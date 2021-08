Poirier : la fortune qu’ils tireront de leur combat à l’UFC 264

On pourrait dire que tout ce qu’il touche Conor McGregor le transforme en or. C’est aussi valable pour le combat attendu ce samedi contre Poirier, surtout en raison de la tension qui existait lors de la pesée précédente, l’Irlandais essayant de lui donner un coup de pied au visage. A cette occasion, en plus de combien ils jouent tous les deux dans ce combat, puisque celui qui gagnera se battra pour le titre des poids légers contre Charles Olivier plus tard, un énorme combat d’ego est en jeu pour résoudre l’égalité des victoires entre l’Irlandais et l’Américain lors de leurs deux seuls matchs en tête-à-tête précédents, avec une victoire pour chacun. Le combat semble passionné, plein de polémiques après les mots durs que tous deux ont consacrés, notamment par Conor. “Je vais te chercher la tête de pois, espèce de petite ville idiote.”dit-il à l’Américain de Lafayette (Louisiane, États-Unis). Ce dont vous ne devriez pas trop vous soucier McGregor ça vient de ton portefeuille. Le combattant de Crumlin (Dublin) a joué dans les trois combats les plus vendus de l’histoire de la UFC sur PPV, et cette fois, ‘Le fameux’ il gagnera une nouvelle fois une grosse somme d’argent pour son combat contre Poirier.

En janvier, McGregor perd pour la première fois par KO face à ce même rival. A cette occasion, malgré la défaite, il empoche pas plus et pas moins de 5 millions de dollars. Désormais, la tension est bien plus grande en raison de son énorme désir de vengeance et de l’attente générée par ce combat. Ainsi, bien qu’il ne s’agisse pas d’un chiffre officiel, on estime que McGregor pourrait gagner le double, environ 10 millions de dollars, selon plusieurs médias américains.

Conor McGregor, à la pesée contre Dustin Poirier

John Locher / John Locher / AP

3 millions de dollars rien que pour votre présence

Cependant, pour l’instant, quand j’entre dans l’Octogone McGregor, Quoiqu’il arrive, vous êtes assuré de retirer environ 3 millions de dollars rien qu’en étant présent. Et à partir de là, vous recevrez 60% du pay-per-view (40% ira à Dustin), c’est-à-dire, environ 7 millions de plus pour la fortune de McGregor, un montant qui non seulement se multiplie à chaque combat, mais aussi en raison de ses affaires satisfaisantes en dehors de l’Octogone. Tout ce qu’il touche se transforme en or.

Poirier multiplie son argent par 3

La cachette de Poirier Il est inférieur, comme prévu, mais votre profit ne sera pas mal du tout. Après avoir remporté l’Irlandais en janvier, l’argent qu’il recevra par rapport à ce qu’il a reçu en janvier sera multiplié par 3. S’il a remporté un million de dollars en janvier, il devrait en toucher 3 millions ce samedi. C’est seulement environ 30% de ce que vous gagnerez McGregor, mais Poirier tu ne peux pas non plus te plaindre. Le un million de dollars qui a gagné dans son passé face à face avec Conor Vous le recevrez cette fois juste en montant sur le ring. Alors que, les deux autres millions restants seront reçus en pay-per-view et parrainages.

Dustin Poirier, lors de la précédente confrontation avec McGregor

John Locher / John Locher / AP

Le patrimoine de Dustin a entre 2 et 4 millions de dollars. Avec ce combat alors, je pourrais le doubler. Et est-ce que McGregor ne fait pas seulement de l’or avec ses combats, c’est aussi synonyme d’argent pour ses adversaires. Quoiqu’il arrive, Poirier aura fait une ronde affaire.