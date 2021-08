Poirier veut la couronne mondiale et un autre combat avec McGregor

in

L’Américain Dustin PoirierLe joueur de 32 ans a vécu un jour de gloire lors de la soirée UFC 257 qui s’est tenue dans la bulle bio-santé d’Abou Dhabi. Renversé la grande figure irlandaise Conor McGregor.

Cependant, l’Américain en voulait plus après avoir battu le combat all-star léger par KO. Cela ne lui valait pas la peine avec la victoire partielle, aussi brillante et choquante fût-elle. Il en veut plus.

Il a rappelé sa défaite contre McGregor, en 2014, alors qu’il était celui qui avait concédé le KO, dans un combat alors poids plume. Il ne l’a pas fait car, oui, il avait une idée claire de son avenir sportif.

« Il faut le dire, McGregor a adapté ce résultat de manière très professionnelle. Nous sommes 1-1, je pense que nous devrions le résoudre, égaliser », a déclaré Poirier, invitant un troisième match avec « The Notorius ».

Et revendiqué un règne léger de la Championnat de combat ultime (UFC) il est vraiment dans les limbes. Le titulaire de la couronne est le Russe Khabib Nurmagomedov, mais il a annoncé un retrait et ne semble pas disposé à reculer malgré le fait que tout le monde aimerait le revoir dans l’Octogone.

L’idée de Dan White, patron de l’UFC, était une C onor McGregor-Khabib Nurmagomedov finale, mais tout est devenu encore plus compliqué avec la défaite de l’Irlandais.

Pendant ce temps, Poirier, deuxième au classement UFC des poids légers, remporte le titre mondial. « Je pense que c’était un match pour le titre mondial. Maintenant, je suis le champion », a proclamé l’Américain.

“Ce soir, j’ai vu un autre combattant”

McGregor a boité après le KO



