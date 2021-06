Points importants à vérifier avant de souscrire une assurance maladie

Essayez d’éviter les polices flottantes avec des sommes assurées inférieures – dans le scénario de pandémie actuel, ces plans ont mal fonctionné.

Une couverture santé complète est devenue incontournable, surtout depuis la pandémie. Les experts disent qu’avec les factures hospitalières et médicales exorbitantes accumulées pendant le traitement COVID, les gens sont maintenant devenus plus prudents lorsqu’il s’agit de choisir le plan de santé idéal disponible sur le marché.

Rakesh Jain, directeur général et PDG de Reliance General Insurance, a déclaré : « La pandémie a mis en lumière les risques et a souligné l’importance de l’atténuation des risques. Les gens ont maintenant commencé à évaluer l’importance de l’assurance car ils ont compris les conséquences financières de ne pas en avoir. Il faut savoir que l’assurance est le meilleur outil pour se remettre sur pied sans grignoter financièrement l’épargne »

Ce sont les choses que vous devez surveiller avant d’investir dans une police d’assurance santé optimale ;

1. Démographie sociale : La ville dans laquelle vous séjournez et le coût moyen d’hospitalisation dans votre région – votre démographie doit être prise en compte lors du choix de votre couverture d’assurance maladie. Par exemple, les experts disent que si l’on a un niveau de vie plus élevé et s’attend à une couverture dans de meilleures chambres d’hôpital et avec des traitements modernes, ils doivent choisir une police avec une limite de couverture plus élevée.

2. Couverture nécessaire : Vérifiez votre police pour tout plafonnement ou limitation des dépenses associées à l’avance, en particulier pour les interventions chirurgicales. Choisissez une police qui offre le plus d’avantages tels que le service d’ambulance, la couverture pour les préexistants, etc.

Jain dit: «Essayez d’éviter les polices flottantes avec des sommes assurées inférieures – dans le scénario de pandémie actuel, ces plans ont mal fonctionné. Choisissez une politique qui ne limite pas les options de traitement.

3. Options de réclamation sans numéraire : examinez d’abord le réseau d’hôpitaux de l’assureur et déterminez si les installations proposées relèvent des options de réclamation sans numéraire. Selon les experts, il convient de noter qu’il est difficile d’effectuer des paiements initiaux lors d’urgences médicales. Par conséquent, choisissez une couverture qui permet les réclamations sans numéraire.

4. Valeurs des primes : Ne choisissez jamais une police basée uniquement sur le faible coût de la prime. Jain dit : « Vous devriez choisir une couverture qui correspond à vos besoins et trouver comment réduire la prime. Explorez des moyens de réduire la prime en utilisant les rabais offerts par l’assureur, comme un rabais sur le choix d’une durée de police plus élevée de 2/3 ans. En plus de bénéficier de rabais en ligne, on peut également opter pour l’achat d’une police d’assurance directement sur le site Web de l’assureur.

5. Frais et autres couvertures : Tenez compte de l’âge et de l’état de santé préexistant de vos personnes à charge avant de souscrire une police. Vous pouvez également envisager de choisir des polices super complémentaires si vous cherchez à passer à une couverture supplémentaire avec une franchise jusqu’à votre police d’assurance-maladie existante. Les experts disent qu’il faut choisir une police qui couvre à la fois les frais avant et après l’hospitalisation pendant une période optimale.

6. Délais d’attente : Si vous souffrez d’une maladie préexistante ou d’une maladie grave, le délai d’attente joue un rôle important. Par conséquent, vérifiez la période d’attente appliquée dans votre police, et les experts disent d’opter pour des polices qui l’ont pendant moins d’années afin que vous puissiez obtenir la couverture le plus rapidement possible.

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.