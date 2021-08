Poirier explique comment il compte battre McGregor

Conor McGregor Il est toujours un favori des paris. Peut-être que contre le seul qui serait l’égal serait contre Khabib NurmagomedovMais le Daghestan a pris sa retraite invaincu et aucune revanche n’est à l’horizon. Dans ceux-ci, la star de l’UFC devient la rivale à battre et, avec le signe « perdant », il semble que la tactique à suivre soit celle imposée par Nate Diaz à l’époque, quand il était capable de battre l’Irlandais dans une formidable bataille d’usure et de sang. C’est précisément la stratégie que vous souhaitez utiliser Dustin Poirier dans le UFC 257 ce matin, engagez le combat pour devenir une « bataille de résistance ». Le contraire de ce qui a été parié par McGregor, qui a prédit qu’il éliminerait le « Diamond » en 60 secondes.

«La stratégie consiste à le blesser et à le mettre dans des situations inconfortables, de toutes les manières nécessaires. Mettez-le mal à l’aise et transformez ce combat en combat de résistance », a ouvertement admis Poirier dans une interview à Combate. Ce sera son deuxième combat contre McGregor après ceux de 2014, quand le combattant américain avait 25 ans.

« J’ai beaucoup grandi. Nous avons tous les deux grandi, c’est un combat différent maintenant et nous avons 25 minutes pour prouver qui est le meilleur. Je pense que ma maturité apporte un facteur différent à ce combat. J’étais un jeune combattant à l’époque. J’ai entendu beaucoup plus de critiques et d’opinions qu’aujourd’hui. Maintenant, je me fiche de ce que les gens pensent ou disent », dit Poirier à propos des différences avec le premier combat.

En ce sens, il affronte différemment tout le « verbiage » qu’il a entendu de McGregor lors de son premier combat, beaucoup plus amical maintenant après un agréable changement d’attitude de l’Irlandais, qui a assuré qu’il finirait Poirier en 60 secondes. « Cela va être une tâche difficile à faire. Il vaut mieux qu’il parie pour l’obtenir. Ce qu’il dit n’a pas d’importance, ce que disent les médias n’a pas d’importance, ce qui compte, ce sont les 25 minutes du combat », se défend Poirier, sûr de sa stratégie.

McGregor et Poirier, rivaux uniquement dans l’octogone

Un McGregor – Poirier 2 très différent du premier, avec deux combattants bien plus expérimentés et dont la relation est pour le moins excellente, notamment après le don de 500 000 dollars que l’Irlandais a fait à la fondation du ‘Diamond’, la Good Fight Foundation, qui alloue ses fonds pour donner des opportunités aux jeunes de la communauté d’Arcadia, en Floride (États-Unis). “C’est clair ce qu’une victoire contre Conor signifierait pour ma carrière. Cela me conduirait à une option de titre, le vainqueur de ce combat va se battre pour la ceinture tout de suite. Et ça sert de plateforme pour moi, pour mon ONG, pour tout ce que je fais », conclut Poirier.

