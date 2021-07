Poirier – McGregor 3: poids, taille, statistiques UFC, derniers combats et KO

Il est maintenant temps de régler les comptes entre Dustin Poirier et Conor McGregor. Les deux se sont vus en 2014 et ils l’ont fait aussi en janvier 2021. Chacun a gagné un combat et ce samedi, dans la star de l’UFC 264, ils veulent résoudre leur rivalité.

Dustin Poirier

Dustin Poirier est né à Lafayette (Louisiane, États-Unis) il y a 32 ans (il les a comblés mardi). D’origine française, il fait ses débuts professionnels à l’âge de 20 ans et sur Abu’s Fight Island, il a joué son 25e combat à l’UFC. Un très jeune vétéran. L’Américain sait que la trilogie est très importante pour son avenir. S’il gagne, il disputera à nouveau le titre. Il vient éliminer McGregor et vaincre Dan Hooker aux points en juin 2020. Avant septembre 2019, il avait perdu contre Khabib Nurmagomedov pour le championnat des poids légers absolus. Il est arrivé en tant que monarque par intérim après avoir vaincu, le 13 avril 2019, Max Holloway. L’occasion s’était présentée après une séquence de quatre victoires consécutives contre des hommes comme Miller, Pettis, Gaethje et Alvarez.

Pourcentage de victoire : 52% par KO, 22% par soumission et 26% par points.Envergure: 1,85 mètres.Longueur de jambe: 102,8 centimètres.

Conor McGregor

Conor McGregor est né à Dublin (Irlande) il y a 32 ans. Il a fait ses débuts professionnels à l’âge de 20 ans et a pris 14 combats (avec deux défaites) pour atteindre l’UFC. Depuis ses débuts, il a ajouté sept victoires jusqu’à sa défaite contre Nate Díaz le 5 mars 2016. Le 20 août de la même année, il a remporté le match revanche contre l’Américain et le 12 novembre. est devenu le premier champion simultané de l’entreprise. Il a passé près de deux ans sans entrer dans la cage. Entre-temps, il a perdu ses titres et a combattu un match de boxe contre Floyd Mayweather. Il est revenu le 6 octobre 2018 et a été maîtrisé par Khabib Nurmagomedov (qui est arrivé en tant que champion des poids légers). Son dernier combat avant d’affronter à nouveau Poirier a eu lieu le 18 janvier 2020. Il a mis KO Donald Cerrone en 40 secondes. Bien qu’il ait toujours été actif pendant sa plus longue absence, McGregor a pris sa retraite à trois reprises, tous revenant peu de temps après. Dans la dernière, il a été mis KO et vient au procès ce samedi sous pression. S’il perd, ce serait trois défaites lors de ses quatre derniers combats et ce pourrait être la fin de la course.

Pourcentage de victoire : 86% par KO, 5% par soumission et 9% par points.Envergure: 1,88 mètres.Longueur de jambe: 101,6 centimètres.