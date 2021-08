Points partagés entre Shimizu S-Pulse et Yokohama F. Marinos (2-2)

09.08.2021 à 13:06 CEST

Le match qui s’est déroulé ce lundi au Stade IAI Nihondaira et qui a affronté le Shimizu S-Pulse et à Yokohama F. Marinos il s’est terminé par une égalité entre les deux prétendants. Le Shimizu S-Pulse Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après un nul 2-2 lors du dernier match joué contre le Tokushima Vortis. Du côté de l’équipe visiteuse, le Yokohama F. Marinos il a gagné lors de ses deux derniers matchs de la compétition contre lui Guêpe de Fukuoka dans son stade et le Kashiwa reysol à l’extérieur, 2-0 et 1-2 respectivement et a connu une séquence de six victoires consécutives. Après le résultat obtenu, l’équipe du quartier Shimizu-ku s’est classée en quatorzième position, tandis que le Yokohama F. Marinos, pour sa part, est deuxième à l’issue de la rencontre.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Shimizu S-Pulse, qui a créé le lumineux avec un peu de Katayama quelques instants après le début du match, à la minute 4. Mais plus tard, le Yokohama F. Marinos a égalisé en faisant 1-1 grâce à un but de Marcos Junior à la 40e minute. Après un nouveau jeu, le score a augmenté pour l’équipe de Yokohama, qui a réussi à revenir avec un but de Elber juste avant le coup de sifflet final, précisément à 47, terminant ainsi la première mi-temps sur le score de 1-2.

Dans la seconde mi-temps, la chance est venue pour l’équipe locale, qui a fait match nul avec un but de Nishizawa à la minute 60, mettant fin à la confrontation avec un résultat final de 2-2.

Les entraîneurs ont fait tous les changements possibles. Par le Shimizu S-Pulse sauté du banc Tatsuta, Aller à, Nishizawa, Kawaï et Ibusuki remplacement Valdo, Taki, Okui, Suzuki Oui Thiago Santana, tandis que les changements de l’équipe visiteuse ont été Maeda, Mizunuma, À la main, Sugimoto et Iwata, qui a sauté sur le terrain pour Nakagawa, Elber, Marcos Junior, Ceará Oui Ogihara.

L’arbitre a montré quatre cartons jaunes. Les habitants en ont vu deux (Suzuki Oui Valdo) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu deux cartes, spécifiquement Saneto Oui Ogihara.

Après cette égalité en fin de match, le Shimizu S-Pulse il a été placé à la quatorzième position du tableau avec 24 points. Pour sa part, Yokohama F. Marinos avec ce point il a obtenu la deuxième place avec 50 points, en position d’accéder à la Ligue des Champions de l’AFC, à la fin du duel.

Le lendemain, les deux équipes joueront dans leur fief. L’équipe du quartier Shimizu-ku le fera contre lui Crevette Osaka, Pendant ce temps, il Yokohama F. Marinos affrontera le Oita Trinita.

Fiche techniqueShimizu S-Pulse :Gonda, Valdo (Tatsuta, min.50), Ibayashi, Okui (Nishizawa, min.51), Hara, Takeuchi, Matsuoka, Taki (Goto, min.50), Katayama, Thiago Santana (Ibusuki, min.78) et Suzuki (Kawaï, au moins 70)Yokohama F. Marinos :Takaoka, Hatanaka, Saneto, Bunmathan, Koike, Ogihara (Iwata, min.81), Kida, Marcos Júnior (Amano, min.68), Nakagawa (Maeda, min.58), Elber (Mizunuma, min.58) et Ceará (Sugimoto, min.68)Stade:Stade IAI NihondairaButs:Katayama (1-0, min. 4), Marcos Júnior (1-1, min. 40), Elber (1-2, min. 47) et Nishizawa (2-2, min. 60)