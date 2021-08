Poirier provoque McGregor et le public : « Embrasse-moi le cul !

Le combat attendu entre Conor McGregor et Dustin Poirier Cela ne s’est pas terminé comme tout le monde s’y attendait, comme cela s’est produit dans les 5 minutes suivant le premier tour en raison d’une fracture du tibia de McGregor. Pour cette raison, le public de Las Vegas, qui aspirait tant à ce que le combat soit anthologique en raison de l’attente générée par leur forte rivalité, avant une telle fin, a hué Poirier de leurs sièges lorsqu’il a pris le micro comme vainqueur par KO technique. . Là, Dustin n’a pas hésité à réchauffer encore plus l’atmosphère avec un énergique : “Tout le monde hue, tout le monde hue… Vous pouvez me baiser tout le cul !”

Avant quand Joe Rogan approché pour l’interviewer, l’Américain l’a mis au défi d’aller d’abord parler avec Conor. « Allez voir ce qu’il dit. Allez le trouver », a-t-il déclaré. Mais finalement, ce fut son tour de parler. Et là, il en profite pour sortir sa poitrine et marquer le but de la victoire, assurant que la fracture du tibia de McGregor Ce n’était pas la faute d’un mauvais geste de l’Irlandais, mais qu’il l’ait provoqué par ses attaques.

«Il l’a fracturé dans l’un de mes coups de poing au début du combat et il s’est cassé, bien sûr. C’est quand je lui ai donné un bon coup de pied. Je parie que c’est à ce moment-là qu’il s’est cassé. Il était probablement cassé. Et puis avec le twist, c’était fini, tu sais.”dit Poirier, ajoutant ainsi de l’huile sur le feu à la colère d’un McGregor, qui s’est plaint de la décision des arbitres de donner à Dustin la victoire par TKO au lieu de déclarer le combat terminé par un arrêt médical.

Poirier a profité de l’occasion pour continuer à provoquer McGregor, définissant ses propos avant le combat comme des « propos poubelles ». “” Je peux supporter le discours poubelle… mais le meurtre, il n’y a pas de retour sur ça… Ce type disait qu’il allait me tuer, que j’allais partir d’ici dans un cercueil. Ne parle pas aux gens comme ça, mec. J’espère que ce garçon parviendra sain et sauf à sa belle famille », a-t-il commenté, assurant que ce qui est arrivé à l’Irlandais était le résultat du karma, récoltant quelque chose qu’il a lui-même semé avec ses paroles précédentes ou sa moindre préparation.

“Mec, tu sais, le karma n’est pas un p…, c’est un miroir”dit Poirier. “Et vous savez, ce gars a poussé et dit la mauvaise merde et je me suis cassé le cul. Et puis parfois des choses arrivent “ajoutée.

«Il m’a frappé avec un bon centre comme lors du dernier combat. L’élimination était facile. Il a enfoncé ses doigts dans mes gants pour décrocher les coups de pied. Ce mec est un idiot, mec !”s’est exclamé Poirier, qui a également dû supporter un autre manque de respect de McGregor.

« J’étais en train de lui arracher la tête qui saignait. Ce n’est pas fini. Sa femme est dans mes DM (messages directs des réseaux sociaux). J’ai atterri sur ma jambe tordue », a déclaré Conor.

Après une telle tension et une fin inattendue qui a empêché le combat de s’étendre, tout le monde sait déjà quand McGregor et Poirier se rencontreront dans un quatrième match Il va de soi qu’il aura lieu à l’avenir.