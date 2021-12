Points F1 : Comment fonctionnent-ils et combien le gagnant obtient-il ?

Max Verstappen occupe la tête du classement général (Photo : Marcel ter Bals/Agence BSR/.)

La dernière course de la saison est à nos portes alors que Lewis Hamilton et Max Verstappen s’affrontent pour le titre F1 2021.

Les deux pilotes se dirigent vers la 22e course d’un niveau de campagne épuisant avec 369,5 points chacun – la première fois que deux rivaux sont à égalité avant la course finale en 47 ans.

Le pilote Red Bull devance actuellement le septuple champion du monde en termes de victoires en course cette année, car il en a remporté neuf contre huit pour Hamilton.

Cela pourrait s’avérer décisif pour le résultat final dimanche s’ils ne parvenaient pas tous les deux à terminer, car le classement restera le même et Verstappen sera sacré champion pour la première fois.

Une bataille fascinante de vitesse et de tactique est sur le point de s’ensuivre, mais quels points sont réellement à gagner dans les courses de F1 ?

Combien de points le vainqueur d’une course de F1 obtient-il ?

Les pilotes peuvent marquer des points en terminant dans le top 10 de chaque course.

Au cours du calendrier de 22 courses, celui qui a le plus de points remporte le titre.

Lewis Hamilton vise un huitième titre mondial (Photo: Lars Baron .)

Voici une ventilation complète du pointage pour une course :

1er : 25

2e : 18

3e : 15

4e : 12

5e : dix

6e : 8

7e : 6

8e: 4

le 9 : 2

10e : 1

Point bonus

Un point supplémentaire est offert au pilote qui effectue le tour le plus rapide de la course.

Le tour le plus rapide de la course est souvent décidé dans les étapes finales de la course, ceux qui semblent peu susceptibles de gagner un énorme pointage choisissent de se rendre au stand pour des pneus neufs pour augmenter leurs chances d’enregistrer le tour le plus rapide.

Cependant, vous ne pouvez être en lice pour le point bonus que si vous atteignez un top 10.



