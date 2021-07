Poirier – McGregor 3 Résultats & Résumé : UFC 264

in

L’UFC est revenu à la T-Mobile Arena et l’a fait avec Conor McGregor comme fer de lance. Avec cette combinaison, rien ne pourrait mal tourner. Lisez la chronique de l’événement principal de l’UFC 264.

Résultats de l’UFC 264 : Poirier contre McGregor 3

Résultats de la carte principale UFC 264

Dustin Poirier a battu Conor McGregor par TKO au premier tour: Une fracture à la jambe gauche de McGregor a laissé une fin inattendue. La blessure a empêché l’Irlandais de continuer et Poirier a remporté la victoire après 5 minutes de combat. Un procès qui malgré le fait que The Notorious l’a bien commencé, Poirier l’a mieux soulevé. Il a fait un excellent travail au sol et à la livre.

Gilbert Burns bat Stephen Thompson par décision unanime (triple 29-28): Bon boulot Burns tout au long du combat. Il savait trouver la distance, frappait de loin et dominait en emportant le combat au sol avec de bons renversements. À la fin, il a souligné Jorge Masvidal, un combat qui pourrait être très médiatisé.

Tai Tuivasa a éliminé Greg Hardy au premier tour : Quelle minute ils ont offert ! Ils ont tous les deux les mains lourdes et ça se voit. Hardy a chancelé Tuivasa, qui a attendu l’Américain quand il est arrivé en taille réelle et l’a assommé avec un crochet gauche.

Irene Aldana a battu Yana Kunitskaya par KO au premier tour: Grand triomphe du Mexicain. Aldana et Kunitskaya ont échangé des coups à distance. Le combat était égal jusqu’à ce qu’un jab contre Aldana envoie le Russe au sol. Là, dans le sol et la fourrière, la femme de Cualiacán a sorti tout ce qu’elle avait jusqu’à ce qu’elle réussisse à faire arrêter le combat par l’arbitre.

Sean O’Malley a battu Kris Moutinho par TKO au troisième tour: O’Malley était de loin supérieur au cours des trois tours. Moutinho a fait preuve de courage. Il est allé au front et a absorbé tous les coups qui lui sont venus. Il tenait le coup comme un titan et grâce à la fatigue de son rival, Moutinho était piquant, mais après plusieurs mains consécutives qu’il a reçues, l’arbitre a arrêté le combat. C’était controversé parce qu’il restait 27 secondes.

Résultats préliminaires de l’UFC 264

Max griffon il a remporté, par décision unanime (29-28, 29-28 et 30-27), Carlos Condit.

Michel Pereira Il a battu Niko Price par décision unanime (triple 29-28).

Ilia Topurie a battu Ryan Hall par KO au premier tour. Lire la chronique du combat.

Dricus Du Plessis il a éliminé Trevin Giles au deuxième tour.

Premiers résultats préliminaires de l’UFC 264

Jennifer Maia a battu Jessica Eye par décision unanime (29-28, 29-28 et 30-27).

Brad Tavares Il a battu Omari Akhmedov par décision partagée (29-28, 28-29 et 29-28).

Zhalgas Joumagoulov soumis Jérôme Rivera au premier tour.

