Points d’inflexion : Nettoyer notre flotte de charbon

Plus important encore, la nécessité d’un mécanisme de coordination Centre-État pour préparer les États à une telle transition est primordiale.

Par Arunabha Ghosh et Karthik Ganesan

Le 12 août, l’Inde a franchi une étape importante : elle dispose désormais de 100 GW d’énergies renouvelables (ER, hors grande hydraulique) en capacité installée. Alors que les énergies renouvelables sont l’avenir de notre système électrique, le moyen terme continuera de voir une production importante de la production à base de charbon. Cette dépendance continue de poser des défis, à la fois environnementaux et financiers. Tout en gardant un focus laser sur les énergies renouvelables, comment pouvons-nous garantir que cette flotte de charbon joue un bon rôle de soutien ? La réponse réside dans la recherche d’efficacité et d’économies, la promotion de la transparence et la possibilité de financement via de meilleurs résultats environnementaux.

Des pressions internationales ont été exercées sur l’Inde pour qu’elle renforce ses ambitions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat donne un autre avertissement sévère sur les conséquences de la non-réduction des émissions. Plutôt que de réagir à la pression internationale, l’Inde doit tracer une voie qui réduit l’impact environnemental local, garantit des coûts d’électricité à faible coût pour les consommateurs et puise dans les ressources financières nationales et internationales pour soutenir une transition énergétique juste. Plus important encore, la nécessité d’un mécanisme de coordination Centre-État pour préparer les États à une telle transition est primordiale.

L’efficacité doit être le moteur principal. Le plan de l’Inde (selon la Central Electricity Authority, ou CEA) de déclassement des actifs d’énergie thermique a été principalement motivé par l’âge. Mais l’âge n’est qu’un nombre. Un important parc d’anciennes centrales continue de produire de l’électricité à des tarifs parmi les plus compétitifs. Cela signifie-t-il que ces actifs à faible coût nous donnent des résultats optimaux ? Malheureusement non. Une analyse granulaire a été entreprise par les chercheurs du CEEW, qui ont examiné 194 GW de capacité pour les performances opérationnelles et financières. Les usines à faible coût variable (CV), qui fonctionnent à des facteurs de charge (PLF) élevés, ne sont pas nécessairement en corrélation avec une efficacité élevée de l’usine. Résultat : de mauvaises performances environnementales. Si l’efficacité, représentée par le taux de chaleur de la station (SHR) est utilisée pour prioriser l’envoi d’électricité, nous constatons que près de 30 GW de capacité se prêtent au démantèlement même à court terme, sans compromettre la sécurité de l’alimentation électrique.

Les économies sont réelles. Suivre une expédition électrique basée sur l’efficacité est bon pour les discos, améliore la santé financière des actifs bloqués et bon pour la planète. Discoms en Inde pourrait économiser jusqu’à 9 000 crores de roupies chaque année en donnant la priorité à l’envoi d’électricité au charbon en fonction de l’efficacité plutôt que du système actuel basé sur le VC. Ceci malgré le transport du charbon sur de plus longues distances et des frais de transport plus élevés. Les calculs du CEEW montrent que l’utilisation de l’approche réformée pourrait réduire la consommation annuelle de charbon de 42 millions de tonnes, tout en améliorant l’efficacité globale de la flotte de 1,9 %. L’argument de l’augmentation des coûts fixes, parce que de nouvelles installations sont maintenant utilisées, doit être écarté. Le pays a déjà engagé les coûts fixes de construction des actifs existants. De même, nous devons évaluer l’opportunité de mettre en service des actifs performants en construction car les économies à long terme pourraient les justifier.

Alors, pourquoi ne le faisons-nous pas encore ? La raison simple est que l’État et le centre ont un intérêt dans le secteur et que les aspirations du centre ne correspondent pas aux contraintes auxquelles les États sont confrontés. Trois domaines nécessitent une attention urgente.

La transparence des données est un précurseur de la réforme. Malgré les efforts gigantesques déployés pour collecter des données pour 194 GW de capacité opérationnelle, les données ne sont pas disponibles à la résolution nécessaire pour justifier définitivement la faisabilité opérationnelle du système. Dans un cadre réglementé, les informations sur les performances techniques et économiques de l’usine doivent être disponibles dans des formats facilement accessibles et non contestés par les différentes parties prenantes.

La primauté doit être donnée aux résultats environnementaux. Alors que nous continuons à dépendre du charbon au cours de cette décennie, les émissions, la production de cendres et la pollution de l’eau augmenteront avec une mauvaise application des normes. S’il est important de maintenir le coût de l’électricité à un niveau bas, le coût environnemental non comptabilisé de l’énergie thermique doit être pris en compte. Le CEA propose désormais de reporter les rénovations anti-pollution des centrales jusqu’en 2034, soit 20 ans à partir de la notification initiale des normes d’émissions en 2015 ! Au lieu de cela, environ Rs 10 000 crore (1,37 milliard de dollars) pourraient être économisés en évitant les dépenses de modernisation si une capacité inefficace était fermée. Cette déconnexion entre l’inertie politique et le vécu de la population est tragique.

Établir une coordination centre-État pour donner la priorité à la nation. Les États aux prises avec les défis des discoms insolvables et avec les considérations d’économie politique de divers groupes de consommateurs sont incapables de donner la priorité à ce qui est bon pour le pays dans son ensemble. Le centre, qui assure une large part du financement de la filière, voire de l’électricité fournie, doit judicieusement user de sa position pour répondre aux contraintes techniques et amener les acteurs étatiques autour de la table pour tracer une voie qui améliorera les rendements de notre charbonnage. flotte basée. Par exemple, la 15e Commission des finances a fait des recommandations pionnières pour l’allocation des ressources en fonction de la performance environnementale des États. Le besoin du moment est un Conseil national de l’électricité (sur le modèle du Conseil de la TPS), pour surveiller la mise en œuvre, résoudre les goulots d’étranglement et partager les avantages et le fardeau du déclassement thermique.

La transition d’un système électrique inefficace à un système plus propre et efficace nécessite une analyse approfondie, des réformes de la gouvernance et un soutien politique. Ce serait conforme non pas à ce que le monde exige, mais à ce que méritent les Indiens.

Ghosh est PDG, et Ganesan est membre et directeur (coordination de la recherche), Council on Energy, Environment and Water

