marchés. Le soutien du gouvernement devrait tenir compte de la productivité agricole totale (y compris les services écosystémiques). Les agriculteurs ont besoin d’une couverture d’assurance fiable pour réduire les risques de leurs expériences avec des systèmes de culture alternatifs.

Cinquièmement, nous ne diffusons pas assez. Les informations sur les meilleures pratiques agricoles et leurs résultats devraient être facilement disponibles sur des plateformes de données intégrées. L’Inde a récemment promu 2022 comme Année internationale du millet à l’ONU. Nous devons éduquer les agriculteurs et les consommateurs sur la valeur nutritionnelle et environnementale de l’agriculture durable.

Plutôt que d’être optimiste quant aux performances relativement meilleures de l’agriculture dans une année de contraction économique, l’Inde doit agir pour réduire les vulnérabilités de son secteur agricole aux ressources critiques. La chance, l’eau et un sol sain finiront par s’épuiser.

L’auteur est PDG, Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau

