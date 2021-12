Poirier et Williams Goss mènent le leader de Murcie à la victoire

19/12/2021 à 21:41 CET

.

Le Real Madrid continue d’être un solide leader de la Ligue Endesa et l’a montré en s’imposant 71-80 à l’UCAM Murcia Club Baloncesto dans un match qui a dominé de bout en bout et dans lequel il a eu le pivot français Vincent Poirier et la base américaine Nigel Williams Goss comme des talons aiguilles, avec respectivement 24 et 18 points.

UCM

RMA

UCAM Murcie

(17 + 18 + 17 + 19) : Isaiah Taylor (16), Davis (11), Rojas (-), Webb (5) et Lima (11) -cinq départs-, Bellas (7), Radovic (2), McFadden (11), Cate (5), Czerapowicz (3), Malmanis (-) et Vasileiadis (-).

Real Madrid

(25 + 20 + 14 + 21) : Williams Goss (18), Hanga (4), Jeffery Taylor (3), Yabusele (6) et Poirier (24) -cinq partants-, Randolph (2), Rudy Fernández (5 ), Alocén (2), Tavares (6), Llull (8) et Juan Núñez (2).

Arbitre

Carlos Peruga Embid, Martín Caballero Madrid et Roberto Lucas Martínez. Ils ont éliminé le local de Lima pour cinq fautes personnelles (40′)

Pavillon

Palais des Sports de Murcie. 5 218 spectateurs.

Les deux ont été les meilleurs contre un rival qui n’a jamais baissé les bras, mais qui a manqué de succès pour vraiment se battre pour la victoire, malgré lequel il est toujours quatrième.

Madrid, qui a affronté la rencontre avec la perte de dernière minute de Fabien Causeur, infecté par le coronavirus tel que Thomas heurtel et l’entraîneur Pablo LasoC’était un coup de vent dès le début.

Les 5-13 démarrent grâce au succès de Williams gosse Oui Poirier, auteurs de sept et six points au départ, contraints Sito Alonso, entraîneur grana, de demander un temps mort avec moins de trois minutes et demie de jeu.

La situation ne s’est pas améliorée pour ceux à la maison, qui ont perdu 7-19 avec Poirier déjà en dix points. Madrid, avec beaucoup d’intensité défensive, commandait très clairement et clôturait le quart avec 17-25 malgré une première tentative de réaction de l’UCAM CB.

En seconde période, les universitaires, appuyant sur la défense, se sont placés à trois points (24-27), mais la qualité individuelle du leader a remis les choses là où elles étaient après un 0-7 partiel en un clin d’œil ( 24-34).

Avant la pause, Rudy Fernandez Il a quitté la piste avec malaise et, sans les Baléares sur le terrain, son équipe s’est rendue aux vestiaires avec dix points d’avance (35-45) avec Juan Núñez, un jeune meneur de 17 ans, ayant des minutes et avec Sadiel rojas prendre sa retraite également blessé sur les lieux.

La peinture dirigée par Chus Mateo en l’absence de Laso il a contrôlé la situation dès le saut initial et son avantage n’a pas été concluant sans être clair.

Cependant, cette UCAM CB ne fait pas partie des équipes qui se rendent quel que soit leur rival et qui a réussi à rester avec des options à la fin du troisième quart-temps avec 52-59 et avec Thad McFadden contribuant 11 points pour mener l’attaque universitaire après 30 minutes.

Dans la dernière période, le script a été conservé et le 54-67 qui reflétait le tableau de bord du Palacio de los Deportes de Murcia sept minutes avant la conclusion était pratiquement définitif car l’équilibre des blancs empêchait leur rival de vraiment croire en la possibilité de venir de retour d’autant qu’Isaiah Taylor a marqué plusieurs paniers de marque maison pour terminer avec 16 points sur son casier.

Sans faire un match d’exception non plus, le leader a décroché sa treizième victoire en 14 journées et mène de deux victoires sur un Barça dont le match cette semaine a été reporté en raison du covid qui a touché Baxi Manresa, qui devait être son rival ce dimanche. . UCAM CB, quant à lui, continue d’être la surprenante quatrième place avec huit matchs gagnés sur les 14 joués.