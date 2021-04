Points forts de LoL Wild Rift Patch 2.2a

Le patch 2.2a sera publié en avril et mai.

Dans une annonce de Riot Games sur Twitter, Wild Rift patch 2.2a déploiera des changements au cours des deux prochains mois qui comprendront un nouveau champion, Rammus The Armadillo, de nouveaux skins, de nouveaux accessoires, de nouveaux événements, un mode 120fps pour les appareils haut de gamme, les changements de certains champions, les changements d’objets, les changements de système de jeu et la rotation des champions en free-to-play.

Nouveau champion

Rammus, l’Armordillo sortira le 22 avril à 0:01 UTC.

Nouveaux skins

Les skins Stargazer Camille, Stargazer Soraka, Stargazer Twisted Fate, Molten Rammus et Sweeper Rammus seront publiés tout au long du patch.

Nouveaux accessoires

Un certain nombre de nouveaux accessoires tels que Stargazer Endeavour (Icônes), Stargazer Triumph (Icônes), Stargazer Pengu (Emotes), To The Stars (Rappels), Cosmic Transcendence (Rappels) et Stargazer (Baubles) seront publiés tout au long du patch.

Nouvel évènement

L’événement Stargazer vous fait découvrir le monde des Stargazers: Camille, Twisted Fate et Soraka qui se déroulera jusqu’à fin avril. Terminer les missions donnera accès à de nouveaux accessoires.

Mode 120FPS

Les appareils haut de gamme tels que OnePlus 9, OnePlus 9 Pro, Google Pixel 5, ASUS ROG Phone 2 et Razer Phone 2 auront bientôt la possibilité de passer en mode 120 ips. Bien que, à noter, il est toujours en test, il n’est donc peut-être pas parfait dès le départ.

Changements apportés aux champions

Il y a un certain nombre de changements d’équilibre pour les champions de ce patch. Alistar, Corki, Dr. Mundo, Galio, Shyvana et Vi recevront des nerfs. D’autre part, Blitzcrank, Diana, Leona, Pantheon et Tristana sont améliorés pour les aider à trouver leur place dans la méta.

Changements d’article

En outre, quelques éléments sont également en cours d’ajustement. Infinity et Sunfire Aegis sont trop puissants, ils sont donc nerf. Cependant, Glorious Enchant obtient une correction de bogue.

Modifications du système de jeu

Pour rendre la phase de laning dans le jeu compétitif plus stable, les tourelles extérieures seront plus difficiles à détruire. Ils ont maintenant une armure supplémentaire et une résistance magique dans le Baron et la voie médiane pendant les premières minutes du match.

Rotation des champions en free-to-play

Des champions tels que Varus, Singed, Lulu, Kai’Sa, Jax, Graves, Galio, Fizz, Evelynn et Braum seront disponibles du 15 au 21 avril.

Après cela, Ziggs, Zhao, Xin, Xayah, Soraka, Shyvana, Fiora, Dr Mundo, Corki, Aurelion Sol et Alistar seront disponibles en rotation de champions gratuite entre le 22 et le 28 avril.

Pour plus d’informations sur le patch 2.2a, visitez la page officielle des notes de patch.

Le post LoL Wild Rift Patch 2.2a Highlights est apparu en premier sur Esports News Network | ESTNN.