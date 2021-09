Points d’inflexion : Pour réduire ou supprimer les émissions, un prix du carbone est nécessaire

Cela implique de capter les émissions d’une centrale électrique ou d’une unité industrielle et de les réutiliser à d’autres fins ou de les séquestrer dans un emplacement géologiquement réalisable. (Image représentative)

Par Arunabha Ghosh

L’avenir économique de l’Inde est gravement menacé par la crise climatique. Avec le déploiement rapide des énergies renouvelables, sa transition énergétique est bien engagée. Mais deux autres aspects méritent une plus grande attention : la réduction des émissions industrielles et l’élimination du dioxyde de carbone atmosphérique. Les deux sont chargés d’incertitudes et de risques, mais nécessitent plus d’attention de la part des décideurs politiques, des innovateurs et des investisseurs.

Une technologie controversée est la capture, l’utilisation et le stockage du carbone (CCUS). Cela implique de capter les émissions d’une centrale électrique ou d’une unité industrielle et de les réutiliser à d’autres fins ou de les séquestrer dans un emplacement géologiquement réalisable.

Dans les scénarios modélisés, le CCUS fait une grande différence pour les objectifs bas carbone d’un pays. Afin d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050, l’Europe aurait besoin d’une capacité de capture de 230 à 430 millions de tonnes de CO2 par an (MtCO2/an) d’ici 2030, et de la porter à 930-1 200 MtCO2/an d’ici 2050. Si, comme promis, la Chine atteindra le net-zéro en 2060, elle aurait encore besoin de 16% d’énergie issue de combustibles fossiles. En d’autres termes, le net-zéro serait impossible sans la capture du carbone.

Mon collègue calcule que si l’Inde visait le net-zéro d’ici 2070, la part fossile dans l’énergie primaire (même avec une forte pénétration de l’hydrogène) serait de 21 % avec le CSC mais devrait tomber à 5 % sans le CSC. Le contraste est plus évident pour un objectif 2050. Avec le CSC, la part de l’énergie fossile dans l’énergie primaire pourrait être de 30 % mais devrait tomber à 5 % sans le CSC.

Les énergies renouvelables, à elles seules, ne suffiront pas. Les industries lourdes ont besoin de chaleur à haute intensité. Les industries représenteront près d’un tiers des émissions de l’Inde en 2050, date à laquelle près des deux tiers de l’énergie industrielle proviendraient encore des combustibles fossiles. Sans CCS/CCUS, le chemin vers la décarbonisation du secteur industriel devient d’autant plus difficile. La promotion de l’hydrogène vert (dérivé des énergies renouvelables) est certainement utile, mais le CSC jouerait un rôle dans l’inflexion de la courbe des émissions.

Certaines entreprises privées et publiques indiennes mettent en place des pilotes de CSC. Dalmia Cement a une empreinte carbone de 546 kgCO2/tonne (40 % inférieure à la moyenne mondiale). Afin de descendre à 30 kgCO2/tonne d’ici 2040, il prévoit d’utiliser le CCUS à partir d’une installation de 0,5 MtCO2 par an. Tata Steel vient de mettre en service une installation de captage de CO2 de 5 tonnes par jour à Jamshedpur. BHEL, NALCO et ONGC sont également dans la mêlée du CCUS.

Malgré des décennies de développement par à-coups, le CCUS continue de faire face à trois défis clés : il est toujours trop coûteux, risqué (inquiétudes du public concernant le stockage sûr du carbone) et insuffisant pour résoudre la crise climatique. De manière critique, même si le carbone pouvait être incorporé dans des produits comme les carburants synthétiques, le CCUS n’élimine pas le CO2 atmosphérique. Alors que les émissions seraient réduites, le climat continuerait de changer.

Par conséquent, l’autre ensemble controversé de technologies est l’élimination du dioxyde de carbone (CDR), ou l’extraction du carbone de l’atmosphère et son stockage pendant de longues périodes. Les options vont de solutions basées sur la nature, telles que les forêts et l’agriculture régénérative, à la conversion de la biomasse, à sa combustion dans des centrales électriques et à la capture du carbone, à des solutions plus techniques telles que la capture directe de l’air via des processus mécaniques, ou l’altération améliorée des roches ou l’alkanisation des océans.

Le CDR ne peut pas se substituer aux efforts d’atténuation des émissions. Comme l’a noté récemment le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, le CDR peut gérer les émissions résiduelles pour atteindre le zéro net. Certains pourraient même envisager le CDR uniquement après une décarbonisation complète pour éliminer le carbone hérité de l’atmosphère.

De plus, les options CDR varient non seulement en termes de coûts mais aussi d’impacts sociaux et environnementaux. Par exemple, un agriculteur marginal pratiquant l’agroforesterie est capable de séquestrer le carbone atmosphérique et de retenir le carbone du sol. Son impact sur la terre, l’eau ou les infrastructures serait très différent d’une solution qui convertit les terres agricoles en céréales vivrières en plantes cultivées simplement pour capturer le carbone sans tenir compte des conséquences pour la sécurité alimentaire ou la biodiversité. Le CDR océanique présente certains avantages par rapport aux options terrestres, notamment en raison des vastes zones disponibles. Mais ceux-ci pourraient également avoir un impact négatif sur les écosystèmes marins et la haute mer est presque entièrement incontrôlée. Chaque technologie CDR doit être soigneusement évaluée à travers plusieurs dimensions de peur que de nouvelles crises n’apparaissent dans la résolution de celle climatique.

Malgré les incertitudes technologiques, le CCUS et le CDR sont susceptibles de gagner en importance. L’impératif de répondre à un climat en évolution rapide est évident. Il y aura des menaces croissantes de barrières commerciales liées à l’action climatique ou à l’inaction. Les pays et les entreprises devraient démontrer qu’ils capturent ou éliminent le carbone et le stockent afin d’accéder aux marchés d’exportation. Des dizaines, voire des centaines de milliards de dollars sont susceptibles d’affluer.

Le moteur le plus important sera le prix du carbone. Les prix du carbone couvrent environ un cinquième des émissions mondiales. Certaines entreprises expérimentent déjà des prix internes du carbone avant de choisir des technologies. Mais les valeurs sont généralement trop faibles pour faire bouger l’aiguille. L’Inde aura besoin d’un prix du carbone de 57 $ à 68 $/tCO2 pour que le CSC démarre, selon que l’année cible zéro net est 2050 ou 2070. à 108-119$ (239-271$ pour 25%). Cela suppose que l’hydrogène joue également un rôle.

Les variations des prix du carbone créent des incertitudes commerciales pour les entreprises opérant dans différentes zones géographiques. Une plus grande transparence des prix imposés et des mesures prises (avec vérification crédible) sera nécessaire.

La transition vers un avenir sobre en carbone est à la fois nécessaire et compliquée. Après les énergies renouvelables, la réduction des émissions industrielles et l’élimination du carbone atmosphérique seront les frontières des technologies climatiques. À mesure que les objectifs climatiques évoluent, que les critères d’investissement changent et que des barrières commerciales apparaissent, l’Inde ferait bien de commencer à examiner sérieusement ses options technologiques pour la compétitivité des entreprises.

L’auteur est PDG, Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau

