Poirier dépasse les attentes dans son premier mois et demi en blanc

Porfirio Fisac, après l’incendie provoqué par la terrible colère d’Albicy contre un coéquipier, il semble qu’avec Balcerowski, il ait demandé à son équipe, qui a perdu 103-79, plus d’énergie et de plaisir sur la piste. Le défi, rester en vie et pour cela Herbalife Gran Canaria doit battre Madrid pour la première fois en séries éliminatoires aujourd’hui, après un cumul de 8-0 en quatre manches différentes. Les Blancs ne sont pas encore tombés pour autant en Ligue (18-0). Ils entretiennent les pertes d’Abalde et de Reyes dues au coronavirus et attendent toujours de nouveaux tests et plusieurs coiffes, dont Garuba, qui a subi un coup sévère lundi et s’est rendu aux vestiaires.

Le 24-0 en moins de cinq minutes, avec différence record en un quart dans l’histoire des séries éliminatoires (+23, 34-11), a tué le premier tour que le Real a clôturé avec sept joueurs sur 10 points ou plus après avoir capté 49 rebonds (21 offensifs pour seulement 12 défensifs Granca). Laprovittola, Llull, Rudy, Tyus… et surtout Vincent Poirier, qui a rejoint la course après une saison et demie en NBA et à peine 169 minutes brillé en 32 matchs. Sa dernière performance a eu lieu le 20 mars à Philadelphie, Madrid a annoncé sa signature le 12 avril et ses débuts ont eu lieu six jours plus tard, le 18, contre Joventut (9 points et 5 rebonds en 15h25).

Vincent Poirier combat un ballon entre Shurna et Stevic. JAVIER GANDUL (DIARIO AS)

Depuis lors, le pivot français de 2,13 et 27 ans a été confronté à un processus d’adaptation individuelle et d’intégration dans l’équipe, avec laquelle il n’a pas pu participer à l’Euroligue, qui a dépassé les attentes. En sept matchs, il totalise en moyenne 11,1 points (63% sur des tirs à deux, 25% sur des triples et 74% sur des personnels), 8,4 rebonds, 1,3 passes et 1,6 contres pour un 17,3 PIR en 24 : 34 en piste. Et la sensation d’aller plus loin, d’être de plus en plus utile au bloc et d’élargir un répertoire (mouvements, vision du jeu et tir extérieur) qui, dans certaines circonstances, peut le faire coïncider avec Tavares sur le court. Lundi, par exemple, a bien fonctionné avec Tyus en tant que partenaire intérieur et Garuba.

Des chiffres très proches de ceux de sa dernière campagne en Euroligue (2018-19), où il est entré dans le deuxième quintette et a terminé meilleur rebondeur, et supérieurs à ceux obtenus dans l’ACB avec Baskonia. En suspens pour les centres meringues, la défense de Costello (23 points et 5 triplés en seconde mi-temps), pièce maîtresse d’une Granca qui jouer sans filet.