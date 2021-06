Points importants à garder à l’esprit lors de l’utilisation d’une carte de crédit

in

Lorsque vous utilisez des cartes de crédit, vous devez éviter certaines erreurs courantes qui pourraient s’avérer coûteuses et même vous faire tomber dans le piège de l’endettement.

Les cartes de crédit pourraient être utiles pour de l’argent instantané, en particulier en cas d’urgence, mais si elles ne sont pas utilisées avec prudence, elles pourraient facilement devenir une malédiction déguisée.

Pour commencer, il peut y avoir plusieurs raisons pour lesquelles vous voudriez fermer ou annuler une carte de crédit. Par exemple, vous pourriez soit dépenser inutilement et vous diriger vers un piège de la dette, soit ne pas utiliser du tout certaines de vos cartes de crédit.

Par conséquent, lorsque vous utilisez des cartes de crédit, vous devez éviter certaines erreurs courantes qui pourraient s’avérer coûteuses et même vous faire tomber dans le piège de l’endettement. Un piège de la dette peut être financièrement dommageable et vous pourriez accumuler des intérêts à moins que les cotisations impayées ne soient intégralement remboursées.

Voici quelques points importants à garder à l’esprit lorsque vous utilisez vos cartes de crédit :

1. Pas de période sans intérêt sur les retraits d’espèces

Les cartes de crédit offrent généralement une période sans intérêt pouvant aller jusqu’à 51 jours au point de vente (PDV) des établissements marchands ou en ligne. Cependant, cette facilité n’est pas applicable aux retraits d’espèces aux guichets automatiques à l’aide d’une carte de crédit. Des intérêts vous seront facturés à compter du jour où vous effectuez le retrait.

2. Renouvellement du crédit

Le report du crédit signifie que vous ne payez pas la totalité des frais de carte de crédit à la date d’échéance ou à la date d’échéance. Cela entraîne des taux d’intérêt ou des frais financiers élevés qui oscillent autour de 3,5 pour cent par mois et entre 36 pour cent et 45 pour cent sur une base annuelle.

En cas de paiement partiel des cotisations de carte de crédit, assurez-vous de payer le reste du montant le plus tôt possible sans attendre la prochaine date d’échéance, afin de réduire vos frais d’intérêt.

3. Date d’échéance de la carte de crédit

Une pénalité de carte de crédit est imposée et peut atteindre Rs 750 à Rs 1 000, selon le montant si la dernière date de paiement n’est pas respectée. La pénalité varie selon l’émetteur de la carte et le montant impayé, qui est généralement d’au moins 5 pour cent du montant de la facture. Par conséquent, les experts disent qu’un mandat de prélèvement automatique auprès de sa banque – qui garantit que les paiements par carte de crédit sont effectués à temps – est une option idéale.

4. Aucune limitation de période sans intérêt

Toutes les cartes de crédit offrent généralement une période de crédit gratuite de 45 à 51 jours avant la date d’échéance. Ceci dit, si le montant total de la facture du cycle précédent n’a pas été payé, il n’y a pas de période sans intérêt. Par conséquent, vous n’obtiendrez aucun jour sans intérêt sur les nouveaux achats, si vous ne payez pas le montant total de la facture à temps et vous vous retrouverez également avec des frais d’intérêt élevés.

