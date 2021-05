Poirier explique comment sa signature pour le Real Madrid a été forgée

L’ACB connaît déjà Vincent Poirier. Depuis le peu de temps que le pivot français a été dans le championnat espagnol, il a déjà laissé sa marque. Il n’est pas encore à son optimum physique, mais son intimidation dans la peinture a déjà visé plus d’une victime: Dans les quatre matchs auxquels il a pu jouer, il a obtenu en moyenne 10,8 points, 6,5 rebonds et 1,3 bloc. “Ce n’est pas facile d’arriver avec la saison commencée et chaque jour on la voit mieux. Il y a des bonnes et des mauvaises choses, mais cela fait partie de la façon dont il doit entrer dans l’équipe”, a récemment déclaré Pablo Laso à propos de son processus d’intégration. Poirer a vu comment les portes du Real lui étaient ouvertes par des circonstances collatérales. Le départ inattendu de Gabriel Deck vers la NBA a laissé une équipe qui, tout au long de la saison, a dû rouler avec l’absence de Facundo Campazzo., avec le même sort que son compatriote, et une multitude de victimes. Avec toutes les stars conspirant contre eux, l’équipe blanche est cependant restée au bord de l’épopée dans sa confrontation avec Anadolu Efes, pour atteindre le Final Four de l’Euroligue, et continue de mener dans la compétition nationale, maintenant, avec les services de Poirier. a ta disposition.

S’adressant à Ouest France, le pivot français a révélé comment le processus a été développé pour qu’il en soit ainsi, avec le départ de Deck comme catalyseur et la structure de l’équipe de Laso comme raison: “C’est arrivé vite. Ils m’ont coupé la parole ( et m’a remercié) les New York Knicks, j’ai évoqué à mon agent l’idée de retourner en Europe et Madrid nous a rapidement contactés. Au début, ce n’était pas pour le moment, mais avec le départ de Gabriel c’était fait. Je suis retourné en France et quatre jours plus tard, j’étais à Madrid. Il connaissait déjà la ville. Le Real a de meilleures installations que certaines équipes de la NBA. La décision n’a donc pas été difficile à prendre. Aujourd’hui, avec Covid-19, tous les clubs ne sont pas prêts à prendre une décision rapidement, et Madrid l’a fait. C’est ce que je voulais, faire à nouveau partie d’une équipe et jouer à nouveau vite », déclare-t-il très en phase avec tout ce qu’il avait déjà montré dans les derniers épisodes, dans lesquels il a assuré qu’il était venu au Real pour« tout gagner »et pourquoi il était déjà «fatigué de perdre contre eux».

Poirier n’a pas eu la meilleure étape possible dans la compétition nord-américaine, où, en deux saisons, il n’a pu jouer que 32 matchs et aucun comme partant. Il ne la considère pas comme un échec et, conformément à sa manière d’appréhender la vie, estime qu’aujourd’hui l’Europe peut lui donner une certaine stabilité que l’on ne retrouve pas toujours dans la concurrence américaine. “Je ne suis pas absolument concentré sur la NBA, je ne l’ai jamais été. Je suis heureux où je suis, je n’ai aucun regret”, a-t-il déclaré dans le même milieu. Il est passé par les Boston Celtics, d’abord, et les 76ers de Philadelphie plus tard, où il a eu une moyenne de 1,5 point et 1,4 rebonds. Il était très loin de ses records, mais il a pu obtenir, dans le plan sportif, des choses positives, comme l’amélioration du tir à trois, qu’il pratique déjà à Madrid (3 coups sûrs en 9 tentatives) et qui, dans l’immédiat, ouvre grand les portes à Laso pour parier sur un redoutable duo d’intérieur, aux côtés de Walter Tavares. “Ah, nous avons travaillé! Nous avons passé du temps en NBA. Avant, je ne l’aurais pas essayé. Aujourd’hui, je me sens plus à l’aise. Et même si je reste à 0 pour 2 dans un match, personne ne viendra me dire ‘maintenant arrête tirer trois points ». Je n’en abuserai pas, mais c’est une arme de plus.»

La nouvelle ressource, assure-t-il, servira également à menacer les Jeux olympiques de Tokyo, qu’il considérait comme une priorité et, par conséquent, Ils sont également à l’origine de sa décision de rejoindre le Real Madrid: «Je veux les jouer. Je ne voulais pas retourner dans une équipe de la NBA et que tout se déroule de la même manière., où il est allé voir d’autres personnes jouer. Revenir en Europe était parfait. Je savais que j’allais jouer et que je pourrais montrer à l’entraîneur que je suis toujours là “, affirme-t-il. En compétition internationale, maintenant, il va rivaliser pour aller le plus loin possible avec plusieurs de ses nouveaux coéquipiers comme adversaires. Il n’est pas intimidé, malgré tous, les temps qu’il a perdus “contre eux”. «Je ne connais personne dans l’équipe qui aime perdre ou qui se contente de terminer 4e ou 5e. Le but est clairement la médaille. Je pense que nous avons les qualités et les joueurs pour le faire. Maintenant, si je suis là (croisez les doigts), c’est à nous de faire une bonne préparation et de revenir avec ce que nous cherchions », dit-il. Ambition, comme celle qui apparaît en blanc dès le premier jour.