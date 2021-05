Points partagés entre West Bromwich Albion et Wolverhampton Wanderers (1-1)

03/05/2021 à 21:02 CEST

Le match qui s’est déroulé ce lundi au Les aubépines et qui a fait face au Brom ouest et à Wolverhampton il s’est terminé par un match nul 1-1 entre les deux concurrents. le West Bromwich Albion Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 2-2 dans le dernier duel joué contre le Aston Villa. De la part de l’équipe visiteuse, le Wolverhampton Wanderers il a été battu 0-4 dans le dernier match qu’il a joué contre le Burnley. Après le résultat obtenu, l’équipe locale a été placée en dix-neuvième position, tandis que le Wolverhampton il est resté à la douzième place à la fin du match.

La rencontre a commencé d’une manière favorable pour lui Wolverhampton Wanderers, qui a créé le lumineux avec un peu de Fábio Silva, concluant la première période avec le résultat de 0-1.

Après la mi-course du match, dans la seconde mi-temps est venu le but pour lui West Bromwich Albion, qui a égalisé avec un but de Diagne à la 62e minute. Enfin, l’affrontement s’est terminé par un 1-1 sur le tableau de bord.

Le technicien de la Brom ouest, Sam Allardyce, a donné accès au champ à Phillips Oui Robinson remplacer O’shea Oui Maitland-Niles, tandis que du côté du Wolverhampton, Nuno Espírito Santo remplacé Pouvoir, Gibbs-Blanc Oui Kilman pour Otasowie, Vitinha Oui Aït-Nouri.

Dans le match, l’arbitre a averti avec deux cartons jaunes uniquement à l’équipe à domicile. Plus précisément, un carton jaune a été montré à Maitland-Niles Oui Furlong.

Après avoir terminé le match avec cette cravate, le Wolverhampton Wanderers il s’est classé douzième du tableau avec 42 points. Pour sa part, West Bromwich Albion Avec ce point atteint, il a atteint la dix-neuvième place avec 26 points, relégation en deuxième division après le match.

Le prochain engagement de Premier League pour lui West Bromwich Albion est contre lui Arsenal, Pendant ce temps, il Wolverhampton Wanderers fera face au Brighton et Hove Albion.

Fiche techniqueWest Bromwich Albion:Johnstone, Bartley, O’shea (Phillips, min.33), Ajayi, Yoku & scedil; lu, Maitland-Niles (Robinson, min.78), Gallagher, Townsend, Furlong, Matheus Pereira et DiagneWolverhampton Wanderers:Rui Patrício, Saïss, Coady, Aït-Nouri (Kilman, min.82), Semedo, Rúben Neves, Dendoncker, Vitinha (Gibbs-White, min.80), Traoré, Otasowie (Podence, min.71) et Fábio SilvaStade:Les aubépinesButs:Fábio Silva (0-1, min. 45) et Diagne (1-1, min. 62)