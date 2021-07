Poirier – McGregor 3: horaire, TV, carte et où regarder l’UFC 264 en direct aujourd’hui

Il ne reste plus qu’à Poirier et McGregor à se voir pour la dernière fois. C’est le dernier acte formel avant sa trilogie tant attendue.

Suivez en direct le combat entre Poirier et McGregor

Calendrier : À quelle heure commence le combat entre Dustin Poirier et Conor McGregor 3 à l’UFC 264 ?

Le fait que Poirier ait éliminé McGregor en janvier a changé beaucoup de plans. Parmi eux, le combattant irlandais lui-même, qui « pensait plus à Pacquiao ». Maintenant, mettez-vous sous pression. Vous devez gagner si vous ne voulez pas que la retraite approche. C’est pourquoi il y a tant de morbide pour ce combat. L’UFC 264 a lieu ce samedi 11 juillet 2021 au T-Mobile Arena de Las Vegas à partir de 15h15 (heure locale). Le deuxième tour des préliminaires débutera à 17h00 (heure locale) et la carte principale débutera à 19h00 (heure locale).

Espagne: 00 : 15/02 : 00/04 : 00 heures.États Unis: 18 : 15/20 : 00/22 : 00 heures (HAE) / 15 : 30/17 : 00/19 : 00 heures (PDT).Mexique: 17 : 15/19 : 00/21 : 00 heures.le Chili: 18 : 15/20 : 00/22 : 00 heures.La Colombie: 17 : 15/19 : 00/21 : 00 heures.Argentine: 19 : 15/21 : 00/23 : 00 heures.Pérou: 17 : 15/19 : 00/21 : 00 heures.

* Ordre des horaires : Premiers préliminaires, Préliminaires et carte stellaire.

Télévision : Sur quelle chaîne TV regarder 264 : Dustin Poirier vs Conor McGregor 3 ?

Le UFC 264 Il peut être suivi à travers la télévision et les différentes applications dans les rubriques suivantes :

Panneau d’affichage stellaire : PPV (États-Unis via ESPN +), DAZN en Espagne, Fox Action Premium (Mexique et Chili) et ESPN (Amérique latine, sauf Mexique et Chili).Préliminaires: ESPN (États-Unis), Fox Sports (Mexique et Chili), ESPN (Amérique latine, sauf Mexique et Chili) et UFC Fight Pass (Amérique latine et Espagne).Premiers préliminaires : Passe de combat UFC (dans le monde entier).

Internet : Comment suivre l’UFC 264 : Poirier vs McGregor 3 en direct ?

Dans AS, vous pouvez également continuer à l’UFC 264, qui se terminera par la trilogie entre Dustin Poirier et Conor McGregor. Avec nous, vous aurez la meilleure minute par minute, les images les plus importantes de l’événement et les déclarations des protagonistes, ainsi que la chronique dès la fin de l’événement.

Carte UFC 264 : Poirier contre McGregor 3

Carte principale de l’UFC 264 Dustin Poirier contre Conor McGregor : poids léger.Gilbert Burns contre Stephen Thompson : poids welter.Tai Tuivasa contre Greg Hardy : Poids lourd.Irene Aldana contre Yana Kunitskaya : poids coq.Sean O’Malley contre Kris Moutinho : poids coq.Carte préliminaire de l’UFC 264 Carlos Condit contre Max Griffin : poids welter.Niko Price contre Michel Pereira : poids welter.Ryan Hall contre Ilia Topuria : Poids plume.Trevin Giles contre Dricus Du Plessis : poids moyen.Billboard des premiers préliminaires de l’UFC 264 Jennifer Maia vs Jessica Eye : poids mouche.Omari Akhmedov contre Brad Tavares : poids moyen.Zhalgas Zhumagulov contre Jérôme Rivera : poids mouche.Hu Yaozong contre Alen Amedovski : poids moyen.