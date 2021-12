Points saillants de Covesting Utilité accrue du jeton COV dans la feuille de route 2022

Covesting, un fournisseur de services DLT sous licence européenne et développeur de logiciels B2B, a mis en évidence la fonctionnalité et son jeton COV dans une nouvelle feuille de route 2022 qui détaille davantage l’utilité du jeton.

Après le lancement réussi de son module d’échange de copie peer-to-peer sur PrimeXBT plus tôt dans l’année, Covesting a publié la mise en œuvre complète de son utilitaire de jeton COV et de ses fonctionnalités dont les utilisateurs du module d’échange de copie peuvent profiter.

Maintenant, alors que la société commence à se tourner vers 2022, avec une feuille de route récemment publiée, d’autres utilisateurs de services publics peuvent s’attendre à ce jeton l’année prochaine.

Cependant, l’autre nouvelle de la firme est qu’elle lance un service de compte aYield, qui permet aux utilisateurs ayant une expérience technique minimale de participer à l’économie de participation de DeFi et de gagner un taux d’intérêt APY variable sur leurs avoirs en crypto-monnaie inactifs en un seul clic.

Le service de compte de rendement est conçu comme un module logiciel autonome qui est disponible pour les plates-formes tierces pour intégration. Ce fut le cas de PrimeXBT qui a déjà implémenté ce service sur sa plateforme.

La feuille de route de Covesting Future dévoilée

Sur la feuille de route, il y a certaines mentions de nouvelles fonctionnalités avec COv, ainsi que d’autres plans et même un retour sur la croissance jusqu’en 2021.

Covesting mentionne qu’il permettra tout d’abord à davantage d’utilisateurs de profiter des avantages du jeton COV en réduisant le nombre de jetons requis pour l’activation de l’adhésion.

Les abonnements avancés deviendront 250 $, tandis que les abonnements Premium deviendront 2 000 $ et les abonnements Elite seront réduits à l’équivalent de 20 000 $ en jetons COV.

De plus, il y aura la possibilité de créer des stratégies libellées en COV et les abonnés pourront suivre ces stratégies libellées en tokens COV avec COV. Pour faire du COV une devise de base attrayante, les stratégies et suivis libellés en COV recevront une part des bénéfices plus élevée, à 75 % et 25 % respectivement, explique Covesting.

Les utilisateurs de la plate-forme PrimeXBT pourront ouvrir des comptes de trading sur marge en utilisant COV comme devise de base et garantie de marge, ce qui activera automatiquement 25% sur tous les frais de trading tout en utilisant des comptes libellés en COV. Et les adeptes de la plate-forme de commerce de copie recevront une distribution de bénéfices plus élevée en fonction de leur niveau d’adhésion COV, plutôt que des capitaux propres de suivi initiaux.

Covesting indique également que si COV est choisi comme devise de paiement préférée, la part de profit maximale de 75 % pour les abonnés et de 25 % pour les gestionnaires de stratégie s’appliquera. Et enfin, les membres d’élite de Covesting auront la possibilité de miser leurs jetons COV sur des comptes Covesting Yield et d’accéder à des récompenses quotidiennes.

Aller de l’avant

Covesting a également souligné son parcours depuis sa création en 2017 vers une fonctionnalité entièrement fonctionnelle qui génère des millions de dollars de revenus pour les abonnés. L’année dernière, ils ont continué à s’améliorer et à mettre en œuvre des changements pour améliorer leurs utilisateurs.

Ils ont ajouté diverses mises à jour au module Trade Copy visant à créer un environnement plus sécurisé pour tous les utilisateurs. Une limite de suivi maximale a été introduite, ainsi que des notations, un tableau d’utilisation des marges public et une fonction stop-loss pour les abonnés.

Il s’est également concentré sur les commentaires de la communauté, car Covesting prétend avoir effectué des mises à jour en fonction des données des utilisateurs, des commentaires de la communauté et des innovations de l’équipe Covesting. Par exemple, une mise à jour qu’ils mentionnent dans le graphique des marges rend les données plus digestes et exploitables.

Un statut vérifié a également été ajouté pour les gestionnaires de stratégie qui ont approuvé le KYC et une fonction de prise de profit permet aux abonnés de verrouiller leurs gains non réalisés.