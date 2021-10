Points d’inflexion : modifier la loi sur l’électricité pour un système électrique prêt pour l’avenir

Secteur concurrentiel de la distribution d’électricité pour réaliser des économies financières et opérationnelles et augmenter le choix des consommateurs.

Par Disha Agarwal et Arunabha Ghosh

Au milieu des discussions à bout de souffle sur une pénurie temporaire de charbon, la vraie histoire est que le secteur énergétique indien a parcouru un long chemin depuis la loi historique de 2003 sur l’électricité (EA 2003). Au cours des deux dernières décennies, près de 800 millions de personnes sont sorties de l’obscurité. Plusieurs États ont augmenté les heures d’alimentation électrique. La capacité non fossile a atteint près de 40 % du mix total. L’Inde est devenue le troisième plus grand système électrique au monde, réalisant des flux d’énergie homogènes entre les régions. Cependant, cet essor de la capacité de production et de transmission s’accompagne d’une profonde détresse financière parmi de nombreuses sociétés de distribution (discoms). L’Inde a maintenant besoin d’une autre série de réformes substantielles du secteur de l’électricité.

L’avenir sera radicalement différent de ce qu’il est aujourd’hui : 450 GW d’énergies renouvelables d’ici 2030, des industries et des transports à faibles émissions de carbone, une production et une utilisation décentralisées de l’électricité et des aspirations croissantes des consommateurs. Nous avons besoin d’une architecture législative et réglementaire prête pour l’avenir et qui guide cette transition de manière stratégique.

Depuis 2014, il y a eu au moins quatre tentatives de modification de la loi sur l’électricité. Plusieurs règles associées ont suivi. Le dernier en date est l’Electricity Act Amendment Bill 2021 (EAB 2021), auquel certains États et les discoms financièrement faibles continuent de s’opposer. Dans cette lutte entre la poussée des réformes du Centre et l’hésitation des États, la mesure du succès dans la construction d’un système de pouvoir centré sur le citoyen sera de savoir si l’EAB 2021 adhère à cinq principes directeurs clés.

Écosystème réglementaire robuste, pour une prise de décision éclairée et rapide, une surveillance impartiale du marché, une application stricte et la garantie des droits des consommateurs. La capacité de réglementation et l’indépendance vis-à-vis des gouvernements des États sont depuis longtemps souhaitables. L’EAB 2021 propose des changements notables, en dotant les commissions de régulation de l’électricité de pouvoirs de justice civile et en ajoutant des cellules de surveillance de la conformité. De plus, augmenter les postes de direction dans toutes les commissions, disposer de motifs plus clairs pour révoquer des membres et confier aux commissions des États voisins le soin de siéger au cas où l’on ne nommerait pas les membres à temps, pourrait améliorer considérablement les performances réglementaires.

Secteur concurrentiel de la distribution d’électricité pour réaliser des économies financières et opérationnelles et augmenter le choix des consommateurs. EA 2003 incarne ce principe. La moitié de la capacité de production est privée. Le secteur privé détient également de solides perspectives dans le transport avec des réductions de coûts par voie d’appel d’offres. Mais plus de 85 % des discothèques appartiennent à l’État et les acteurs privés ne desservent qu’un dixième de la population. La concurrence dans la distribution pourrait conduire à de meilleurs services, à davantage d’investissements dans le renforcement du réseau et à une meilleure planification de l’offre et de la demande à l’avenir.

L’EAB 2021 propose audacieusement une délicence de distribution, permettant à plusieurs discothèques de desservir la même zone. Les expériences précédentes ont donné des résultats mitigés. C’est pourquoi le Centre et les États doivent délibérer sur la manière d’uniformiser les règles du jeu pour les entrants existants et nouveaux. Par exemple, Center peut fournir une plate-forme permettant aux États de présenter des modèles alternatifs qui élargissent les choix des consommateurs et de concevoir des bacs à sable pour les tester. Pendant ce temps, l’accès ouvert doit être étendu pour couvrir davantage de consommateurs. Les règles associées peuvent aider les discothèques à concevoir des moyens de minimiser et de récupérer les coûts encourus pour approvisionner de manière fiable les consommateurs en libre accès.

Subventions rationalisées. Pendant des décennies, les impératifs politiques ont entraîné une mauvaise économie. Tant que l’électricité subventionnée restera un moyen de pouvoir politique, le cercle vicieux des subventions, des décaissements retardés et des finances défaillantes se poursuivra. Il ne fait aucun doute que les consommateurs méritants ont besoin d’un soutien tarifaire. Mais le recouvrement des coûts auprès des consommateurs est également crucial pour garantir un secteur sain et des services de qualité.

Avec des priorités concurrentes croissantes pour les dépenses de développement et les objectifs de croissance industrielle, les États ont besoin de solutions politiquement acceptables pour réduire le fardeau des subventions (et des subventions croisées). Une option consiste à subventionner un montant minimum de consommation d’électricité vitale pour les ménages méritants. Les innovations numériques et bancaires peuvent aligner les transferts d’avantages directs sur les cycles de facturation. L’EAB 2021 ne cible pas explicitement cette question car les subventions sont des prérogatives de l’État. Mais un dialogue Centre-État sur la rationalisation des subventions est maintenant en attente depuis longtemps.

Efficacité technologique. Le big data, la digitalisation et les technologies de comptage et antivol des réseaux de distribution doivent être déployés dans un environnement décisionnel de plus en plus complexe. L’EAB 2021 accorde une autorité accrue au National Load Dispatch Center pour une meilleure exploitation du réseau. Cela est raisonnable étant donné la part croissante des énergies renouvelables dans la production d’électricité. Mais la loi doit identifier de nouveaux rôles pour les institutions existantes, conçus pour mettre en œuvre des architectures de données et des systèmes analytiques robustes. Les retours peuvent être substantiels : pertes réduites, meilleure connaissance du comportement et des préférences des consommateurs, meilleure prévisibilité de l’offre et de la demande, et des réseaux efficaces.

Emplois, croissance et solutions axées sur le développement durable. En période de crise économique, les réformes du pouvoir seront mesurées par rapport à ce qu’elles peuvent faire pour soutenir les moyens de subsistance. Le potentiel de l’énergie distribuée, par exemple, pour promouvoir des activités génératrices de revenus dans l’Inde rurale est de plus de 50 milliards de dollars. Les ménages seront plus disposés à payer leurs factures lorsque des services améliorés les aideront à augmenter leurs revenus. Dans les zones urbaines, les systèmes de toiture offrent une chance de gagner de l’argent grâce à l’alimentation en électricité du réseau. Aussi contre-intuitif que cela puisse paraître, les dcoms commencent à voir la valeur d’une approche qui réduit les pertes de transmission et élargit la base de clients payants. Le processus d’amendement doit mettre en évidence les perspectives de subsistance de chaque proposition qu’il présente.

Un secteur de l’électricité efficace, inclusif et financièrement solide est essentiel pour bâtir une économie de 5 000 milliards de dollars. L’EAB 2021 comporte plusieurs dispositions souhaitables. Certains ajustements peuvent ajouter plus de substance. L’avenir sera plus numérisé, plus décentralisé et de plus en plus décarboné. La transition vers un tel système de pouvoir dépend désormais d’un élan politique conjoint du Centre et des États.

Respectivement, chef de programme et PDG, Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau

