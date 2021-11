Points forts de Wolfsburg-Salzbourg et buts de la phase de groupes de la Ligue des champions

11/02/2021

Le à 22:59 CET

Adrià Léon

Wolfsbourg il a arrêté ses pieds à un Salzbourg qui n’a pas perdu en compétition officielle du 21 avril. Les visiteurs ont mieux commencé les deux mi-temps, mais ils ont accusé le manque de but contre les loups qui se sont transformés quand le parti l’a exigé. Un génie de Wöber fait entrer les Autrichiens dans le jeu, mais Nmecha, très efficace, il les a laissés sans prix dans le second.

WOB

SEL

Wolfsbourg

Châteaux ; Brooks, Guilavogui, Lacroix; Otávio (Steffen, 73′), Arnold, Vranckx (Mbabu, 82′), Bakou ; Gerhardt (Roussillon, 73′), Weghorst (Lukebakio, 63′) et Nmecha.

Salzbourg

Köhn ; Ulmer, Wöber, Onguene (Solet, 77′), Kristensen ; Sucic (Adamu, 78′), Camara (Kjaergaard, 89′), Seiwald ; Aaronson ; Okafor et Adeyemi (Sesko, 63′).

Buts

1-0 M. 2 Bakou. 1-1 M. 30 Wöber. 2-1 M. 60 Nmecha.

Arbitre

Artur Soares Dias (Portugal). TA : Weghorst (28′), Brooks (68′), Nmecha (83′) / Ulmer (87′).

Incidents

Match joué à la Volkswagen Arena devant 24 000 spectateurs.

Seule une minute de jeu s’était écoulée et Adeyemi avait déjà laissé sa marque sur le match, avec un heads-up qui s’est franchement mal résolu contre Casteels. Salzbourg a prévenu mais celui qui a frappé était Wolfsburg. Otavio pour Gerhardt, qui s’étire jusqu’à la ligne de fond, le remet en passe, miraculeusement, entre une mer de jambes et atteindre les pieds de Devinette Bakou au deuxième poteau, il suffit de le pousser.

Salzbourg ne s’est pas assouplie, ce qui a imposé son style et a repris le ballon. Le premier à l’essayer après le but local a été Luka sucique, qui a porté un coup très dur de loin qui est passé très près de la traverse. Et maintenant, la première demi-heure du jeu touche à sa fin, Weghorst Il a commis une faute très dangereuse sur le balcon de la surface. Celui qui est chargé de le mettre en jeu –et pour le faire 1-1– il a été Wöber, qui a ordonné sa conservation sans aucune objection. Casteels est venu jouer, mais pas assez pour éviter le but d’un ancien joueur de l’Ajax, qui a profité de l’infraction commise par l’ancien joueur de l’AZ Alkmaar.

Avec le 1-1 Wolfsburg est revenu à réclamer ta part du gâteau et il a volé le contrôle à son rival. La preuve en est l’arrivée de Gerhardt, qui est revenu mettre une balle avec un arc à l’intérieur de la petite fille pour que Weghorst, quelque peu forcé, était tout près de remettre les locaux en avant. Le visiteur Aaronson a également essayé au bord de la pause, mais Casteels a bloqué sans problème.

Le début de la seconde mi-temps était lié à celui de la première; avec Adeyemi attirer tous les regards. L’attaquant allemand a regagné son dos au dos local pour se battre en duel avec Casteels, mais encore une fois il s’est trompé dans son exécution et le ballon a été perdu sur la ligne de fond. L’autre protagoniste du match de la 3e journée a également fait son retour dans ses bottes, Okafor, mais son tir est sorti mou aux mains du but local. Mais si le départ était identique au premier, celui qui verrait but ça n’allait pas être le salzbourg, qui a seulement averti. Arnold a mis une longue balle mesurée aux pieds de Nmecha, qui n’a même pas eu besoin de chercher le but pour le mettre dans le carré avec pratiquement aucun angle.

C’était pareil Nmecha faire le troisième quelques minutes après une course au capital de Lukebakio, mais le ballon est passé légèrement au-dessus de l’Allemand. Les hommes de Florian Kohfeldt n’ont pas eu besoin de contrôler les tempos des duels pour se plonger dans la blessure visiteuse et cela a piqué Salzbourg, qui remis à la charge. D’abord avec Sesko puis avec Kristensen, même si aucun n’a eu de chance et face à la verticalité de certains loups qui ont également pu étendre leur avantage sur la contre-attaque.